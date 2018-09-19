Как Кавказская исламская армия штурмовала Баку

100 лет назад, в сентябре 1918 года, турки и азербайджанцы взяли Баку. В городе произошли массовые убийства армян, было убито до 30 тысяч армян.Потеря Баку стала чувствительным ударом как для Советской России (отправившей ноту протеста против нарушения Османской империей условий Брестского мира), лишившейся своей единственной опорной базы в Закавказье и источника поставок нефти, так и для Англии, продолжавшей с Османской империей войну. Теперь турки могли осуществлять дальнейшую экспансию в населенные мусульманами и тюрками регионы бывшей Российской империи — на Северный Кавказ и через Каспийское море в Среднюю Азию. Однако попыткам осуществления пантюркистских планов положило конец завершение Первой мировой войны и поражение Османской империи.Политические и национальные конфликты привели к тому, что между азербайджанским правительством в Гяндже и Совнаркомом Закавказья в Баку началась война. Мусаветисты (от партии Мусават) пытались наступать на Баку, но фронт замер в районе станции Кюрдамир, примерно посередине между двумя центрами власти. Боеспособность сил Азербайджана и Баку была низкой. Мусульмане разбегались, не желая воевать. Поэтому наиболее сильными подразделениями Азербайджана были банды беков. Красногвардейцы также отличались низкой дисциплиной, дезертировали, а мусульмане – переходили на сторону противника. Наиболее сознательной и боеспособной силой Баку были армянские отряды.Определенное равновесие было нарушено, когда Турция направила на помощь Азербайджану 6-тыс. отряд Нури-паши, который стал ядром Кавказской исламской армии. Красный фронт затрещал. С 27 июня по 1 июля 1918 года произошла битва под Геокчаем. Потерпев поражение, красные начали отходить вдоль железной дороги в сторону Баку. Инициатива перешла к Кавказской исламской армии. 2 июля красные части оставили Ахсу, 10 июля, после трёхдневных боёв, — Кюрдамир, 14 июля — станцию Керар, и продолжали отходить вдоль железной дороги. 20 июля красные были выбиты из города Шемахи. После взятия города турецко-азербайджанские силы продолжили продвижение к Баку.В Баку, по примеру Грузии, попытались опереться на немцев. Германия была заинтересована в бакинских нефтепромыслах – Баку был крупнейшим в России центром нефтедобычи. Германское командование даже планировало снять с Балканского театра бригаду кавалерии и 6 пехотных батальонов, перебросить в Поти для похода на Баку. Москва также старалась помочь советскому правительству в Баку: обещала свободный доступ к бакинской нефти, если Берлин окажет давление на Стамбул. Но Германии уже было не до Баку. На Западном фронте шло последнее решительное сражение с Антантой. Турецкая империя также разваливалась, поэтому Нури-паша действовал сам по себе. Москва обещала помощь, но прибыл только отряд Петрова (600 бойцов и 6 орудий). Остальные войска, которые следовали в Баку, были вынуждены оставить в Царицыне, которому угрожала казачья Донская армия. Тогда на Бакинском совете решили позвать на помощь англичан, которые заняли позиции в северной Персии.Наступательные действия турецких и английских войск в Закавказье, 1918 г. Источник карты: https://ru.wikipedia.orgВ итоге в Баку сложилась критическая ситуация. На город наступали турецко-азербайджанские войска. Советская Россия не смогла прислать значительные силы на помощь. Англичане на тот момент не могли оказать существенной помощи, хотя и очень высоко оценивали нефтепромыслы Баку. Они выслали только небольшой отряд. В городе начался голод. Подвоза продовольствия из России не было, а окрестные мусульмане-крестьяне ничего не хотели продавать «армянскому правительству». Совнарком своей политикой вызвал сопротивление остальных политических сил, и авторитет комиссаров быстро падал. В Бакинском совете большевики были в меньшинстве. Подавить сопротивление остальных партий комиссары не имели возможности. В Каспийской флотилии преобладали эсеры. Отряды дашнаков защищали не идеи мировой революции, а армянское население, сбежавшее сюда от резни со всего Азербайджана.Командующий Кавказской исламской армией Нури-паша со своим адъютантом в Баку. 1918 год30—31 июля 1918 года Кавказская мусульманская армия начала первый штурм Баку. В городе в это время происходила смена власти — на смену бакинским комиссарам, ушедшим в отставку в знак протеста против решения местного совета пригласить для обороны города британские войска, к власти пришла так называемая «Диктатура Центрокаспия». Диктатура Центрокаспия, получила свое название от сокращения названия Центрального комитета Каспийской военной флотилии — высшего советского же выборного органа Каспийской флотилии, созданного в Баку в ноябре 1917 года. Но в этом органе власти преобладали эсеры, меньшевики и дашнаки (армянская партия).Бакинские комиссары сняли с фронта верные себе части и принялись грузиться на пароходы, намереваясь уйти в Астрахань. Эта попытка бегства вызвала взрыв негодования. В результате новое правительство Баку арестовало бакинских комиссаров за попытку их бегства в Астрахань без отчета о расходах бюджета и попытке эвакуации ценного имущества. В конце концов всё завершилось новым компромиссом. Арестованных большевиков выпустили, красные части вернулись на фронт и первый штурм отбили.Орудие Кавказской исламской армии во время Битвы за Баку. 1918 годМежду тем положение на фронте стало критическим. Один из красных командиров — Лазарь Бичерахов, поднял мятеж. Терский казак (по происхождению осетин) во время мировой войны служил в экспедиционном корпусе генерала Баратова в Персии. В начале 1918 года сформировал в Персии небольшой отряд (около тысячи человек), состоявший на службе у англичан. Затем поступил на службу к бакинским комиссарам (очевидно, с согласия англичан). 30 июля покинул со своим отрядом (2 тыс. бойцов) линию обороны и ушел в Дагестан, оголив участок фронта протяженностью более 30 километров. Бичерахов со своим отрядом захватил Дербент и Петровск, создал и возглавил правительство Кавказско-Каспийского союза, в состав которого вошли девять представителей (двое от Терского Казачье-Крестьянского правительства, двое от Закаспийского исполнительного комитета, двое от Мугани и Ленкорани и по одному от городов Петровск, Дербент и Армянского национального совета), в сентябре признал Уфимскую директорию.Ситуацию на некоторое время спасли англичане, все-таки прибывшие в Баку морем из Персии и остававшиеся в городе три тысячи красноармейцев, которые вступили в неожиданный тактический союз против турок. 4 августа в Баку высадился небольшой английский отряд. 5 августа турки ворвались в бакинский район Биби-Эйбат. Но они были быстро выбиты оттуда артиллерийским огнем и контрударом красноармейцев и англичан. В ходе боя турки понесли серьёзные потери и ненадолго отступили от Баку, готовя новый, более хорошо подготовленный штурм.Выгрузка британцев в БакуТем временем большевики провели новую конференцию, было решено, что город не удержать надо снять войска с фронта и уходить морем. Опять погрузились на пароходы и попытались уйти. Но были остановлены кораблями Каспийской флотилии. Бакинских комиссаров арестовали. 13 августа находившиеся в Баку 3 тысячи красноармейцев были разоружены силами Диктатуры Центрокаспия и отправлены в Астрахань. Правительство эсеров и меньшевиков с одной стороны не хотело видеть красных в городе, с другой — не имело возможности содержать их как военнопленных. 17 августа в Баку по морю из северной Персии прибыл ещё один британский отряд. Обрадованные этим местные вооруженные формирования Диктатуры Центрокаспия попробовали в тот же день атаковать турецко-азербайджанские войска, стоявшие на подступах к Баку. Но атака оказалась неудачной, турки сохранили свои позиции и продолжали готовиться к решительному штурму Баку, подтягивая в его окрестности новые войска.26 августа Кавказская исламская армия (объединенные турецко-азербайджанские войска) вновь предприняла атаки на позиции англичан около Баку. Англичане отразили четыре атаки в одном месте, но, не получив помощи от войск Диктатуры Центрокаспия, вынуждены были отступить. В другом месте (к северу от Баку) англичанам удалось удержать позиции. В этих боях погибло 83 британских солдата и офицера, за что англичане упрекали Диктатуру Центрокаспия. Они даже пригрозили покинуть Баку и посоветовали начать переговоры с турками о сдаче города. В ответ на это правительство Баку пригрозило открыть огонь уже по британским пароходам.8 сентября турки подтянули в пригороды Баку дополнительно около 6 тыс. солдат и офицеров в рамках подготовки к решающему штурму города. 14 сентября с раннего утра артиллерия Кавказской исламской армии начала обстрел позиций британцев и войск Диктатуры Центрокаспия (правительства Баку в июле-сентябре 1918 года, сформированного эсерами, меньшевиками и активистами армянской партии дашнаков). Британцы знали о готовящемся решающем штурме от перебежчиков, но место основного удара не было известно, их было мало, чтобы организовать плотную оборону. Прорыв состоялся в юго-западной части города, у так называемых Волчьих ворот — примерно там же, где турки пытались штурмовать Баку раньше. Бойцы Кавказской исламской армии быстро овладели господствующими высотами, и англичане, видя бессмысленность дальнейшего сопротивления, начали эвакуацию (погрузку на корабли). В ходе боев за Баку они уже потеряли убитыми 180 человек из небольшого контингента (около 1000 солдат). К вечеру из города бежали через море в контролируемый эсерами и меньшевиками Красноводск и сами лидеры Диктатуры Центрокаспия, и освободившиеся из тюрьмы прежние правители города — бакинские комиссары.В Красноводске бакинские комиссары были вновь арестованы уже местными властями. 20 сентября по решению эсеро-меньшевистского правительства Закаспийской области в пустыне Каракумы между телеграфными столбами № 118 и № 119 были расстреляны 26 бакинских комиссаров. Большинство расстрелянных были лидерами Бакинской коммуны — большевистского правительства Баку в апреле-июле 1918 года.15 сентября турки и азербайджанцы, потерявшие в ходе боев за город убитыми 2000 человек, вступили в Баку. В плен ими было взято лишь 1700 солдат и офицеров, воевавших за Диктатуру Центрокаспия (остальные 7500 вовремя переоделись в штатское и разбежались). В городе произошли массовые убийства армян, которых истребляли в первую очередь не солдаты, а помогавшие туркам отряды местных азербайджанских ополченцев. Было вырезано до 30 тысяч армян (по другим оценкам – несколько тысяч человек), над городом долгое время стоял «невыносимый трупный запах». Многие армяне, спасая жизнь, пытались выдать себя за евреев, и тогда устраивались унизительные проверки раздеванием догола. Множество армян бежало из города. 16 сентября в Баку состоялся торжественный парад турецких и азербайджанских войск. В Баку вскоре переехало из Гянджи правительство Азербайджанской Демократической Республики.Турки продолжили своё наступление с целью создания «Туранской империи». В начале октября турецкие войска вторглись в Дагестан и при поддержке местных мусульманских формирований заняли Дербент и Темир-Хан-Шуру. Однако Турция потерпела поражение в мировой войне и по Мудросскому перемирию (30 октября 1918) вывела свои войска из Закавказья. После этого в ноябре 1918 года в Баку возвращаются британские войска.Парад Кавказской исламской армии в БакуТаким образом, на Кавказе в период Гражданской войны было весьма «весело» и кровь лилась рекой. Армяне были изолированы, утратили большую часть исторической родины и бились в окружении, их врагами были все – турки, азербайджанцы, курды и даже грузины. Единственная их надежда была на восстановление России – белой или красной. Грузия легла под Германия и под прикрытием германских штыков старательно округляла свои владения за счёт малых народов. Грузинское руководство вело националистическую и русофобскую политику. Азербайджан вступил в союз с Османской империей и при помощи турецких войск захватил Баку. Затем турки вторглись в Дагестан. На территории Чечни и Дагестана существовала Горская республика, которая стояла на антисоветских позициях и просила покровительства у Германии и Турции. Бичерахов со своим отрядом из казаков организовал и возглавил правительство Кавказско-Каспийского союза, связанное с британцами. Части Бичерахова были реорганизованы в Кавказскую армию, оборонявшую Петровск от частей Кавказской исламской армии, дагестанских и чеченских отрядов. В октябре войска Бичерахова были разгромлены вторгшимися в Дагестан турецкими частями Кавказской исламской армии и остатки его частей ушли морем в Персию, в опорный пункт англичан — Энзели. Такая вот кровавая «каша», где все с друг другом враждуют и воюют!Картина Исаака Бродского «Расстрел 26 бакинских комиссаров». 1925 год