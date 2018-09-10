Красная Армия отбивает Казань

100 лет назад, 10 сентября 1918 года, Красная Армия отбила Казань. В этот же день красноармейцы вышли к пригородам Симбирска и нанесли поражение белым. 12 сентября город был взят штурмом. В результате в руки советской власти вернулся контроль почти за всей Средней Волгой, кроме Самары и ее окрестностей.6—7 августа 1918 года чехословаки и белые под началом Каппеля взяли Казань. Захват белыми Казани имел не только военно-стратегическое значение – контроль над коммуникациями, Волгой, захват больших запасов военного имущества, но и серьёзные экономические последствия. В Казани был захвачен золотой запас России в количестве 651,5 млн. рублей золотом, а также 110 млн. кредитными билетами. Этот запас переходил затем преемственно к Уфимской директории, правительству Колчака.После захвата белочехами Казани на Восточном фронте сложилось следующее положение. На Волге, от Казани и до Самары, развернулась Поволжская армия противника под командой полковника Чечека, численностью в 14 –16 тыс. штыков, при 90–120 орудиях и 1–1,5 кавалерийских полках. Армия располагала флотилией в 16–20 вооруженных пароходов. Южнее её, в Оренбургской и Уральской областях, действовали силы оренбургских и уральских казаков — в 10 –15 тыс. сабель при 30–40 орудиях. Севернее Поволжской армии на екатеринбургско-пермском направлении развернулась Екатеринбургская армия противника под командованием полковника Войцеховского – её силы достигали 22 –26,5 тыс. штыков и сабель при 45–60 орудиях (включая около 4 тыс. повстанцев Ижевско-Воткинского района.Таким образом, всего на белом Восточном фронте было от 40 до 57,5 тыс. штыков и сабель при 165–220 орудиях. При этом основные силы белочехов были расположены екатеринбургско-пермском направлении, чтобы прорваться к Вятке и далее, чтобы установить связь с десантом Антанты, наступающим со стороны беломорского побережья. То есть центральное направление, через Казань и Нижний Новгород на Москву, не было главным для белого командования. Хотя тот же Владимир Каппель, после быстрого взятия Казани, настаивал на дальнейшем наступлении на Москву через Нижний Новгород, поскольку долговременная позиционная оборона в ситуации, сложившейся сразу после взятия Казани, не представлялась возможной. Каппель предложил развить успех — сходу взять Нижний Новгород, а с ним и вторую часть золотого запаса России, чтобы было бы сильным ударом по Советской России.Однако интересы Антанты (Запада) были для Комуча и чехов на первом месте. Эсеровское правительство и чехи отказались развивать наступление и предпочли ограниченную оборону на казанском направлении. Не использовали белые первые успехи и для прорыва на юг, к Царицыну, где можно было соединиться с Донской армией Краснова и белой армией Деникина. В итоге главные силы белочехов были расположены на направлении, где они не создавали угрозы жизненным центрам Советской России, и где были хуже всего развиты коммуникации, возможности по снабжению армии. Это позволило Красной Армии прийти в себя после тяжелых неудач, перегруппировать силы, подтянуть резервы и свежие силы, укрепить организацию и дисциплину, и перейти в контрнаступление.Эшелон 6-го полка Чехословацкого корпуса. 1918 годКрасное командование противопоставило противнику следующие силы. На самарском и саратовском направлениях действовала 4-я красная армия (Хвесин) — численностью в 22 тыс. человек, 4 эскадрона, 58 полевых и 6 тяжелых орудий. В задачу этой армии входило овладение Самарой, причем ей приходилось иметь дело с активными группами противника, наступавшими от Вольска на Балашов и от Уральска на Саратов. На симбирском направлении располагалась 1-я красная армия (Тухачевский), в количестве более 7 тыс. штыков сабель при 50 орудиях. В задачу этой армии входило воспрепятствование противнику пользоваться р. Волгой как рокадным путем, для чего она должна была в кратчайший срок овладеть Симбирском. В районе Казани находилась 5-я армия (Славен) в двух группах на правом и левом берегах Волги общей численностью в около 9 тыс. человек при 37 легких и 6 тяжелых орудиях. 2-я армия (Азин), подтянутая к Казани командующим Вацетисом и действовавшая со стороны г. Орска, насчитывала 2500 штыков, 600 сабель, 12 легких и 2 тяжелых орудия. Небольшой фронтовой резерв (1230 штыков, 100 сабель при 6 орудиях) сосредоточивался на ст. Шидраны. Ближайшей задачей красного командования на этом направлении являлось овладение Казанью силами 2-й армии, левобережной группой 5-й армии и малочисленной и слабой красной Волжской военной флотилии.На пермском направлении действовала 3-я красная армия (Берзин) численностью в 19,5 тыс. человек при 43 орудиях. Эти силы были разбросаны на пространстве 900 км, тогда как численно слабейшая армия Войцеховского развернулась на вчетверо меньшем фронте и действовала по внутренним операционным линиям, что объясняет её предшествующие успехи. Кроме того, вне связи с этими силами красного Восточного фронта, но против белых действовала от Ташкента на Оренбург и Орск еще красная Туркестанская армия (Зиновьев), численностью в 6 – 7 тыс. штыков и 1 – 1,5 тыс. сабель. Она наступала на Орск.В результате общая численность войск красного Восточного фронта, не считая Туркестанской армии, достигала свыше 58 тыс. штыков, более 3 тыс. сабель при 200 легких и 14 тяжелых орудиях. То есть красные в это время имели незначительное численное преимущество над противником. Кроме того, красные были хуже организованы, имели проблемы в управлении. В частности, в методах управления войсками господствовал коллективизм, доведенный до крайности. Для выполнения той или иной перегруппировки и операции собирался военный совет, который постановлял свое решение большинством голосов. Понятно, что военные действия развивались очень медленно.Общей особенностью боевых действий в этот период было то, что армии и группы действовали силами отдельных отрядов и подразделений силой от нескольких рот до нескольких батальонов. При этом такими малыми силами решались задачи крупного, стратегического значения. Так, в районе Казани в течение примерно месяца обе стороны вели упорную борьбу, имевшую стратегическое значение: белые пытались закрепить предыдущий успех и прочно утвердиться на Волге; а красные пытались восстановить свое положение в регионе.Источник карты: Гражданская война в России: Борьба за Поволжье. М., 2005После взятия Казани, белые на этом участке оказались в очень трудном положении. Их силы, не превышающие 2 – 2,5 тыс. человек, занимали дугообразный фронт протяжением в 100–120 км и охватывались почти впятеро превосходными силами 2-й и 5-й красных армий. Командарм 2-й армии Азин неоднократно пытался организовать штурм Казани, но его попытки удерживались командармом 5-й армии Славеном, объединявшим действия обеих армий. 5-я армия имела малую боеспособность и не была готова к такой операции. Поэтому боевые действия по возврату Казани затянулись на целый месяц.В течение этого времени Казанская группа белых неудачно пыталась овладеть железнодорожным мостом у Свияжска через Волгу. Чечек пытался поддержать Казанскую группу, направив от Симбирска на пароходах отряд Каппеля в составе двух стрелковых полков и конного эскадрона при трёх артиллерийских батареях, общей численностью около 2 тыс. человек при 12 — 14 орудиях. До этого Каппеля отозвали в Симбирск, где положение Народной армии резко ухудшилось — на город наступали части 1-й армии Тухачевского. Боеспособная бригада Каппеля играла роль своеобразной «пожарной команды», являясь, по существу, единственным мобильным резервом белых на огромном участке фронта от Казани до Симбирска. Не успев завершить операцию под Симбирском, Каппель получает приказ срочно вернуться в район Казани.Отряд Каппеля 27 августа 1918 г. атаковал правобережную группу 5-й армии под Свияжском. Первоначально каппелевцам сопутствовал успех —белые ворвались на станцию, едва не захватив штаб 5-й армии. Однако как раз в это время к красным подошло подкрепление, и части 5-й армии при поддержке корабельной артиллерии начали охватывать левый фланг бригады. Белые были разбиты контратакой латышских стрелков, и уже 28 августа остатки отряда Каппеля отступили. Разгром отряда Каппеля был предпосылкой обратного взятия Казани. Наступление Народной армии окончательно выдыхается.3 сентября войска 2-й красной армии развернули новое масштабное наступление на Казань и Самару. В этих условиях в Казани вспыхнуло восстание большевистского подполья, но оно было подавлено в тот же день. 5 сентября красноармейцы и корабли Волжской речной флотилии приблизились к Казани и начали артиллерийский обстрел позиций белых. Народной армии Комуч удалось потопить два корабля красных, но к 7 сентября они возобновили натиск и уже вошли в пригороды Казани. Атаку красных с воздуха в этот раз поддерживала авиация. 9 сентября красные заняли все господствующие высоты, на пристани Казани был высажен десант красноармейцев. Становилось понятным, что Казань белые не удержат. В этих условиях администрация Комуч постаралась вывезти из Казани всё самое ценное, включая находившуюся в хранилищах города часть золотого запаса России.10 сентября, высадив еще один десант на берегу Волги, красные вступили в Казань. Отряды Народной армии сопротивлялись всего несколько часов, а затем ушли из города. Вместе с ними из Казани спешно бежали тысячи горожан: представители интеллигенции, офицеры, служащие, священники. Удивленные красноармейцы замечали, что «Казань пуста, ни одного попа, ни монаха, ни буржуя». Красноармейцы захватили богатые военные трофеи: 2 бронепоезда, 12 артиллерийских орудий, пулеметы и склады с военным имуществом. Но золото вывезли в Сибирь. В последующие дни Волжская флотилия красных продолжала преследовать отходившую к устью Камы флотилию белых, в итоге отошедшую к Чистополю. 16 сентября красные также ненадолго взяли Хвалынск, но белым удалось его вскоре отбить.Активное наступление красные вели и между Хвалынском и Казанью, в направлении Симбирска. 10 сентября красноармейцы вышли к пригородам Симбирска и нанесли поражение белым, успевшим создать сильную оборону. Однако красные прорвали оборону противника. 11 сентября красные сумели перерезать железную дорогу Симбирск-Казань и тракт Сызрань-Симбирск, белые были прижаты к Волге и удерживали на ее правом берегу только сам город Симбирск. 12 сентября город был взят атакой с трех сторон. В плен к красным попало около 1000 солдат Народной армии, они захватили также 10 артиллерийских орудий, обоз и даже 3 самолета. Из тюрьмы Симбирска были освобождены 1500 местных большевиков и сочувствовавших им. 14 сентября красные форсировали Волгу и продвинулись к 16 сентября вперед на 35 километров, подступив к Мелекессу. 13 сентября белые, опасаясь окружения, оставили город Вольск.Бронепоезд Красной Армии. 1918 годК Симбирску Каппель подошёл от Казани, когда город уже эвакуировался. Упорные попытки его бригады вернуть город успехом не увенчались. После этого бригада Каппеля, сохранившая боеспособность, прикрывала направления на Уфу и Бугульму и одновременно прикрывала отступление из-под Казани Северной группы полковника Степанова. Каппель наладил оборону на левом берегу Волги напротив Симбирска, присоединив к своей Симбирской группе все отступившие от города части. Каппель отбросил красных, развивавших наступление в сторону Самары. До 27 сентября Каппель сумел продержаться на левом берегу, обеспечив этим возможность отходившим из-под Казани частям Народной армии соединиться с ним на станции Нурлат. С 3 октября изрядно потрёпанные части под командованием Каппеля начали с упорными боями отступать на Уфу. В итоге успехи красных под Казанью и Симбирском разрастались до размеров стратегического прорыва фронта противника. 4 октября возмутившиеся в г. Ставрополе (Самарском) чехословаки покинули город и по железной дороге направились на Уфу. В это же день части Народной армии оставили Сызрань, причем разложение в них распространилось и на офицерские части. 7 октября 1-я и 4-я красные армии Восточного фронта овладели Самарой.Таким образом, падение Казаки и Симбирска имело серьёзное военно-стратегическое значение. В руки советской власти вернулся контроль за почти всей Средней Волгой кроме Самары и ее окрестностей. В дальнейшем 1-я красная армия перенесла центр тяжести приложения своих усилий на самарское направление. В войсках противника, особенно в мобилизованной Народной армии Комуч, начиналось сильное разложение. Её войска разваливались и быстро очищали фронт перед 5-й и 1-й красными армиями.При этом успехи красных на средней Волге из-за величины театра военных действий не оказывали особого влияния на ход дел в бассейне верхней Камы. Там, наоборот, противник, опираясь на охваченный сильным восстанием Ижевско-Воткинский район, создавший свою вполне боеспособную армию и связывавший оперативную свободу 2-й красной армии, продолжал накапливать свои силы на пермском направлении. Белочехи сосредоточили в треугольнике Верхотурье — Сарапул — Екатеринбург более 31 тыс. штыков и сабель при 68 орудиях. Белочехи пытались обойти левый фланг 3-й красной армии, действовавшей на пермском направлении, со стороны Верхотурья. Однако трудные местные условия театра обусловливали крайне медленное развитие операций в этом направлении. Положение этого участка красного фронта упрочилось только, когда в начале ноября 2-й армии удалось сломить сопротивление противника в Ижевско-Воткинском районе и значительно продвинуться вперёд.В целом стоит отметить, что попытка «демократического» правительства Комуч создать боеспособную армию провалилась. Полный провал постиг реформу по внедрению в Народной армии корпусной системы, обусловленный крахом мобилизационных мероприятий. Попытки мобилизации потерпели неудачу из-за продолжавшегося и ставшего необратимым падения авторитета Комуча, эсеровское правительство не имело серьёзной опоры в народе, и она постоянно сокращалась. Единственной социальной базой для Комуча, по сути, являлись городская и сельская интеллигенция и небольшие группы эсеров и меньшевиков. Среди офицерства, в армии, в буржуазии склонялись к идее военной диктатуры.Ведущие линии внешней и внутренней политики обеспечили отрицательное отношение к эсеровскому правительству большинства рабочих и крестьян. Особо непримиримыми были позиции рабочего класса Поволжья. Так, постановление общего собрания мастеровых и рабочих Самарских мастерских депо гласило: «Протестовать против этой мобилизации и требовать от членов Учредительного собрания прекращения братоубийственной войны…». Комуч утратил и поддержку крестьянства, которое не желало воевать. Не было подвижек в интересах крестьян и в земельном вопросе. Признавая формально национализацию земли, практически Комуч не доводил до конца этого признания, оставляя ещё ненационализированные имения в руках их владельцев. В результате крестьянство высказывалось в том ключе, что оно не хочет принимать участия в Гражданской войне, сельские сходы отказывались давать новобранцев и даже платить налоги, так как они идут на ведение войны. Будучи же мобилизованными, крестьяне и рабочие отказывались сражаться против большевиков, при первом же удобном случае разбегались по домам или сдавались в плен красным, повязав своих офицеров. А после поражений в армии участились случаи открытого неповиновения целых полков и эшелонов. В ответ власти усилили террор, расстреливали солдат сотнями, но без особого успеха.К концу сентября Народная армия оставила большую часть ранее контролируемых Комучем территорий. 23 сентября 1918 года в Уфе на Государственном совещании была образована Уфимская директория (Временное всероссийское правительство), объединившая и заменившая собой Комуч и соперничавшее с ним Временное Сибирское правительство. Директория должна была передать власть Учредительному собранию после возобновления последним своей деятельности. 28 сентября 1918 года генерал В. Г. Болдырев был назначен верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами России. Народная армия формально прекратила своё существование, войдя в состав «общерусской».