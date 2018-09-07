Первая битва за Царицын

100 лет назад, 6-8 сентября 1918 года, завершилась первая оборона Царицына. Красные войска отбросили противника от стратегически важного города. 6 сентября 1918 года от имени Военного совета СКВО Сталин телеграфировал в Совнарком: «Наступлением войск Царицынского района увенчалось успехом… Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. Наступление продолжается».В результате 6 сентября красные отбросили части Добровольческой армии от Царицына на достаточно большое расстояние (более 50 километров к западу), за излучину реки Дон. Но при этом красные не нанесли белым серьезного поражения, и те готовились к новому штурму города. 8 сентября находившийся в городе нарком Иосиф Сталин отправил председателю СНК Владимиру Ленину телеграмму о ликвидации в Царицыне эсеровского подполья. В середине сентября 1918 года Донская армия начала второе наступление на Царицын.Весной 1918 года ситуация на Юге России обострилась. В конце марта на Дону началось казачье восстание. В апреле 1918 ода в Новочеркасске было объявлено о создании Всевеликого Войска Донского. На базе повстанческих частей и отряда генерала П. Х. Попова, вернувшегося из Степного похода, началось создание казачьей Донской армии.К началу мая города Ростов, Нахичевань-на-Дону, Таганрог, Миллерово, Чертково оккупировали германские войска. Руководство Донской Советской Республики эвакуировалось в Царицын. Атаманом Всевеликого Войска Донского в Новочеркасске был избран генерал П. Н. Краснов. Он вёл войну с Советской Россией и заключил союз с Германией. В этот же период на Дон прорвался отряд М. Дроздовского и вернулись из неудачного Первого Кубанского похода добровольцы А. Деникина.28 мая в станице Манычской состоялось совещание с целью организации совместных действий основных антиреволюционных сил юга России с участием генералов Краснова, Деникина, Алексеева. Генерал Краснов предложил Добровольческой армии совместно наступать на Царицын, который, по его замыслу, должен был стать базой для дальнейшего наступления белых в Среднее Поволжье. Здесь, по мнению Краснова, Добровольческая армия должна была закрепиться и соединиться с оренбургскими казаками атамана А. Дутова. Командование Добровольческой армии, однако, отвергло этот план. Добровольцы считали себя врагами немцев, в отличие от Краснова и видели себя союзниками Антанты. Кроме того, нельзя была оставлять в тылу сильную северокавказскую группировку Красной Армии. Деникин считал, что Кубань и Северный Кавказ, после разгрома красных, будут мощной базой и тылом для дальнейших боевых действий против большевиков.Поэтому деникинцы начали Второй Кубанский поход. 25 июня Добровольческая армия овладела станцией Торговая, перерезала железнодорожную связь Северного Кавказа с центральной Россией и двинулась на Великокняжескую с целью содействия Донской армии по овладению Сальским округом, что должно было обеспечить ей тыл со стороны Царицына. 28 июня Великокняжеская была взята, и после двухнедельной остановки 10 июля Добровольческая армия повернула на юг, на Тихорецкую. А казаки Краснова планировали полностью очистить от красных северные районы Донской области и взять Царицын, чтоб ликвидировать угрозу своему правому флангу и тылу.Пётр Николаевич Краснов — генерал-майор Русской императорской армии, атаман Всевеликого Войска ДонскогоЦарицын, благодаря значительному рабочему населению, являлся одним из основных революционных центров юго-востока европейской России. В экономическом и военном отношении он был важен для обеих сторон как промышленный центр. Стратегическое значение Царицына определялось тем, что он являлся важным узлом коммуникаций, которые связывали центральные районы России с Нижним Поволжьем, Северным Кавказом и Средней Азией и по которым шло снабжение центра продовольствием, топливом и т. д. Для белоказачьего командования овладение Царицыном создавало возможность соединения с войсками оренбургского атамана Дутова и обеспечивало правый фланг казачьей армии на главном для Краснова воронежском направлении.Как отмечал И. Сталин: «Взятие Царицына и перерыв сообщения с югом обеспечил бы достижение всех задач противником: оно соединило бы донских контрреволюционеров с казацкими верхами астраханского войска и уральского, создав единый фронт контрреволюции от Дона до чехословаков. Оно закрепило бы за контрреволюционерами, внутренними и внешними, юг и Каспий, оно оставило бы в беспомощном состоянии советские войска Северного Кавказа… Этим главным образом и объясняется то упорство, с которым тщетно стараются белогвардейцы юга взять Царицын» (Сталин. О юге России, «Правда» № 235, 1918 г.).6 мая 1918 года декретом СНК был учреждён Северо-Кавказский военный округ, в который вошли территории Донской области, Кубани и Северного Кавказа. 14 мая приказом председателя Высшего военного совета Л. Троцкого военным руководителем округа был назначен генерал-лейтенант Генштаба А. Е. Снесарев. Ему была поставлена задача собрать разбросанные на большом пространстве отряды и боевые группы и организовать противодействие наступающей на Царицын Донской армии генерала Краснова. Сразу же после прибытия 26 мая в Царицын, Снесарев энергично приступил организации обороны, очень много времени проводя в отрядах и частях, которые вели боевые действия. 29 мая Совнарком РСФСР назначил И.В. Сталина ответственным за проведение «продовольственной диктатуры» на юге России и командировал его в качестве чрезвычайного уполномоченного ВЦИК по заготовке и вывозу хлеба с Северного Кавказа в промышленные центры. Одновременно Сталину приказали «навести порядок (в войсках), объединить отряды в регулярные части, установить правильное командование, изгнав всех неповинующихся». Прибыв 6 июня 1918 года в Царицын, Сталин взял в свои руки власть в городе, руководил обороной в районе Царицына.23 июня, по настоянию Сталина, Снесарев отдал приказ № 4 об объединении всех красных войск правого берега Дона в группу под общим командованием К. Е. Ворошилова, сумевшего прорваться во главе луганского рабочего отряда к Царицыну. Войска Красной Армии на царицынском направлении (около 40 тыс. штыков и сабель, свыше 100 орудий) состояли из разрозненных отрядов; наиболее боеспособными были отряды из состава 3-й и 5-й украинских армий, отошедших сюда под натиском германских войск. 19 июля был создан Военный совет Северо-Кавказского военного округа (председатель И. Сталин, члены К. Е. Ворошилов и С. К. Минин).Между Сталиным и Снесаревым вспыхнул конфликт, вызванный отчасти из-за общего негативного отношения к военспецам, а отчасти из-за того, что Сталин считал генерала ставленником Троцкого. В результате Снесарев со всем своим штабом был арестован. Москва, однако, потребовала освободить Снесарева и выполнять его распоряжения. Приехавшая московская комиссия во главе с членом ВЦИКа Окуловым приняла решение оставить Сталина и Ворошилова в Царицыне, а Снесарева отозвать в Москву. Формально Снесарев оставался военным руководителем Северо-Кавказского округа вплоть до 23 сентября 1918 года. Фактически же военным руководителем в районе Царицына стал Сталин. Снесарев был назначен командиром Западного района обороны, созданного между Северным и Южным фронтами, затем командовал Западной армией.И. Сталин на царицынском направленииКроме того, произошёл ещё один конфликт. Приказом № 1 Военсовета СКВО от 22 июля 1918 года военруком округа временно назначался бывший полковник царской армии Ковалевский; начальником штаба округа стал полковник Носович, тоже из военспецов. Одновременно Ковалевский был введен в состав Военного совета округа. Однако уже 4 августа он смещается со всех должностей, так как считал оборону округа безнадежным делом. По распоряжению Сталина, царицынская ЧК арестовала всех сотрудников артиллерийского управления штаба округа, а сам штаб ликвидировала. 6 августа было ликвидировано хозяйственное управление округа. 10 августа 1918 г. с поста начальника штаба округа был смещен и явно антисоветски настроенный Носович. Однако Носович и Ковалевский вскоре, уже 13 августа, были освобождены из-под ареста по распоряжению Троцкого на поруки инспекции, которая прибыла во главе с председателем Высшей военной инспекции Подвойским накануне в Царицын. В тот же день освобожденные военспецы вместе с инспекционной группой уехали в Камышин. Позднее, в октябре 1918 года Носович с секретными документами перешёл на сторону Добровольческой армии. Это вызвало уже второй арест штаба округа, Ковалевский по постановлению Особого отдела по борьбе с контрреволюцией и шпионажем на Южном фронте в начале декабря 1918 года был расстрелян «за передачу белогвардейцам сведений военного характера» и «связь с руководителями белой гвардии».Обвинив в первых поражениях военспецов, Сталин произвёл масштабные аресты. Для этих репрессивных мер имелись веские основания. Местная контрреволюционная организация, стоящая за поддержку Учредительного собрания, значительно окрепла и, получив из Москвы деньги, готовилась к активному выступлению для помощи донским казакам в деле освобождения Царицына от большевиков. Во главе контрреволюционной организации стоял прибывший из Москвы инженер Алексеев и его сыновья. Восстание было назначено на момент выхода белоказаков к городу. В экстренном выпуске газеты «Солдат революции» сообщалось: «21 августа 1918 г. в 17 час. в Царицыне раскрыт заговор белогвардейцев. Видные участники заговора арестованы и расстреляны. У заговорщиков найдено 9 млн. рублей. Заговор в корне пресечен мерами Советской власти». Заговорщики рассчитывали, что в мятеже примут участие не менее трёх тысяч человек, вооружённые 6 пулемётами и 2 орудиями. В подготовке заговора участвовали британский вице-консул Барри, консулы Франции — Шарбо и Сербии — Леонард. Позже, выступая на VIII съезде РКП(б) В. И. Ленин скажет: «Заслуга царицынцев, что они открыли этот заговор Алексеева».М. Греков. На пути к ЦарицынуВ июле 1918 года Донская армия Краснова (до 45 тыс. штыков и сабель, 610 пулемётов, свыше 150 орудий) предприняла первое наступление на Царицын: отряд полковника Полякова (до 10 тыс. штыков и сабель) получил задачу нанести удар с юга из района Великокняжеской; оперативная группа генерала К. К. Мамонтова (около 12 тыс. штыков и сабель), сосредоточенная в районе Верхнекурмоярская — Калач, должна была главными силами наступать на Царицын; оперативная группа генерала А. П. Фицхелаурова (около 20 тыс. штыков и сабель) наносила удар из района Кременская, Усть-Медведицкая, Чаплыженская на Камышин.24 июля 1918 года обороняющиеся войска Красной Армии были разделены на участки: Усть-Медведицкий (начальник Ф. К. Миронов, около 7 тыс. штыков и сабель, 51 пулемёт, 15 орудий), Царицынский (начальник А. И. Харченко, около 23 тыс. штыков и сабель, 162 пулемёта, 82 орудия) и Сальская группа (начальник Г. К. Шевкоплясов, около 10 тыс. штыков и сабель, 86 пулемётов, 17 орудий); в Царицыне находился резерв (около 1500 штыков и сабель, 47 пулемётов, 8 орудий).В начале августа оперативная группа Фицхелаурова, наступавшая на северном направлении, отбросив красные части на 150 км, вышла к Волге на протяжении от Царицына до Камышина, прервав сообщение царицынской группировки с Москвой. Группа Мамонтова, наступавшая в центре, 8 августа прорвала фронт и отбросила красных от Дона к Царицыну, захватив Калач. 18 – 19 августа части Мамантова, прорвав стык Коммунистической и Морозовской дивизий, захватили пригороды Царицына, Сарепту и Ерзовку, и завязали бои непосредственно за город. Однако группа Полякова, наступавшая вдоль железной дороги Тихорецк - Царицын из района ст. Великокняжеская на город с юга, которая должна была обеспечивать правый фланг и тыл группы Мамантова, завязла в локальных боях и к Царицыну так и не вышла. Кроме того, у донских частей было мало тяжелого вооружения и строевых пехотных полков, необходимых для регулярных боевых действий и штурма городов. Очевидно, была надежда и на восстание в самом Царицыне, которое должно было помочь красновцам взять Царицын.Один из лучших кавалерийских командиров Гражданской войны, генерал-майор Константин Константинович Мамонтов (Мамантов) (1869−1920)Красное командование подтянуло подкрепления, провело мобилизацию и сформировало рабочие полки, которые немедленно бросили на передовую. Это позволило отразить вражеское наступление и перейти в контрнаступление. Красные войска 23 августа нанесли удар во фланг и тыл группе Мамантова. Белоказаки вынуждены были начать отступление. 29 августа 1918 г. красные освободили Котлубань и Карповку, а 6 сентября — Калач. Фронт отодвинулся на 80—90 верст на запад. Серьёзную роль в разгроме белых сыграли бронепоезда Ф. Н. Алябьева. Активно действовали моряки Волжской военной флотилии под командованием К. И. Зедина. 6 сентября 1918 года от имени Военного совета СКВО Сталин телеграфировал в Совнарком: «Наступлением войск Царицынского района увенчалось успехом… Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. Наступление продолжается».В этих боях Красная Армия разбила четыре дивизии Донской армии. Белые потеряли 12 тыс. убитыми и пленными, 25 орудий и более 300 пулеметов. Потери Красной Армии оценивают до 60 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Наступление белоказаков на Воронеж — Москву было временно остановлено. В целом положение на царицынском направлении было неустойчивым, до решительной победы Красной Армии было далеко. Действительно, донское правительство приняло решение о новом наступлении на Царицын, была начата дополнительная мобилизация казаков в армию. В середине сентября 1918 года Донская армия начала второе наступление на Царицын.В. И. Ленин 19 сентября 1918 года послал приветственную телеграмму защитникам Царицына: