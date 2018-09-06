Распахнутые врата ада. Как террор затопил Россию

«В Благовещенске были найдены офицеры с граммофонными иглами под ногтями, с вырванными глазами, со следами гвоздей на плечах на месте эполет. Их вид был ужасен…» Белых офицеров, взятых в плен, не щадили: на плечах вырезали погоны, вместо звездочек вколачивали гвозди, на лбу выжигали кокарды, на ногах сдирали кожу узкими полосками в виде лампас. Раненых офицеров медленно сжигали на огне. Поэтому видя неминуемый плен, офицеры-добровольцы старались покончить с собой или просили товарищей пристрелить их во имя дружбы.



Во время наступления красных на Юге России: в Таганроге люди Сиверса бросили 50 связанных по рукам и ногам юнкеров и офицеров в горячую доменную печь. В Евпатории несколько сотен офицеров, после пыток, связанными бросили в море. Схожие зверства волной прокатились по всему Крыму: Севастополе, Ялте, Алуште, Симферополе и т. д. Страшные зверства творились на красном флоте. На гидрокрейсере «Румыния» пытали и расстреливали. На «Труворе» зверки измывались над жертвами: резали уши, нос, губы, половые органы, иногда и руки, а затем бросали в вводу. На крейсере «Алмаз» помещался морской военный трибунал: офицеров бросали в печи, а зимой ставили голыми на палубу и поливали водой, пока они не превращались в глыбы льда. Это делали не фашисты, а обычные русские люди. При этом матросы зверствовали, к примеру, на Балтике, сразу после Февраля, до Октябрьской революции.



Но противники красных были ничем не лучше. Миф о белых рыцарях, офицерской чести и благородстве белогвардейцев создали «демократические» публицисты. Белые при захвате населенных пунктов также «зачищали» их от красных, их сторонников (или кого в таковых записали). Атаман Краснов в своих воспоминания отмечал: «Они (колчаковцы – Автор.) не распространяли на большевиков, а заодно и побывавшее под властью Советов население, особенно «низшие трудовые слои», общепринятые правовые нормы и гуманитарные обычаи. Убить или замучить большевика не считалось грехом. Сейчас невозможно установить, сколько массовых расправ над гражданским населением навсегда ушло в небытие, не оставив документальных следов, потому что в обстановке хаоса и безвластия простым людям не у кого было просить защиты…»

100 лет назад, 5 сентября 1918 года, был издан декрет СНК о «красном терроре». Ф. Э. Дзержинский, инициатор и руководитель террора, определял красный террор как «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности».Смертная казнь в России была отменена 26 октября 1917 года решением Второго Всероссийского съезда советов рабочих и солдатских депутатов. 22 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров издал Декрет о суде № 1. Данным декретом были созданы рабочие и крестьянские революционные трибуналы для борьбы против контрреволюционных сил. 7 декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров. С началом Гражданской войны ВЧК, являясь органом «диктатуры пролетариата» по защите государственной безопасности РСФСР, «руководящим органом борьбы с контрреволюцией на территории всей страны», получает чрезвычайные полномочия и станет основным инструментом реализации красного террора. 13 июня 1918 года был принят декрет о восстановлении смертной казни. С этого момента расстрел мог применяться по приговорам революционных трибуналов. 21 июня 1918 года первым приговорённым революционным трибуналом к расстрелу стал адмирал А. Щастный.Красный террор был объявлен 2 сентября 1918 года Я. Свердловым в обращении ВЦИК как ответ на покушение на Ленина 30 августа, а также на убийство в тот же день председателя Петроградской ЧК Урицкого. 3 сентября газета «Известия» публикует слова Дзержинского: «Пусть рабочий класс раздавит массовым террором гидру контрреволюции! Пусть враги рабочего класса знают, что каждый задержанный с оружием в руках будет расстрелян на месте, что каждый, кто осмелится на малейшую пропаганду против советской власти, будет немедленно арестован и заключён в концентрационный лагерь!»5 сентября Совет Народных Комиссаров издал декрет — Постановление о «красном терроре». В его тексте говорилось: «Необходимо обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам; необходимо опубликовать имена всех расстрелянных, а также основания применения к ним этой меры». Главный чекист, Феликс Дзержинский, встретил это постановление с радостью: «Законы 3 и 5 сентября наконец-то наделили нас законными правами на то, против чего возражали до сих пор некоторые товарищи по партии, на то, чтобы кончать немедленно, не испрашивая ничьего разрешения, с контрреволюционной сволочью». Крупной акцией красного террора стал расстрел в Петрограде более 500 представителей бывшей «элиты» (чиновников, включая министров, профессоров). Всего официальным данным ЧК, всего в Петрограде в ходе красного террора было расстреляно около 800 человек.Стоит помнить, что террор не был изобретением большевиков. Это обычный инструмент политики во время крупных потрясений. Так, террор использовали во время революции и гражданской войны в Англии, революции во Франции, Гражданской войны в США. Террор спутник большинства войн в истории человечества вплоть до наших дней. В частности, в ходе современной войны в Сирии и Ираке сунниты, шииты и другие противоборствующие стороны массово вырезают противников. Не были исключением и Россия в годы Гражданской войны. Террор применяли не только большевики (красные), и их противники, белые, а также различные бандиты — «зелёные», националисты, мусульманские радикалы – басмачи, и интервенты.В обычное время отщепенцы рода людского, бандиты, убийцы, садисты, маньяки стараются скрывать свою зверские наклонности, изолированы от общества в тюрьмах и лагерях, простые люди находятся под защитой правоохранительных структур. В 1917 году произошла геополитическая, государственная катастрофа. Старая Россия умерла, государство было разрушено вместе со всей прежней карательно-репрессивной и правоохранительной системой. Уголовники вырвались на свободу. Началась настоящая криминальная революция, обычный спутник любой смуты и большой войны. В Советской России началось становление новой системы защиты правопорядка. Но милиция была на стадии становления, не имела прежних баз данных (картотеки были уничтожены), кадры не имели соответствующего опыта, навыков.Кроме того, часть уголовников, прирожденных садистов-убийц проникла в милицию, ЧК, армию. Такая же ситуация была и у белых. Они получили полномочия, власть и воспользовались ею, чтобы удовлетворить свои тёмные наклонности. При этом они могли прикрываться благородными целями – борьбой с контрреволюцией (или комиссарами).Во-вторых, красный террор был крайней, вынужденной, ответнойот белых, зеленых, националистов, басмачей, западных и восточных интервентов. Восстановить единство России, сохранить её в рамках нового советского проекта и победить внутренних и внешних врагов нельзя было только «добрым словом», нужен был и «кольт», то есть сила и решимость её использовать. Таким образом, красный террор был оправдан необходимостью воссоздания русской (советской) цивилизации, нового проекта развития и нового государства. Это было в интересах подавляющего большинства населения.В-третьих,Все печати ада были сорваны. 1917 год привёл к тому, что все копившиеся столетиями в России противоречия вырвались наружу. Воцарился хаос, наступило царство ужаса и инферно.Ранее вполне мирные люди, крестьяне, рабочие, ремесленники, студенты, учителя брали в руки оружие и убивали, уничтожали не только вооруженных противников, но классовых врагов.Образовалась воронка в инферно (ад). И она поглотила миллионы людей. Поэтому необходимо забыть сказки либералов и монархистов об ужасных и кровожадных красных комиссарах и воевавших за «Великую Россию» белых, христианских рыцарях. Всё гораздо глубже. Невинных не было. Террор использовали все. Это была агония, разложение старой России. Убивали, вешали и грабили все — красногвардейцы, и белогвардейцы, и казаки, и западные «миротворцы», и националисты, и крестьянские отряды. На огромных просторах России воцарилось насилие. Война всех против всех, без правил, без пощады.Поэтому на просторах России происходили такие ужасы, которые старались скрывать в СССР, и до сих пор бояться описывать в кинематографе. Это был ад. Так, американский свидетель войны, генерал Нокс писал:Сам адмирал Колчак писал в одном из писем: «…Вы поймите, что от этого нельзя избавиться. Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии во времена Алой и Белой розы, так неминуемо должно быть и у нас…»Неудивительно, что белые устроили в своем тылу такой «порядок», что население взвыло, началось массовое сопротивление. В ответ белые ещё больше «завинтили гайки», карательные отряды вешали, расстреливали, запарывали целые деревни, не щадили даже беременных женщин, били до выкидышей. Началась настоящая крестьянская война, что стало одной из важнейших причин поражения Белой армии.Вот короткая зарисовка этого ада из воспоминаний знаменитого русского монархиста В. Шульгина: «В одной хате за руки подвесили… комисс… Под ним разложили костер. И медленно жарили… человека… А кругом пьяная банда «монархистов»… выла «Боже царя храни».Опять же, это творили не гитлеровские зондеркоманды и не бригады красных интернационалистов (латышей, венгров или китайцев), а самые что ни на есть «ваши благородия». Вроде бы русские до самых корней. Поручики Голицыны и корнеты Оболенские.Простой народ был не лучше политизированных красных и белых. Так, на Юге России действовали народные ватаги, целые бандформирования, армии, попеременно сражавшиеся то с красными, то с белыми. Они вообще никакой власти не признавали, идеологии не имели. Поэтому, когда деникинцы находили своих или красных, попавших в лапы к «зеленым», картина была страшная: тела с отрубленными конечностями, переломанными костями, сожженные и обезглавленные. Восставшие крестьяне сжигали или замораживали пленных красноармейцев или белых. Устраивали показательные казни большевиков – с забиванием людей молотками, распиливанием или сдиранием кожи.Деникин писал: «Прежде всего – разлитая повсюду безбрежная ненависть и к людям, и к идеям. Ненависть ко всему, что было социально или умственно выше толпы, что носило малейший след достатка. Даже к неодушевленным предметам — признакам некоторой культуры, чуждой или недоступной толпе. В этом чувстве слышалось непосредственно веками накопившееся озлобление, ожесточение тремя годами войны…».А «славные» донские казаки? Они в мемуарах Деникина выглядят не как «воины Святой Руси», а как банда мародеров. Они объявили себя «отдельным народом», провозгласили независимость и половину населения Донской области (русских, но не казаков) лишили части гражданских прав. В боях с красными донцы грабили русские деревни подобно ордам Мамая. Они подчистую грабили даже «своих» крестьян на Дону. Для них остальная Россия была чужой. Не только грабили, но расстреливали деревни из орудий, насиловали и убивали. Интересно, что именно эта страсть к добыче, жадность стала одной из причин поражения Белой армии. Пока белые дрались и наступали, казаки грабили. Мол, нехай русские сами себя освобождают, мы «другой народ», мы сами по себе.Террор устроили и интервенты. Британцы, высадившиеся в Архангельске и Мурманске, массами расстреливали попавших в плен красноармейцев, избивали из прикладами, бросали в тюрьмы и концлагеря, непосильной работой истощая их до смерти. Кормили впроголодь, вынуждали вступать в Славяно-британский контрреволюционный корпус. Именно англичане в августе 1918 года создали первый концлагерь на острове Мудьюг в Белом море («остров смерти» — смертность доходила до 30%). На Дальнем Востоке зверствовали японцы. Террор устроили и украинские самостийники.Таким образом, мы видим смуту, гражданскую бойню. Психокатастрофу, полный распад старого русского общества. Отсюда и ад, который воцарился на территории России. Порядок же смогли восстановить, хотя и ценой большой крови, только большевики. Они предложили людям новый проект развития в интересах большинства народа, создали новую государственность и восстановили порядок.