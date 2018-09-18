Закавказская резня
Закавказская резня
В Закавказье, после гибели Российской империи и развала Кавказского фронта, успешно воевавшего против турецкой армии, смута имела свой местный характер. Здесь гражданская война сразу приобрела межнациональный характер. Почти одновременно возникло несколько центров власти и силы, некоторые из которых опирались на внешние силы.
После Октября власть на территории Закавказья взял в свои руки Закавказский комиссариат — коалиционное правительство, созданное в Тифлисе с участием грузинских меньшевиков, эсеров, армянских дашнаков и азербайджанских мусаватистов. В начале 1918 года Закавказский комиссариат принял решение о созыве Закавказского сейма как законодательного органа Закавказья. Закавказский комиссариат отказался признать власть советского правительства и распространил свою власть на всё Закавказье. Кроме района Баку, где установилась советская власть. Бакинский Совнарком («бакинские комиссары») возглавил армянский большевик Степан Шаумян. Однако и в Баку позиции большевиков были слабыми, они составляли меньшинство в городском совете и поддерживались только левыми эсерами. Большевики держали власть только при согласии правых эсеров, меньшевиков и дашнаков.
Председатель Бакинского Совета народных комиссаров (СНК) Степан Георгиевич Шаумян (1878 — 20 сентября 1918)
Тем временем Турция продолжала интервенцию, ещё до войны имея планы включения Кавказа в состав империи. В феврале 1918 года турки взяли Эрзинджан, Байбурт, Трапезунд и Мамахатун. Интервентам противостояли в основном только армянские отряды. Вооруженные мусульманские отряды переходили на сторону турок. Закавказский комиссариат уклонился от участия в переговорах в Бресте и вступил в переговоры в Трапезунде с Турцией. Турецкое правительство запросило Закавказский сейм – признает ли Закавказская республика себя частью России? Если да, то согласно Брестскому миру республика должна отдать Карс, Батум и Ардаган. Закавказский сейм отверг эти требования. Тогда турки продолжили наступление. 15 апреля турецкая армия занимает Батумский укрепрайон, а к 25 апреля Карс и Ардаган. Сейм 22 апреля объявил Закавказскую демократическую федеративную республику (ЗДФР) независимой. Закавказское правительство отвело войска на проходившую до русско-турецкой войны 1877—1878 гг. границу по рекам Чолок и Арпачай. Несмотря на это, турецкая армия продолжила наступление на Тифлис, Эриван и Джульфу. Турки теперь поставили ещё более жесткие условия – отдать половину Эриванской, Тифлисской и Кутаисской губерний.
Таким образом, назревала новая большая резня христианского (армянского, грузинского и русского населения) на Кавказе. Защищаться против регулярной турецкой армии было некому, кроме армянских и грузинских партизанских отрядов, немногочисленных русских добровольцев. Одной из самых боеспособных частей была дивизия Андраника. Мусульманская часть сейма и его отряды явно склонялись в сторону Турции.
Наступление турок на Кавказе в 1918 году. Источник карты: https://ru.wikipedia.org/
Грузины нашли выход в том, чтобы лечь под Германию. В Берлине также хотели получить стратегический плацдарм на Кавказе. Генерал Людендорф писал: «Для нас протекторат над Грузией был средством… получить доступ к кавказскому сырью. Мы не могли довериться в этом отношении Турции. Мы не могли рассчитывать на бакинскую нефть, если не получим её сами». 27 апреля 1918 года Берлин принудил Турцию заключить в Константинополе секретное соглашение о разделе сфер влияния. Турецкой империи отводилась уже захваченная ею территория Грузии и большая часть Армении, остальная часть Закавказья отходила под контроль Германии. 28 апреля по требованию Германии Турция объявила о согласии приступить к мирным переговорам с правительством ЗДФР, которые начались 11 мая в городе Батум. С другой стороны, 14 мая Грузинский национальный совет обращается к Германии с просьбой о покровительстве. В ответ Берлин, уже захватившее к этому времени русские черноморские порты, согласился оказать помощь Грузии. Германия «арендовала» Поти у грузин на 60 лет и получила монопольное право на эксплуатацию ресурсов Грузии.
Германские войска на Кавказе
25 мая из Крыма в Поти прибыл первый эшелон германский войск (в июне немцы заняли Тифлис и другие грузинские города). В этот же день, в ночь на 26 мая, грузинская фракция Закавказского сейма принимает решение о выходе Грузии из федерации, а национальный совет Грузии провозглашает создание Грузинской Демократической Республики. Одновременно турецкая делегация в городе Батум предъявляет ультиматум о ликвидации ЗДФР. 28 мая в связи с фактическим распадом ЗДФР в Тифлисе Временный Национальный совет Азербайджана провозглашает создание Азербайджанской Демократической Республики. В тот же день в Тифлисе Армянский национальный совет провозгласил создание Демократической республики Армения. С этого момента армянская и грузинские делегации вели переговоры с турками отдельно.
Таким образом, вместо одной Закавказской республики стало три – Грузия, Армения и Азербайджан. Эти слабые и рыхлые государственные образования не могли существовать самостоятельно, только при поддержке внешних сил. 4 июня 1918 года Турция подписала с Арменией и Грузией договоры «о мире и дружбе», по которым к Турецкой империи, кроме Карской, Ардаганской и Батумской областей, отходили: от Грузии Ахалкалакский уезд и часть Ахалцихского уезда; от Армении Сурмалинский уезд и части Александропольского, Шарурского, Эчмиадзинского и Эриванского уездов. Территория Республики Армения ограничивалась Эриванским и Эчмиадзинским уездами. Остальная территория Армении, в том числе Западная Армения, была захвачена турецкими войсками.
В этот же период в Дагестане имам Нажмудин Гоцинский объявил себя потомком Шамиля и вместе с «пророком» Узун-Хаджи объявил джихад, священную войну против неверных. Собрав большую армию из горцев, они заняли Темир-Хан-Шуру (Буйнакск), а 23 марта выбили красных из Петровска (Махачкала). Красные бежали в Астрахань (на пароходах) и в Баку (по железной дороге). В Баку в это время находился штаб и остатки «Дикой дивизии». Они грузились на пароходы и планировали вернуться на Северный Кавказ. Бакинский Совнарком под лозунгом «мусульманской угрозы» произвел переворот. Комиссары собрали бежавшие из Дагестана красные части, привлекли армянский отряд Т. Амирова (возвращался через Баку из Персии), подключил матросов Каспийской флотилии (там преобладали эсеры), красногвардейцев с нефтепромыслов. Остатки «Дикой дивизии» побили или разоружили. Затем начали громить мусульманские кварталы. Началась резня местных мусульман, татар (так тогда называли азербайджанцев).
На Баку с севера выступили горцы Гоцинского, с юга – бек Зиятханов. Зиятханова разгромили в Шемахе. Всего в Баку и Шемахе было убито несколько тысяч мусульман. Бакинский Совнарком повёл наступление на север и разбил горцев, занял Петровск. Туда же подошли корабли с десантом из Астрахани. Имам Гоцинский бросил на город тысячи горцев. Они были храбрыми воинами, но плохо вооруженными, без опытных командиров. С холодным оружием шли в атаку плотными толпами, как в средние века. Их буквально расстреляли залпами корабельной и полевой артиллерии, из пулеметов. Джихад утопили в крови. Имам ушел в горы. Красные отбили Темир-Хан-Шуру.
Нажмудин Гоцинский (1859 — 1925)
Тем временем между Черным и Каспийским морем рекой текла кровь, разворачивалась резня и анархия. Бандформирования Зиятханова и других беков вторглись в Мугань, населенную русскими крестьянами. Бандиты уничтожили десятки селений, 30 тыс. человек бежали в Баку и Россию. Но южная часть области сумела сорганизоваться, создать отряд самообороны под началом полковника Ильяшевича. Ополченцы смогли разбить бандитов, сами уничтожили несколько мусульманских селений. В итоги создали Муганскую советскую республику (Ленкоранская советская республика), которая просуществовала год. Только летом 1919 года азербайджанские войска заняли Ленкорань.
Мусульманские отряды также напали на армянский Карабах. И здесь пошла война и резня. Армяне создали Карабахско-Зангезурскую республику. Её оборонял отряд генерала Андраника, который не признал мира, заключённого между турками и армянским правительством. 14 июля Андраник направил телеграмму в Баку, что Нахичеванский уезд «объявил себя неотъемлемой частью Советской Республики», и сам он со своим отрядом переходит в распоряжение и подчинение советского правительства. 19 июля турки заняли Нахичевань и Джульфу. Андранику пришлось с большим количеством беженцев отступить в горы Зангезура.
В Нахичевани возникла Аракская республика, созданная тюркскими ханами, которые устраивали геноцид армянского населения и ненавидели Россию, когда-то лишившую их феодальных прав. В Гяндже (Елизаветполь) расположилось центральное правительство Азербайджана, опиравшееся на либеральную партию «Мусават» («Равенство»). Здесь преобладали пантюркистские настроения и видели покровителя в Турции. Созданные ещё при Временном правительстве мусульманские формирования с русскими офицерами развалились. Поэтому правительство опиралось дружины и бандформирования беков. В июне 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) и Османская империя подписали договор о дружбе. Турция обязывалась оказывать помощь вооружённой силой правительству Азербайджана «для обеспечения порядка и безопасности в стране». В результате была сформирована Кавказская исламская армия (или Армия Ислама) в составе корпуса азербайджанских и других кавказских иррегулярных частей и османских регулярных войск под командованием Нури-паши (сводный брат турецкого вождя Энвер-паши).
Хуже всего положение было у Армении. Армянские отряды остановили турок всего в нескольких километрах от Эривани. Республики Армения ограничивалась Эриванским и Эчмиадзинским уездами, что составляло 12 тыс. км² с населением около 1 млн. человек (более половины — беженцы). Остальные армянские земли захватила Турция. Небольшой район бесплодных гор не мог прокормить население республики. Со всех сторон были враги: с запада – турки, с юга – курды, с юго-востока и востока — мусульманские Аракская и Азербайджанская республики. С севера – «братья-грузины», которые даже не пропускали продовольствие голодающим армянам. Грузины быстро заняли все спорные территории и заявили, что армяне не могут составить сколько-нибудь жизнеспособное государство, поэтому им выгодно усилить Грузию, чтобы создать на Кавказе сильное христианское государство, которое при поддержке Германии будет защищать и грузин, и армян. К русским в Армении относились хорошо. Тут были рады русским специалистам, особенно офицерам. В России видели силу, которая может спасти Армению, поэтому старались наладить контакты и с белыми, и с красными.
Грузия, сохранив самостоятельность при помощи немцев, проявила себя крайне агрессивно, проводя националистическую политику. Грузинские отряды под началом Джунгелия (около 10 тыс. человек) стали «округлять» территорию республики за счёт малых народов – осетин, аджарцев, лезгин, армян, мусульман (национальные меньшинства составили более половины населения Грузии). При этом бывшие известные российские социал-демократы, лидеры революции Церетели, Чхеидзе, Жордания проявили себя как ярые националисты, фактически нацисты. Они сеяли ненависть ко всему русскому, хотя именно благодаря русским и России Грузия и грузины, и сохранились как страна и народ. Тысячи русских, живших в Грузии, были лишены работы, гражданских прав, брошены в тюрьмы. Русских изгоняли в порты Черного моря или по Военно-Грузинской дороге. Таким образом, националистическая и русофобская линия Грузии после развала СССР лишь повторила политику грузинского руководства во время Гражданской войны.
В апреле красные вошли в Абхазию. Местный национальный совет попросил помощи у Грузии. Начались бои грузинской армии, создававшейся при помощи германских инструкторов, с красными. Грузинский генерал Мазниев (подполковник русской императорской армии) разбил красных и захватил Абхазию. Грузины продолжили наступление и захватили Гагры, Сочи и Туапсе. В Абхазии грузины разогнали местный совет, арестовали его членов и посадили своего генерал-губернатора. В Сочинском округе, который присоединить к Грузии не надеялись, разграбили всё государственное имущество – вывезли рельсы Туапсинской железной дороги, различное оборудование, угнали скот и т. д.
Британские войска на пути к Баку. 1918 г.
Продолжение следует…
В Закавказье, после гибели Российской империи и развала Кавказского фронта, успешно воевавшего против турецкой армии, смута имела свой местный характер. Здесь гражданская война сразу приобрела межнациональный характер. Почти одновременно возникло несколько центров власти и силы, некоторые из которых опирались на внешние силы.
После Октября власть на территории Закавказья взял в свои руки Закавказский комиссариат — коалиционное правительство, созданное в Тифлисе с участием грузинских меньшевиков, эсеров, армянских дашнаков и азербайджанских мусаватистов. В начале 1918 года Закавказский комиссариат принял решение о созыве Закавказского сейма как законодательного органа Закавказья. Закавказский комиссариат отказался признать власть советского правительства и распространил свою власть на всё Закавказье. Кроме района Баку, где установилась советская власть. Бакинский Совнарком («бакинские комиссары») возглавил армянский большевик Степан Шаумян. Однако и в Баку позиции большевиков были слабыми, они составляли меньшинство в городском совете и поддерживались только левыми эсерами. Большевики держали власть только при согласии правых эсеров, меньшевиков и дашнаков.
Председатель Бакинского Совета народных комиссаров (СНК) Степан Георгиевич Шаумян (1878 — 20 сентября 1918)
Тем временем Турция продолжала интервенцию, ещё до войны имея планы включения Кавказа в состав империи. В феврале 1918 года турки взяли Эрзинджан, Байбурт, Трапезунд и Мамахатун. Интервентам противостояли в основном только армянские отряды. Вооруженные мусульманские отряды переходили на сторону турок. Закавказский комиссариат уклонился от участия в переговорах в Бресте и вступил в переговоры в Трапезунде с Турцией. Турецкое правительство запросило Закавказский сейм – признает ли Закавказская республика себя частью России? Если да, то согласно Брестскому миру республика должна отдать Карс, Батум и Ардаган. Закавказский сейм отверг эти требования. Тогда турки продолжили наступление. 15 апреля турецкая армия занимает Батумский укрепрайон, а к 25 апреля Карс и Ардаган. Сейм 22 апреля объявил Закавказскую демократическую федеративную республику (ЗДФР) независимой. Закавказское правительство отвело войска на проходившую до русско-турецкой войны 1877—1878 гг. границу по рекам Чолок и Арпачай. Несмотря на это, турецкая армия продолжила наступление на Тифлис, Эриван и Джульфу. Турки теперь поставили ещё более жесткие условия – отдать половину Эриванской, Тифлисской и Кутаисской губерний.
Таким образом, назревала новая большая резня христианского (армянского, грузинского и русского населения) на Кавказе. Защищаться против регулярной турецкой армии было некому, кроме армянских и грузинских партизанских отрядов, немногочисленных русских добровольцев. Одной из самых боеспособных частей была дивизия Андраника. Мусульманская часть сейма и его отряды явно склонялись в сторону Турции.
Наступление турок на Кавказе в 1918 году. Источник карты: https://ru.wikipedia.org/
Грузины нашли выход в том, чтобы лечь под Германию. В Берлине также хотели получить стратегический плацдарм на Кавказе. Генерал Людендорф писал: «Для нас протекторат над Грузией был средством… получить доступ к кавказскому сырью. Мы не могли довериться в этом отношении Турции. Мы не могли рассчитывать на бакинскую нефть, если не получим её сами». 27 апреля 1918 года Берлин принудил Турцию заключить в Константинополе секретное соглашение о разделе сфер влияния. Турецкой империи отводилась уже захваченная ею территория Грузии и большая часть Армении, остальная часть Закавказья отходила под контроль Германии. 28 апреля по требованию Германии Турция объявила о согласии приступить к мирным переговорам с правительством ЗДФР, которые начались 11 мая в городе Батум. С другой стороны, 14 мая Грузинский национальный совет обращается к Германии с просьбой о покровительстве. В ответ Берлин, уже захватившее к этому времени русские черноморские порты, согласился оказать помощь Грузии. Германия «арендовала» Поти у грузин на 60 лет и получила монопольное право на эксплуатацию ресурсов Грузии.
Германские войска на Кавказе
25 мая из Крыма в Поти прибыл первый эшелон германский войск (в июне немцы заняли Тифлис и другие грузинские города). В этот же день, в ночь на 26 мая, грузинская фракция Закавказского сейма принимает решение о выходе Грузии из федерации, а национальный совет Грузии провозглашает создание Грузинской Демократической Республики. Одновременно турецкая делегация в городе Батум предъявляет ультиматум о ликвидации ЗДФР. 28 мая в связи с фактическим распадом ЗДФР в Тифлисе Временный Национальный совет Азербайджана провозглашает создание Азербайджанской Демократической Республики. В тот же день в Тифлисе Армянский национальный совет провозгласил создание Демократической республики Армения. С этого момента армянская и грузинские делегации вели переговоры с турками отдельно.
Таким образом, вместо одной Закавказской республики стало три – Грузия, Армения и Азербайджан. Эти слабые и рыхлые государственные образования не могли существовать самостоятельно, только при поддержке внешних сил. 4 июня 1918 года Турция подписала с Арменией и Грузией договоры «о мире и дружбе», по которым к Турецкой империи, кроме Карской, Ардаганской и Батумской областей, отходили: от Грузии Ахалкалакский уезд и часть Ахалцихского уезда; от Армении Сурмалинский уезд и части Александропольского, Шарурского, Эчмиадзинского и Эриванского уездов. Территория Республики Армения ограничивалась Эриванским и Эчмиадзинским уездами. Остальная территория Армении, в том числе Западная Армения, была захвачена турецкими войсками.
В этот же период в Дагестане имам Нажмудин Гоцинский объявил себя потомком Шамиля и вместе с «пророком» Узун-Хаджи объявил джихад, священную войну против неверных. Собрав большую армию из горцев, они заняли Темир-Хан-Шуру (Буйнакск), а 23 марта выбили красных из Петровска (Махачкала). Красные бежали в Астрахань (на пароходах) и в Баку (по железной дороге). В Баку в это время находился штаб и остатки «Дикой дивизии». Они грузились на пароходы и планировали вернуться на Северный Кавказ. Бакинский Совнарком под лозунгом «мусульманской угрозы» произвел переворот. Комиссары собрали бежавшие из Дагестана красные части, привлекли армянский отряд Т. Амирова (возвращался через Баку из Персии), подключил матросов Каспийской флотилии (там преобладали эсеры), красногвардейцев с нефтепромыслов. Остатки «Дикой дивизии» побили или разоружили. Затем начали громить мусульманские кварталы. Началась резня местных мусульман, татар (так тогда называли азербайджанцев).
На Баку с севера выступили горцы Гоцинского, с юга – бек Зиятханов. Зиятханова разгромили в Шемахе. Всего в Баку и Шемахе было убито несколько тысяч мусульман. Бакинский Совнарком повёл наступление на север и разбил горцев, занял Петровск. Туда же подошли корабли с десантом из Астрахани. Имам Гоцинский бросил на город тысячи горцев. Они были храбрыми воинами, но плохо вооруженными, без опытных командиров. С холодным оружием шли в атаку плотными толпами, как в средние века. Их буквально расстреляли залпами корабельной и полевой артиллерии, из пулеметов. Джихад утопили в крови. Имам ушел в горы. Красные отбили Темир-Хан-Шуру.
Нажмудин Гоцинский (1859 — 1925)
Тем временем между Черным и Каспийским морем рекой текла кровь, разворачивалась резня и анархия. Бандформирования Зиятханова и других беков вторглись в Мугань, населенную русскими крестьянами. Бандиты уничтожили десятки селений, 30 тыс. человек бежали в Баку и Россию. Но южная часть области сумела сорганизоваться, создать отряд самообороны под началом полковника Ильяшевича. Ополченцы смогли разбить бандитов, сами уничтожили несколько мусульманских селений. В итоги создали Муганскую советскую республику (Ленкоранская советская республика), которая просуществовала год. Только летом 1919 года азербайджанские войска заняли Ленкорань.
Мусульманские отряды также напали на армянский Карабах. И здесь пошла война и резня. Армяне создали Карабахско-Зангезурскую республику. Её оборонял отряд генерала Андраника, который не признал мира, заключённого между турками и армянским правительством. 14 июля Андраник направил телеграмму в Баку, что Нахичеванский уезд «объявил себя неотъемлемой частью Советской Республики», и сам он со своим отрядом переходит в распоряжение и подчинение советского правительства. 19 июля турки заняли Нахичевань и Джульфу. Андранику пришлось с большим количеством беженцев отступить в горы Зангезура.
В Нахичевани возникла Аракская республика, созданная тюркскими ханами, которые устраивали геноцид армянского населения и ненавидели Россию, когда-то лишившую их феодальных прав. В Гяндже (Елизаветполь) расположилось центральное правительство Азербайджана, опиравшееся на либеральную партию «Мусават» («Равенство»). Здесь преобладали пантюркистские настроения и видели покровителя в Турции. Созданные ещё при Временном правительстве мусульманские формирования с русскими офицерами развалились. Поэтому правительство опиралось дружины и бандформирования беков. В июне 1918 года Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) и Османская империя подписали договор о дружбе. Турция обязывалась оказывать помощь вооружённой силой правительству Азербайджана «для обеспечения порядка и безопасности в стране». В результате была сформирована Кавказская исламская армия (или Армия Ислама) в составе корпуса азербайджанских и других кавказских иррегулярных частей и османских регулярных войск под командованием Нури-паши (сводный брат турецкого вождя Энвер-паши).
Хуже всего положение было у Армении. Армянские отряды остановили турок всего в нескольких километрах от Эривани. Республики Армения ограничивалась Эриванским и Эчмиадзинским уездами, что составляло 12 тыс. км² с населением около 1 млн. человек (более половины — беженцы). Остальные армянские земли захватила Турция. Небольшой район бесплодных гор не мог прокормить население республики. Со всех сторон были враги: с запада – турки, с юга – курды, с юго-востока и востока — мусульманские Аракская и Азербайджанская республики. С севера – «братья-грузины», которые даже не пропускали продовольствие голодающим армянам. Грузины быстро заняли все спорные территории и заявили, что армяне не могут составить сколько-нибудь жизнеспособное государство, поэтому им выгодно усилить Грузию, чтобы создать на Кавказе сильное христианское государство, которое при поддержке Германии будет защищать и грузин, и армян. К русским в Армении относились хорошо. Тут были рады русским специалистам, особенно офицерам. В России видели силу, которая может спасти Армению, поэтому старались наладить контакты и с белыми, и с красными.
Грузия, сохранив самостоятельность при помощи немцев, проявила себя крайне агрессивно, проводя националистическую политику. Грузинские отряды под началом Джунгелия (около 10 тыс. человек) стали «округлять» территорию республики за счёт малых народов – осетин, аджарцев, лезгин, армян, мусульман (национальные меньшинства составили более половины населения Грузии). При этом бывшие известные российские социал-демократы, лидеры революции Церетели, Чхеидзе, Жордания проявили себя как ярые националисты, фактически нацисты. Они сеяли ненависть ко всему русскому, хотя именно благодаря русским и России Грузия и грузины, и сохранились как страна и народ. Тысячи русских, живших в Грузии, были лишены работы, гражданских прав, брошены в тюрьмы. Русских изгоняли в порты Черного моря или по Военно-Грузинской дороге. Таким образом, националистическая и русофобская линия Грузии после развала СССР лишь повторила политику грузинского руководства во время Гражданской войны.
В апреле красные вошли в Абхазию. Местный национальный совет попросил помощи у Грузии. Начались бои грузинской армии, создававшейся при помощи германских инструкторов, с красными. Грузинский генерал Мазниев (подполковник русской императорской армии) разбил красных и захватил Абхазию. Грузины продолжили наступление и захватили Гагры, Сочи и Туапсе. В Абхазии грузины разогнали местный совет, арестовали его членов и посадили своего генерал-губернатора. В Сочинском округе, который присоединить к Грузии не надеялись, разграбили всё государственное имущество – вывезли рельсы Туапсинской железной дороги, различное оборудование, угнали скот и т. д.
Британские войска на пути к Баку. 1918 г.
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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