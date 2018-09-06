История

Распахнутые врата ада. Как террор затопил Россию

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100 лет назад, 5 сентября 1918 года, был издан декрет СНК о «красном терроре». Ф. Э. Дзержинский, инициатор и руководитель террора, определял красный террор как «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности».

Смертная казнь в России была отменена 26 октября 1917 года решением Второго Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов. 22 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров издал Декрет о суде № 1. Данным декретом были созданы рабочие и крестьянские революционные трибуналы для борьбы против контрреволюционных сил. 7 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров. С началом Гражданской войны ВЧК, являясь органом «диктатуры пролетариата» по защите государственной безопасности РСФСР, «руководящим органом борьбы с контрреволюцией на территории всей страны», получает чрезвычайные полномочия и станет основным инструментом реализации красного террора. 13 июня 1918 года был принят декрет о восстановлении смертной казни. С этого момента расстрел мог применяться по приговорам революционных трибуналов. 21 июня 1918 года первым приговорённым революционным трибуналом к расстрелу стал адмирал А. Щастный.


Красный террор был объявлен 2 сентября 1918 года Я. Свердловым в обращении ВЦИК как ответ на покушение на Ленина 30 августа, а также на убийство в тот же день председателя Петроградской ЧК Урицкого. 3 сентября газета «Известия» публикует слова Дзержинского: «Пусть рабочий класс раздавит массовым террором гидру контрреволюции! Пусть враги рабочего класса знают, что каждый задержанный с оружием в руках будет расстрелян на месте, что каждый, кто осмелится на малейшую пропаганду против советской власти, будет немедленно арестован и заключён в концентрационный лагерь!»

5 сентября Совет Народных Комиссаров издал декрет — Постановление о «красном терроре». В его тексте говорилось: «Необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры». Главный чекист, Феликс Дзержинский, встретил это постановление с радостью: «Законы 3 и 5 сентября наконец-то наделили нас законными правами на то, против чего возражали до сих пор некоторые товарищи по партии, на то, чтобы кончать немедленно, не испрашивая ничьего разрешения, с контрреволюционной сволочью». Крупной акцией красного террора стал расстрел в Петрограде более 500 представителей бывшей «элиты» (чиновников, включая министров, профессоров). Всего официальным данным ЧК, всего в Петрограде в ходе красного террора было расстреляно около 800 человек.

Стоит помнить, что террор не был изобретением большевиков. Это обычный инструмент политики во время крупных потрясений. Так, террор использовали во время революции и гражданской войны в Англии, революции во Франции, Гражданской войны в США. Террор спутник большинства войн в истории человечества вплоть до наших дней. В частности, в ходе современной войны в Сирии и Ираке сунниты, шииты и другие противоборствующие стороны массово вырезают противников. Не были исключением и Россия в годы Гражданской войны. Террор применяли не только большевики (красные), и их противники, белые, а также различные бандиты — «зелёные», националисты, мусульманские радикалы – басмачи, и интервенты.

Террор был связан с тремя основными факторами. Во-первых, во время любого большого потрясения, войны, революции, смуты на поверхность выносит большое количество различного человеческого мусора. В обычное время отщепенцы рода людского, бандиты, убийцы, садисты, маньяки стараются скрывать свою зверские наклонности, изолированы от общества в тюрьмах и лагерях, простые люди находятся под защитой правоохранительных структур. В 1917 году произошла геополитическая, государственная катастрофа. Старая Россия умерла, государство было разрушено вместе со всей прежней карательно-репрессивной и правоохранительной системой. Уголовники вырвались на свободу. Началась настоящая криминальная революция, обычный спутник любой смуты и большой войны. В Советской России началось становление новой системы защиты правопорядка. Но милиция была на стадии становления, не имела прежних баз данных (картотеки были уничтожены), кадры не имели соответствующего опыта, навыков.

Кроме того, часть уголовников, прирожденных садистов-убийц проникла в милицию, ЧК, армию. Такая же ситуация была и у белых. Они получили полномочия, власть и воспользовались ею, чтобы удовлетворить свои тёмные наклонности. При этом они могли прикрываться благородными целями – борьбой с контрреволюцией (или комиссарами).

Во-вторых, красный террор был крайней, вынужденной, ответной мерой по защите социалистического Отечества от белых, зеленых, националистов, басмачей, западных и восточных интервентов. Восстановить единство России, сохранить её в рамках нового советского проекта и победить внутренних и внешних врагов нельзя было только «добрым словом», нужен был и «кольт», то есть сила и решимость её использовать. Таким образом, красный террор был оправдан необходимостью воссоздания русской (советской) цивилизации, нового проекта развития и нового государства. Это было в интересах подавляющего большинства населения.

В-третьих, нужно чётко и всегда помнить, что это была страшная катастрофа, смута. Произошёл крах старого проекта развития, России Романовых. Наступил конец не только старого государства, но проекта развития. Слом русской цивилизации. Все печати ада были сорваны. 1917 год привёл к тому, что все копившиеся столетиями в России противоречия вырвались наружу. Воцарился хаос, наступило царство ужаса и инферно. Произошла психокатастрофа. Ранее вполне мирные люди, крестьяне, рабочие, ремесленники, студенты, учителя брали в руки оружие и убивали, уничтожали не только вооруженных противников, но классовых врагов.

Образовалась воронка в инферно (ад). И она поглотила миллионы людей. Поэтому необходимо забыть сказки либералов и монархистов об ужасных и кровожадных красных комиссарах и воевавших за «Великую Россию» белых, христианских рыцарях. Всё гораздо глубже. Невинных не было. Террор использовали все. Это была агония, разложение старой России. Убивали, вешали и грабили все — красногвардейцы, и белогвардейцы, и казаки, и западные «миротворцы», и националисты, и крестьянские отряды. На огромных просторах России воцарилось насилие. Война всех против всех, без правил, без пощады.

Поэтому на просторах России происходили такие ужасы, которые старались скрывать в СССР, и до сих пор бояться описывать в кинематографе. Это был ад. Так, американский свидетель войны, генерал Нокс писал:

«В Благовещенске были найдены офицеры с граммофонными иглами под ногтями, с вырванными глазами, со следами гвоздей на плечах на месте эполет. Их вид был ужасен…» Белых офицеров, взятых в плен, не щадили: на плечах вырезали погоны, вместо звездочек вколачивали гвозди, на лбу выжигали кокарды, на ногах сдирали кожу узкими полосками в виде лампас. Раненых офицеров медленно сжигали на огне. Поэтому видя неминуемый плен, офицеры-добровольцы старались покончить с собой или просили товарищей пристрелить их во имя дружбы.

Во время наступления красных на Юге России: в Таганроге люди Сиверса бросили 50 связанных по рукам и ногам юнкеров и офицеров в горячую доменную печь. В Евпатории несколько сотен офицеров, после пыток, связанными бросили в море. Схожие зверства волной прокатились по всему Крыму: Севастополе, Ялте, Алуште, Симферополе и т. д. Страшные зверства творились на красном флоте. На гидрокрейсере «Румыния» пытали и расстреливали. На «Труворе» зверки измывались над жертвами: резали уши, нос, губы, половые органы, иногда и руки, а затем бросали в вводу. На крейсере «Алмаз» помещался морской военный трибунал: офицеров бросали в печи, а зимой ставили голыми на палубу и поливали водой, пока они не превращались в глыбы льда. Это делали не фашисты, а обычные русские люди. При этом матросы зверствовали, к примеру, на Балтике, сразу после Февраля, до Октябрьской революции.

Но противники красных были ничем не лучше. Миф о белых рыцарях, офицерской чести и благородстве белогвардейцев создали «демократические» публицисты. Белые при захвате населенных пунктов также «зачищали» их от красных, их сторонников (или кого в таковых записали). Атаман Краснов в своих воспоминания отмечал: «Они (колчаковцы – Автор.) не распространяли на большевиков, а заодно и побывавшее под властью Советов население, особенно «низшие трудовые слои», общепринятые правовые нормы и гуманитарные обычаи. Убить или замучить большевика не считалось грехом. Сейчас невозможно установить, сколько массовых расправ над гражданским населением навсегда ушло в небытие, не оставив документальных следов, потому что в обстановке хаоса и безвластия простым людям не у кого было просить защиты…»


Сам адмирал Колчак писал в одном из писем: «…Вы поймите, что от этого нельзя избавиться. Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии во времена Алой и Белой розы, так неминуемо должно быть и у нас…»

Неудивительно, что белые устроили в своем тылу такой «порядок», что население взвыло, началось массовое сопротивление. В ответ белые ещё больше «завинтили гайки», карательные отряды вешали, расстреливали, запарывали целые деревни, не щадили даже беременных женщин, били до выкидышей. Началась настоящая крестьянская война, что стало одной из важнейших причин поражения Белой армии.

Вот короткая зарисовка этого ада из воспоминаний знаменитого русского монархиста В. Шульгина: «В одной хате за руки подвесили… комисс… Под ним разложили костер. И медленно жарили… человека… А кругом пьяная банда «монархистов»… выла «Боже царя храни».

Опять же, это творили не гитлеровские зондеркоманды и не бригады красных интернационалистов (латышей, венгров или китайцев), а самые что ни на есть «ваши благородия». Вроде бы русские до самых корней. Поручики Голицыны и корнеты Оболенские. В этом и кошмар братоубийственной бойни, мира инферно, который установился в России и который удалось подавить ценой очень большой крови. Психическая эпидемия жестокости, кровожадности и разрушения затопила Россию.

Простой народ был не лучше политизированных красных и белых. Так, на Юге России действовали народные ватаги, целые бандформирования, армии, попеременно сражавшиеся то с красными, то с белыми. Они вообще никакой власти не признавали, идеологии не имели. Поэтому, когда деникинцы находили своих или красных, попавших в лапы к «зеленым», картина была страшная: тела с отрубленными конечностями, переломанными костями, сожженные и обезглавленные. Восставшие крестьяне сжигали или замораживали пленных красноармейцев или белых. Устраивали показательные казни большевиков – с забиванием людей молотками, распиливанием или сдиранием кожи.

Деникин писал: «…всё, что накопилось годами, столетиями в озлобленных сердцах против нелюбимой власти, против неравенства классов, против личных обид и своей по чье-то воле изломанной жизни, — всё это вылилось теперь наружу с безграничной жестокостью… Прежде всего – разлитая повсюду безбрежная ненависть и к людям, и к идеям. Ненависть ко всему, что было социально или умственно выше толпы, что носило малейший след достатка. Даже к неодушевленным предметам — признакам некоторой культуры, чуждой или недоступной толпе. В этом чувстве слышалось непосредственно веками накопившееся озлобление, ожесточение тремя годами войны…».

А «славные» донские казаки? Они в мемуарах Деникина выглядят не как «воины Святой Руси», а как банда мародеров. Они объявили себя «отдельным народом», провозгласили независимость и половину населения Донской области (русских, но не казаков) лишили части гражданских прав. В боях с красными донцы грабили русские деревни подобно ордам Мамая. Они подчистую грабили даже «своих» крестьян на Дону. Для них остальная Россия была чужой. Не только грабили, но расстреливали деревни из орудий, насиловали и убивали. Интересно, что именно эта страсть к добыче, жадность стала одной из причин поражения Белой армии. Пока белые дрались и наступали, казаки грабили. Мол, нехай русские сами себя освобождают, мы «другой народ», мы сами по себе.

Террор устроили и интервенты. Британцы, высадившиеся в Архангельске и Мурманске, массами расстреливали попавших в плен красноармейцев, избивали из прикладами, бросали в тюрьмы и концлагеря, непосильной работой истощая их до смерти. Кормили впроголодь, вынуждали вступать в Славяно-британский контрреволюционный корпус. Именно англичане в августе 1918 года создали первый концлагерь на острове Мудьюг в Белом море («остров смерти» — смертность доходила до 30%). На Дальнем Востоке зверствовали японцы. Террор устроили и украинские самостийники.

Таким образом, мы видим смуту, гражданскую бойню. Психокатастрофу, полный распад старого русского общества. Отсюда и ад, который воцарился на территории России. Порядок же смогли восстановить, хотя и ценой большой крови, только большевики. Они предложили людям новый проект развития в интересах большинства народа, создали новую государственность и восстановили порядок.
Автор:
Самсонов Александр
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40 комментариев
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  1. Ольгович Онлайн
    Ольгович Сегодня, 05:53
    -4
    красный террор был крайней, вынужденной, ответной мерой по защите социалистического Отечества от белых, зеленых, националистов, басмачей, западных и восточных интервентов.

    Да нет, это появление белых было ОТВЕТНОЙ мерой на захваченную, проигравшими выборы, большевиками власть , от которых они свое Отечество и защищали.
    Все печати ада были сорваны. 1917 год привёл к тому, что все копившиеся столетиями в России противоречия вырвались наружу. Воцарился хаос, наступило царство ужаса и инферно.
    Совершенно верно. Но наступило это только ПОСЛЕ ВОРа. До нее живодерен и расстрела огульно заложников по классовому признаку, боен-не было.
    Ранее вполне мирные люди, крестьяне, рабочие, ремесленники, студенты, учителя брали в руки оружие и убивали, уничтожали не только вооруженных противников, но классовых врагов.

    Тоже так. Но КТО призывал к борьбе и уничтожению классовых врагов еще и до ВОРа, тем более-после? Ни у царского правительства, ни у белых не было таких "классовых" лозунгов ВООБЩЕ.

    Нельзя было возбуждать ненависть и указывать на "врагов", провоцируя бойню, надо было работать в выбранном УС и искать и находить компромиссы для ВСЕХ граждан России.
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 06:50
      +4
      Да нет, это появление белых было ОТВЕТНОЙ мерой на захваченную, проигравшими выборы, большевиками власть , от которых они свое Отечество и защищали.
      1. Nick_R Офлайн
        Nick_R Сегодня, 09:36
        +1
        Таким образом, красный террор был оправдан необходимостью воссоздания русской (советской) цивилизации, нового проекта развития и нового государства. Это было в интересах подавляющего большинства населения. 

        Вранье и еще раз вранье! Большевики провозгласили диктатуру ПРОЛЕТАРИАТА, а террор был лишь инструментом удержания власти. Причем численность пролетариата составляла около 5% от населения России, причем в высших руководящих органах большевистских советов собственно пролетариев было раз два и обчелся, основную массу составляли "профессиональные" революционеры, т.е. политические лоботрясы и бездельники.
        Половину высшего руководства большевиков вообще составляли евреи, основные спонсоры октябрьского переворота. И террор был объявлен евреем Свердловым в ответ на убийство одними евреями других евреев большевиков. А страдали от всего этого по большей части русские люди, прежде всего то самое большинство - простые крестьяне.
        Потому никаких оправданий для красного террора быть не может. Это животное убийство и запугивание зачастую беззащитных людей ради удержания власти, то есть их порабощения.
        Под угрозой оружия крестьян загоняли в красную армию, забирали выращенный ими хлеб, выгоняли из собственных домов, обрекали на голод и смерть.
    2. Клеймор Офлайн
      Клеймор Сегодня, 07:09
      +4
      Цитата: Ольгович
      появление белых было ОТВЕТНОЙ мерой на захваченную, проигравшими выборы, большевиками власть

      Только власть "захватили" Советы, а не большевики. А речь вообще шла о обоснованности террора, а не о времени появления белого движения.

      от которых они свое Отечество и защищали

      Это да - защищали свое отечество, частью которого являлись их привилегии и право жить за чужой счет.

      Но наступило это только ПОСЛЕ ВОРа. До нее живодерен и расстрела огульно заложников по классовому признаку, боен-не было

      До нее продолжительность жизни составляла 32 года, а половина родившихся не доживала до 20-ти лет.

      Ни у царского правительства, ни у белых не было таких "классовых" лозунгов ВООБЩЕ

      Каких "таких"? Тех, чья суть заключается в уничтожении классового деления и получении благ по труду?

      Нельзя было возбуждать ненависть и указывать на "врагов", провоцируя бойню

      Зачем же тогда аристократия и буржуазия возбуждали ненависть, указывали на врагов, преследовали этих врагов и устраивали бойни?

      надо было работать в выбранном УС и искать и находить компромиссы для ВСЕХ граждан России

      А учредилка это делать отказалась, в результате чего сначала потеряла кворум, затем попыталась узурпировать власть, после чего была разогнана анархистами, а под конец была утоплена Колчаком. ))
      1. Ольгович Онлайн
        Ольгович Сегодня, 09:24
        +2
        Цитата: Клеймор
        Только власть "захватили" Советы, а не большевики.

        Захватили власть ВОРом большевики и узурпировали ее разгоном УС тоже они, хотя 26 окт 1917 г они САМИ навали себя ВРЕМЕННОЙ властью-ДО УС.
        Цитата: Клеймор
        А речь вообще шла о обоснованности террора, а не о времени появления белого движения.

        Статью -читали? Террор обоснован ...появлением белых! Но белые то сами стали всего лишь стихийным, вынужденным ОТВЕТОМ на уже осуществленный переворот. До ВОРа белых, как и гр. войны-не было.
        Цитата: Клеймор
        Это да - защищали свое отечество, частью которого являлись их привилегии

        Защищали свое Отечество и весь свой народ, частью которого они являлись от лгунов-захватчиков власти.
        Цитата: Клеймор
        право жить за чужой счет.

        Какой такой "чужой"? Офицеры, служащие, инженеры, рабочие , студенты, юнкера получали жалованье, содержание, стипендии, крестьяне и торговцы-продавали товар.А когда стали жить за "свой счет" при следующей власти, то кушали , одевались ,почему-то, гораздо хуже чем в 1913 г аж до.... 1950-х.
        Цитата: Клеймор
        До нее продолжительность жизни составляла 32 года, а половина родившихся не доживала до 20-ти лет.

        При царизме младенческая смертность опережала французскую менее, чем в два раза, зато при следующих правителях превышала французскую в 1933 и 1980 в ПЯТЬ раз! Вот это "развитие"!
        Цитата: Клеймор
        Каких "таких"? Тех, чья суть заключается в уничтожении классового деления и получении благ по труду?

        К уничтожению враждебных классов и их представителей НИКТО в России не призывал, кроме коммунистов
        Цитата: Клеймор
        Зачем же тогда аристократия и буржуазия возбуждали ненависть, указывали на врагов, преследовали этих врагов и устраивали бойни?

        belay все происходило только в ОТВЕТ. ДО большевиков-ни боен, ни гр. войны-НЕ было. Потому, что до их власти все старались найти компромисс, а не врагов-вот и гр. войны не было.
        Цитата: Клеймор
        А учредилка это делать отказалась,

        УС только это и делала.
        Цитата: Клеймор
        потеряла кворум

        Вы эту чушь покажите написанной у илича в Декрете о разгоне УС. Он, почему-то, привел ДРУГИЕ аргументы, вместо такого "очевидного". Глупее Вас был?
        Цитата: Клеймор
        после чего была разогнана анархистами,

        fool
        Цитата: Клеймор
        а под конец была утоплена Колчаком.

        Чего же ТАК школу не любили-то?
        1. Гнусный скептик Офлайн
          Гнусный скептик Сегодня, 09:57
          +2
          Андрей, здравствуйте.
          Вас не затруднит привести источники информации.
          При царизме младенческая смертность опережала французскую менее, чем в два раза, зато при следующих правителях превышала французскую в 1933 и 1980 в ПЯТЬ раз!

          Я подозреваю, что это не ваше исследование, а копирование чьих то рассуждений из интернет. Посмотрим источник, разберемся. Может оказаться, что человек это написавший манипулировал цифрами. Даже представляю, как это сделать.
          Заранее спасибо
          1. Ольгович Онлайн
            Ольгович Сегодня, 10:09
            +1
            Цитата: Гнусный скептик
            Андрей, здравствуйте.

            Здравствуйте, Тимур.
            Цитата: Гнусный скептик
            Вас не затруднит привести источники информации.

            не затруднит:
            :
            1. Куркин П.И. Смертность грудных детей. М., 1925. С. 18
            3 Медовиков П.С. Причины детской смертности. Петроград, 1916. С. 30-31
            4 - Тезяков И.И. Материалы по изучению детской смертности в Саратовской губернии с 1897 по 1901. Саратов, 1904. С. 78-79
            5 -Ершов С. Опыт сравнительной демографической характеристики русской и татарской народностей. СПб., 1888; Грохав Д.Е. Общественное значение, причины детской смертности и борьба с ней. М., 1912; Губерт В.О. Современное состояние вопроса о детской смертности в России и борьбе с нею. Журнал Русского общества охранения народного здравия. 1911. № 9-10
            6 Куркин П.И. Рождаемость и смертность в капиталистических государствах Европы. М., 1938. С. 34-35
            7 - Младенческая смертность в России за период 1927-1958 годов взята из: Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т Л. Демографическая история России: 1927-1959. М., 1998. С. 164-165
            8 - Сифман Р.И. К вопросу о причинах снижения детской смертности в годы Великой Отечественной войны. Продолжительность жизни: анализ и моделирование. М., 1979. С. 50-60; Аминова РЖ. Снижение заболеваемости и смертности детей г. Казани за годы Великой Отечественной войны. Казанский медицинский сборник. Казань, 1947
            9 - Zakharov S.V. The Second World War as a turning point of infant mortality decline in Russia. // Sante et mortalite des enfants en Europe: Inegalites sociales d'hier et d'aujourd'hui. Chaire Quetelet 1994. Ed. par Masuy-Stroobant G., Gourbin C. et Buekens P. Academia-Bruylant/L'Harmattan, Louvain-la-Neuve, 1996. S. 325-328
            10 - Младенческая смертность в России за 1959 год рассчитана на основе статистических форм. За период 1960-2000. Демографический ежегодник России. Статистический сборник. М., 2001. С. 190
            11 - Данные по европейским странам за период с 1960 года взяты из Recent demographic developments in Europe 2001
            12 - Сакамото-Момияма М. Сезонность и смертность человека. М., 1980. С. 70-80
            1. Гнусный скептик Офлайн
              Гнусный скептик Сегодня, 10:13
              0
              Спасибо. И вы все это изучили? Честь вам и хвала. Теперь и я тем же хочу заняться.
    3. Mik13 Офлайн
      Mik13 Сегодня, 07:15
      +6
      Цитата: Ольгович
      Но наступило это только ПОСЛЕ ВОРа. До нее живодерен и расстрела огульно заложников по классовому признаку, боен-не было.

      Вы либо не знаете, либо врете.
      Рекомендую почитать про карательную экспедицию лейб-гвардии Семеновского полка 1905 года. Сколько тогда человек расстреляли без суда и следствия и за что. Честно говоря, немцы в 1941 вели себя немного порядочнее...
      1. ПоручикТетеринъ Онлайн
        ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:52
        +1
        Небольшая поправка. Л-гв. Семёновский полк действовал в условиях развязанной боевиками-социалистами уличной войны. Москва в те дни погружалась в кровавую анархию и гвардейцы не невинных овечек расстреливали, а террористов у которых руки были по локоть в крови.
        1. Mik13 Офлайн
          Mik13 Сегодня, 08:03
          +4
          Цитата: ПоручикТетеринъ
          Небольшая поправка. Л-гв. Семёновский полк действовал в условиях развязанной боевиками-социалистами уличной войны. Москва в те дни погружалась в кровавую анархию и гвардейцы не невинных овечек расстреливали, а террористов у которых руки были по локоть в крови.

          Вот поэтому и говорю - читать.
          Потому, что расстреливали не "террористов", и даже не участников забастовки (которая на самом деле совсем не теракт), а все мужское население, которое попадалось в поле зрения. Еще и по домам ходили.
          Причем это вполне себе исторический факт. Заходят в дом (квартиру) и просто убивают мужчин.
          Кстати, я могу и Ленский расстрел напомнить. Там тоже террористы были?
          1. ПоручикТетеринъ Онлайн
            ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:12
            +2
            Цитата: Mik13
            Потому, что расстреливали не "террористов", и даже не участников забастовки (которая на самом деле совсем не теракт), а все мужское население, которое попадалось в поле зрения.

            Скажите пожалуйста, а с когда это "забастовки" начали проводиться с оружием в руках и со стрельбой из окон домов по полицейским и солдатам?
            Но объявленную в Москве третью всеобщую забастовку сразу постиг большой неуспех. В самой Москве к ней отказались примкнуть многие железные дороги. В Петербурге вообще бастовала только незначительная часть рабочих. Добиться перехода войск на сторону декабрьского восстания не удалось, зато в Москве собралось около 2000 вооружённых дружинников, чей штаб решил повести в городе партизанскую войну.
            Восставшие построили в Москве множество баррикад, которые, однако, никто не защищал – их задачей была лишь задержка движения войск. Разбившись на мелкие группы из одного-двух человек, дружинники из подворотен и форточек стреляли в драгун и казаков, сразу же исчезая во внутренних дворах. Вожди декабрьского восстания рассчитывали: солдаты будут стрелять ответно, попадая не в скрывшихся дружинников, а в мирное московское население; это озлобит его и побудит примкнуть к мятежу.
            http://rushist.com/index.php/russia/3017-dekabrskoe-vooruzhennoe-vosstanie-v-moskve-1905-kratko

            Цитата: Mik13
            Заходят в дом (квартиру) и просто убивают мужчин.

            Ну да. "Просто" убивают мужчин. Которые "просто" стреляли по войскам и убивали тех, кто отказался им подчиниться.

            Цитата: Mik13
            Кстати, я могу и Ленский расстрел напомнить. Там тоже террористы были?

            А я Вам могу напомнить Новочеркасский расстрел. Когда "народная" власть расстреливала народ. И за это, в отличие от Лены-1912 никто наказания не понес.
            1. Severomor Офлайн
              Severomor Сегодня, 09:45
              +3
              Цитата: ПоручикТетеринъ
              Ну да. "Просто" убивают мужчин.


              В г. Люберцы, где родился, есть станция Ухтомская. Не просто убивали, а изощренно
              1. ПоручикТетеринъ Онлайн
                ПоручикТетеринъ Сегодня, 10:09
                +1
                О, да, станция Ухтомская. названная в "честь" преступника. организовавшего группу террористов в 200 голов и руководившего преступлениями этой группы.Его никто "изощренно" не убивал. Расстреляли, как главаря преступной группировки. Точно так же сейчас поступают в Сирии с террористами. Их то Вы не жалеете. Или тоже считаете, что их "изощренно убивают"?
                А книга, которую Вы представили весьма примечательна в силу особенностей биографии ее автора.
                Владимир Евграфович Попов (псевдоним: Владимир Евграфович Владимиров) - юрист, инженер, революционный журналист, писатель, автор острых критических статей в газете «ХХ век» и нескольких книг. В студенческие годы был членом революционного кружка, вероятно, отчислен, и в 1903 г. оказался в ссылке в Якутии, руководил экспедицией для изыскательских работ на Нелькано-Аянском пути. В 1904 г. был освобожден.

                Иными словами--автор типичный революционный бумагомарака, занимавшийся написанием пасквилей. Вы всерьез думаете, что он был объективен? В его писаниях объективности не больше правды, чем в рассказах либеральных "журналистов" 90-х годов о событиях на Кавказе.
                1. Severomor Офлайн
                  Severomor Сегодня, 10:37
                  0
                  Цитата: ПоручикТетеринъ
                  Вы всерьез думаете, что он был объективен?

                  Покажите объективное описание событий
                  Из протокола дополнительного допроса обвиняемого Шрамченко Владимира Владимировича, произведенного в ПП ОГПУ в ЛВО, г. Ленинград, 27 ноября 1930 г.
                  По приезде на станцию Перово, несколько солдат, под личной командой Римана, штыками закололи пом. нач. станции. Как фамилия жертвы - мне не известно. Во время взятия в штыки Начальника станции, присутствовал. Рядом с указанной сценой ротный фельдшер (12 роты) перевязывал 9-тилетнего ребенка, раненого солдатами экспедиции. При перевязке ребенка с моей стороны была оказана помощь фельдшеру.
                  Со слов офицеров полка слышал, что на ст. Голутвино был расстрелян машинист Ухтомский и еще 30 человек. В расстреле Ухтомского, если не ошибаюсь, участвовали солдаты и офицеры 9 роты, под командой капитана Швецова. Как зовут Швецова - не помню.
                  Из разговоров офицеров мне было известно, что особыми зверствами отличался Аглаимов - адъютант одного из батальонов. Аглаимова зовут Сергей Петрович. Зверство его выражалось в том, что собственноручно из нагана расстреливал взятых в плен, за что получил высший орден Владимира 4-й степени. Наряду с Аглаимовым такими же зверствами отличались братья Тимроты. Из разговоров с Поливановым или Сиверсом в ДПЗ узнал, что они находятся за границей.
                  Допросил - Гончаров."
                  1. Гопник Офлайн
                    Гопник Сегодня, 11:19
                    +1
                    Ну так правильно сдалали - за дело и расстреляли. Некоторые же утверждают, что расстреляли "просто так"
                  2. ПоручикТетеринъ Онлайн
                    ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:28
                    0
                    Протокол ОГПУ--это, кончено сильное доказательство. Особенно, если учесть как в таких протоколах появлялись сведения о работе на "японо-англо-польскую разведку." Впрочем, даже если допустить подлинность приведенных сведений, то к протоколу возникает ряд вопросов:
                    1. Допрашиваемый говорит об убийстве штыками сначала
                    пом. нач. станции.
                    , потом--о Начальнике станции. Так кто же все-таки был убит: помощник начальника или начальник?
                    2. Допрашиваемый говорит о том, что
                    ротный фельдшер (12 роты) перевязывал 9-тилетнего ребенка, раненого солдатами экспедиции.
                    Из этого отрывка следуют 2 вывода--солдаты экспедиции оказывали помощь случайным жертвам, пострадавшим в ходе боя. И вывод--станцию гвардейцам пришлось брать с боем, т.е. террористы открыли огонь по войскам и были частично уничтожены ответным огнем.
                    3. Из предыдущего пункта следует логичный вопрос: не был ли убит неустановленный в п.1 ж/д чиновник именно в связи с тем, что из-за его действий, связанных с соучастием деятельности террористов пострадали непричастные граждане?
                    4. Сведения о расстреле Ухтомского и иных лиц базируются на слухах:
                    Со слов офицеров полка слышал, что на ст. Голутвино был расстрелян машинист Ухтомский и еще 30 человек*****Из разговоров офицеров мне было известно, что особыми зверствами отличался Аглаимов

                    5. "Зверства" Аглаимова как следует из дальнейшего текста заключались в том, что он якобы
                    собственноручно из нагана расстреливал взятых в плен
                    . Если допустить правдивость этого отрывка, то можно понять действия офицера: в горячке боя желание лично отомстить преступникам, виновным в гибели подчиненных вполне объяснимо. Почитайте воспоминания офицеров НКВД об отношении к бандеровцам и "лесным братьям" в 1944 году. Много из них дожили до суда? "Лесных братьев", после их художеств так вообще чаще всего пристреливали на месте. В Афганистане наши бойцы с захваченными моджахедами тоже не особенно церемонились. Таковая печальная правда герильи--лица, ведущие боевые действия по партизанскому принципу не могут рассчитывать на снисхождение.
                    6.
                    высший орден Владимира 4-й степени.
                    А вот это и вовсе сказка. Орден Св. Владимира не был высшим в системе наград РИ, да и 4-я степень ордена была низшей из возможных степеней.
      2. Ольгович Онлайн
        Ольгович Сегодня, 09:40
        +1
        Цитата: Mik13
        Вы либо не знаете, либо врете.

        Вы знаете, но врете.
        Цитата: Mik13
        Сколько тогда человек расстреляли без суда и следствия и за что.

        А вот что творили эти невинные овечки-боевики:
        «Около 6 часов вечера у дома Скворцова в Волковом переулке на Пресне появилась группа вооружённых дружинников… в квартире Войлошникова раздался звонок с парадного хода… С лестницы стали кричать, угрожая выломать дверь и ворваться силою. Тогда Войлошников сам приказал открыть дверь. В квартиру ворвалось шесть человек, вооружённых револьверами… Пришедшие прочли приговор революционного комитета, согласно которому Войлошников должен был быть расстрелян… В квартире поднялся плач, дети бросились умолять революционеров о пощаде, но те были непреклонны. Они вывели Войлошникова в переулок, где тут же у дома приговор и был приведен в исполнение… Революционеры, оставив труп в переулке, скрылись. Тело покойного было подобрано родными».
        Так было взерски убито 60 полицейских (представьте сегодня такое) .
        Самих боевиков было аж...700-800 чел на всю Москву, уничтожали тех, кто был с оружием, это естественно.
        1. Mik13 Офлайн
          Mik13 Сегодня, 10:22
          0
          Цитата: Ольгович
          Цитата: Mik13
          Вы либо не знаете, либо врете.

          Вы знаете, но врете.
          Цитата: Mik13
          Сколько тогда человек расстреляли без суда и следствия и за что.

          А вот что творили эти невинные овечки-боевики:
          «Около 6 часов вечера у дома Скворцова в Волковом переулке на Пресне появилась группа вооружённых дружинников… в квартире Войлошникова раздался звонок с парадного хода… С лестницы стали кричать, угрожая выломать дверь и ворваться силою. Тогда Войлошников сам приказал открыть дверь. В квартиру ворвалось шесть человек, вооружённых револьверами… Пришедшие прочли приговор революционного комитета, согласно которому Войлошников должен был быть расстрелян… В квартире поднялся плач, дети бросились умолять революционеров о пощаде, но те были непреклонны. Они вывели Войлошникова в переулок, где тут же у дома приговор и был приведен в исполнение… Революционеры, оставив труп в переулке, скрылись. Тело покойного было подобрано родными».
          Так было взерски убито 60 полицейских (представьте сегодня такое) .
          Самих боевиков было аж...700-800 чел на всю Москву, уничтожали тех, кто был с оружием, это естественно.

          Ольгович, Вы только не обижайтесь.... Может, Вам почитать что-то? Хотя бы учебник истории школьный? А то как-то совсем уже... Ерунду пишете Вы, а читать эту ересь почему-то стыдно мне...
          Во первых, Вы каким-то образом умудрились перепутать подавление восстания в Москве и карательную экспедицию на Московско-казанской железной дороге. Это как-то совсем не одно и то же.
          А во вторых, действия властей вызывают, мягко говоря, крайнее недоумение. Что-то я с трудом представляю себе, чтобы вместо освобождения школы в Беслане в город была отправлена карательная экспедиция, которая прошлась бы по квартирам и поубивала всех мужчин без суда и следствия.
          Так что можно, разумеется, сожалеть о красном терроре. Но рассматривать эти события в отрыве от событий 1904-1906 годов, мягко говоря, некорркетно. Это как сожалеть о Берлине-1945, при этом мило забывая о художествах Рейха на территории СССР в 1941-1944 гг.
          1. Гопник Офлайн
            Гопник Сегодня, 11:21
            +1
            Цитата: Mik13
            Ольгович, Вы только не обижайтесь.... Может, Вам почитать что-то? Хотя бы учебник истории школьный?


            Ага, советский учебник, добавьте.

            Цитата: Mik13
            в город была отправлена карательная экспедиция, которая прошлась бы по квартирам и поубивала всех мужчин без суда и следствия.


            невиновных не убивали, это все большевистские сказки из серии "а нас-то за что"
    4. василий50 Офлайн
      василий50 Сегодня, 10:15
      +3
      Весь вой о *красном терроре* только от осознания что какие-то из низшего сословия посмели начать наказывать за убийства *элиту*, *соль земли РУССКОЙ* - дворянство и тех кто этих дворян обслуживал.
      1. ПоручикТетеринъ Онлайн
        ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:31
        0
        Цитата: василий50
        какие-то из низшего сословия посмели начать наказывать

        Для Вас массовые убийства по социальному признаку--это "наказания"?! Может Вы тогда и преступления террористов в Сирии начнете оправдывать. Мол, "угнетенные" "наказывают"?!
  2. Mik13 Офлайн
    Mik13 Сегодня, 07:09
    +9
    100 лет назад, 5 сентября 1917 года, был издан декрет СНК о «красном терроре».

    Вообще-то, 1918 года. Такие опечатки в первом же предложении исторической статьи - это залет.
    Тем более, что некоторые комментаторы на сайте просто-напросто не знают, что в сентябре 1917 еще не было никакого СНК...
  3. 3x3zsave Онлайн
    3x3zsave Сегодня, 07:13
    +5
    В кои-то веки поддержку автора. Гражданская война (любая) - зло, в чистом виде.
  4. bober1982 Онлайн
    bober1982 Сегодня, 07:27
    +4
    Если существовал ад, который установился на территории бывшей российской Империи, о чём справедливо упомянул автор статьи, то существовали и демонические существа, которые этот ад устроили.Вот и вся причина устроенной кровавой резни.
    Архискверно (говоря языком Ленина) то, что эти самые существа (сатанинские силы) никуда не делись, затаились и ждут своего часа.
    1. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 07:56
      +1
      Цитата: bober1982
      Архискверно (говоря языком Ленина) то, что эти самые существа (сатанинские силы) никуда не делись, затаились и ждут своего часа.

      Оглянитесь. Они уже по всюду. Их час пробил в 90-х. Они уже снова правят нами..
  5. ПоручикТетеринъ Онлайн
    ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:36
    0
    Автор—наглец. smile Такой хуцпы—попытки оправдания красного террора некоей «эпидемией психологического насилия». Автор то ли притворяется, то ли не замечает, что анархия в России приобрела как раз массовый характер именно после захвата власти большевиками. В массовом сознании именно после этого закрепилась мысль: «а что так теперь можно?». И именно тогда полезли на свет всевозможные «самостийники» и махновцы. И к всплеску патологической жестокости привёл именно красный террор—люди, глядя на безумные расправы, творимые большевицкой «властью» над согражданами начинали воспринимать убийства и пытки как неотъемлемую часть жизни. Так что неудивительно, что белые, стремившиеся к восстановлению законности и порядка, относились к рьяным большевикам без пощады. Чумных крыс, которые натравливают людей друг на друга и чинят зверства не щадили нигде и никогда.
    1. Boris55 Офлайн
      Boris55 Сегодня, 08:04
      0
      Цитата: ПоручикТетеринъ
      Так что неудивительно, что белые, стремившиеся к восстановлению законности и порядка, относились к рьяным большевикам без пощады

      К какому порядку стремились белые? Тот, который позволял им торговать холопами как какой нибудь скотиной? Вы в школе "Мёртвые души" читали? Что там Чичиков подешовке то скупал? А сколько господа деревенек в карты проигрывали? Как говорится: "С каким приветом, с таким и ответом" и не фиг теперь тут сопли по всему форуму размазывать.

      1. ПоручикТетеринъ Онлайн
        ПоручикТетеринъ Сегодня, 08:25
        +3
        Борис, Вы меня простите за нескромный вопрос: но Вы что же, в школе уроки истории прогуливали самым бессовестным образом? Да ведь любой восьмиклассник сейчас знает про отмену крепостного права и про то, что после после 1861 года торговля деревнями и уж тем паче людьми была уголовно наказуемым деянием. Как и про то, что описываемые Вами реалии относятся к 1917 году примерно как римские легионы к современной Италии.
      2. Nick_R Офлайн
        Nick_R Сегодня, 09:56
        +1
        Тот, который позволял им торговать холопами как какой нибудь скотиной

        Вы может быть не в курсе, но к моменту описываемых событий крепостное право отменили уже как 57 лет назад. И никто его восстанавливать не собирался, если у вас есть иные факты - прошу в студию. Кстати царя-освободителя революционеры убили, потому что он этим своим указом помешал устроить в России революцию.
        Опять же для сведения, многие крестьяне не очень то хотели получать эту личную свободу. Потому как слово свобода было для них пустым звуком, им земля нужна была. А оказалось, что при барине-кровососе они платили за землю куда меньше, чем при свободе.
        Кстатит меня вообще очень умиляет такое внимание красных авторов к свободе крестьян. Прям этакие коммунисты-либералы (для несведующих от "либера" - свобода), попахивает внутренним антогонизмом, вы не находите?
        1. Boris55 Офлайн
          Boris55 Сегодня, 10:30
          +1
          Цитата: Nick_R
          крепостное право отменили уже как 57 лет назад.

          До прихода Романовых к власти земля принадлежала крестьянам. К концу их правления вся земля принадлежала помещикам. И куда бедному крестьянину податься?

          Отмена крепостного права - это всего лишь элемент по совершенствованию извлечения прибыли, выдаваемый за благо. Наконец то сбылась мечта Декабристов - земля полностью перешла помещикам.

          Не даром одним из первых декретов Советской власти был декрет о земле. Люди и через 57 лет помнили, на чьей земле они живут.

          1. Boris55 Офлайн
            Boris55 Сегодня, 10:48
            0
            В добавок по 57 лет. Советскую власть отменили 1953-ем, но мы и через 65 лет помним, что она дала простому народу.
            1. Гопник Офлайн
              Гопник Сегодня, 11:24
              0
              Цитата: Boris55
              но мы и через 65 лет помним, что она дала простому народу.


              Это да - террор, войну, отсутствие свобод и голод
          2. Гопник Офлайн
            Гопник Сегодня, 11:23
            0
            Цитата: Boris55
            К концу их правления вся земля принадлежала помещикам.


            Полнейшая чушь!
      3. Ольгович Онлайн
        Ольгович Сегодня, 09:57
        0
        Цитата: Boris55
        К какому порядку стремились белые? Тот, который позволял им торговать холопами как какой нибудь скотиной?

        ЧТО Вы несете? Конституция России 1905 г дала такие реальные свободы людям, о которых они еще 70 даже мечтать не могли.
        Цитата: Boris55
        то там Чичиков подешовке то скупал? А сколько господа деревенек в карты проигрывали? Как говорится: "С каким приветом, с таким и ответом" и не фиг теперь тут сопли по всему форуму размазывать

        Те времена были сказкою по сравнению с теми, когда миллионы крестьян, в т.ч. МИЛЛИОН детей, без суда и следствия , были полностью ограблены и выкинуты на Севера в 1930-33 г , где работали на положении рабов, вт.ч. и дети.
      4. Гопник Офлайн
        Гопник Сегодня, 11:23
        0
        Вы чушь какую-то пишите. Никто из белых не воевал за восстановление крепостного права, за это воевали красные - ликвидировавшие все гражданские права и загнавшие крестьян в колхозы
    2. Nehist Офлайн
      Nehist Сегодня, 08:24
      +2
      Поручик!!! Вы порой здраво пишите и в чем то я с Вами соглашаюсь! Но то что анархия приобрела массовый характер после захвата власти большивиками в корне не верно!!! Именно большивики и начали ограничивать эту самую анархию что кстати тоже являеться одной из причин ГВ и террора в частности
      1. ПоручикТетеринъ Онлайн
        ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:25
        +2
        Уважаемый Nehist, позволю себе с Вами не согласиться. Для примера можно рассмотреть проблему дезертирства из армии. Первый всплеск дезертирства пришелся на период с февраля по май 1917 года. Второй, значительно больший--после октябрьского захвата власти большевиками. https://cyberleninka.ru/article/v/dezertiry-v-revolyutsii-1917-g
        Такая же ситуация складывалась и в политической сфере--Финляндия объявила о независимости только после октября, потому что попытка такого же действия летом 1917 привела к введению русских войск в Гельсингфорс и роспуску финского Сената. Украинские "самостийники" объявили о создании УНР в ноябре 1917.
        То есть большевики "героически" пытались потушить пожар, который сами же разожгли.
      2. Nick_R Офлайн
        Nick_R Сегодня, 10:04
        +2
        Вы правы лишь отчасти.Анархия стала приобретать массовый зарактер еще после февральской революции. Но своего высшего расцвета достигла лишь при большевиках, когда всякий сбродд наглядно убедился, что оказывается власть можно получить просто силой оружия, наплевав на мнение большинства.
        Кстати, если бы не помощь анархистов батьки Махно, с которым дважды лично договаривался Троцкий, то возможно большевики не удержались бы у власти еще в 1918г. Как "порядочно" потом поступили большевики со своим союзником Махно мы тоже помним.
  6. Flavius Офлайн
    Flavius Сегодня, 10:23
    +2
    Во-вторых, красный террор был крайней, вынужденной, ответной мерой по защите социалистического Отечества

    Что это за Отечество такое социалистическое, чьё оно? Отечество кучки евреев, латышей, грузин и прочего сброда, который сам это "отечество" придумал себе.
    Нормальным людям до такого "отечества" дела нет. И, следовательно, красный террор - преступное, ничем не оправдываемое деяние.