Как погибла Северо-Западная армия
А. А. Дейнека. Оборона Петрограда
Смута. 1919 год. Наступление Северо-Западной армии Юденича захлебнулось в нескольких шагах от старой столицы России. Белогвардейцы были совсем близко от окраин Петрограда, но так и не добрались до них. Яростное сражение продолжалось 3 недели и закончилось поражением белых. Войска Северо-Западной армии 4 ноября 1919 г. начали отступление на запад. В ходе ожесточённых боёв к концу ноября остатки белых войск были прижаты к границе Эстонии.
Оборона Петрограда
Перешедшие 10 октября 1919 г. в наступление на петроградском направлении основные силы армии Юденича (всего около 19 тыс. штыков и сабель, 57 орудий и около 500 пулемётов, 4 бронепоезда и 6 танков) при поддержке эстонских войск и британской эскадры быстро взломали оборону 7-й красной армии, не ожидавшей атаки противника, и в середине октября вышли на дальние подступы к Петрограду. 16 октября белогвардейцы захватили Красное Село, 17-го – Гатчину, 20-го – Павловск и Детское Село (ныне г. Пушкин), вышли к Стрельне, Лигово и Пулковским высотам – последнему оборонительному рубежу красных в 12 — 15км от города. Наступление 2-го корпуса Северо-Западной армии (СЗА), который 28 сентября начал наступление на лужском направлении и 10 октября развил атаку на Псков, к 20-му было остановлено на рубеже 30-40 км севернее Пскова.
Ситуация в районе Петрограда была критическая. 7-я армия была разгромлена и деморализована. Её части, утратившие связь с командованием, изолированные друг от друга, отступали, фактически бежали, не оказывая сопротивления. Попытки советского командования стабилизировать положение вводом в сражение резервов, успеха не имели. Тыловые части имели очень низкую боеспособность, разваливались при первом соприкосновении с противником либо вообще не доходили до передовой.
15 октября 1919 г. Политбюро ЦК РКП (б) приняло решение удержать Петроград. Глава советского правительства Ленин призвал мобилизовать все силы и средства для обороны города. Непосредственное руководство обороной Петрограда возглавил Троцкий. Была объявлена мобилизация трудящихся в возрасте от 18 до 40 лет, одновременно формировались и отправлялись на передовую отряды их коммунистов, рабочих, балтийских моряков. В Петроград перебрасывались войска и резервы из центра страны, других фронтов. Всего с 15 октября по 4 ноября 1919 г. на оборону Петрограда было направлено 45 полков, 9 батальонов, 17 отдельных отрядов, 13 артиллерийских и 5 кавалерийских дивизионов, 7 бронепоездов и т. д. Штаб обороны Петрограда развернул активное строительство оборонительных сооружений в самом городе и на подступах к нему. За короткий срок были возведены 3 оборонительные линии. Их усилили корабельной артиллерией -в Неву ввели корабли Балтфлота. 7-я советская армия, которую с 17 октября возглавил Надёжный, была самыми жесткими методами приведена в порядок, её перегруппировали и пополнили.
Тем временем положение СЗА ухудшилось. Правом флангу белых не удалось вовремя перехватить Николаевскую железную дорогу. Это позволило красному командованию непрерывно перебрасывать подкрепления в Петроград. В районе Тосно красные стали формировать ударную группу Харламова. На левом фланге эстонцы провалили операцию по захвату форта «Красная Горка» и других укреплений на побережье Финского залива. Эстонские силы и британский флот были отвлечены на наступление Западной добровольческой армии Бермондта-Авалова на Ригу. Возможно, что это был лишь предлог, чтобы не рисковать дорогими кораблями в возможных столкновениях силами красного Балтфлота и перестрелках с мощными береговыми батареями. Британцы предпочитали вести войну чужим «пушечным мясом».
Кроме того, Лондон, толкая СЗА на Петроград и не оказав ей действенно военной и материальной поддержки, в это же время подчинял себе прибалтийские новообразования. Эстонии было выгодно сотрудничество с Англией, политическое и военное покровительство, экономическая помощь. Поэтому со своей стороны эстонское правительство всячески пыталось закрепить связи с Англией. Британия, установив фактический протекторат над Эстонией, не остановилась на этом и в лице лойд-Джорджа вела настойчивые переговоры с Эстонией о долгосрочной аренде островов Эзеля и Даго. Переговоры были успешны и только вмешательство Франции, ревновавшей к успехам британцев, помешало Англии создать новую базу на Балтике.
Эстонцы также вели переговоры с советским правительством на основе признания независимости Эстонии и отказа большевиков ль всяческих враждебных действий против неё. Наступление СЗА на Петроград усиливало переговорные позиции Эстонии. В начале эстонцы поддерживали белогвардейцев, а затем бросили на произвол судьбы. Армию Юденича просто выгодно продали.
Как бы там ни было это привело к тому, что всё побережье осталось в руках у красных, левое крыло СЗА оказалось открыто для фланговых ударов со стороны оставшихся в прибрежных опорных пунктах частей противника и красного Балтфлота. Из районов Петергофа, Ораниенбаума и Стрельны красные стали угрожать левому флангу армии Юденича, с 19 октября начались атаки на Ропшу. Без всякого противодействия красный флот стал высаживать десанты.
На Пулковских высотах кипело яростное сражение. Красные стали оказывать отчаянное сопротивление, дрались, не считаясь с потерями. В бой была брошена Башкирская группа войск, рабочие отряды. Они несли огромные потери. Белые не могли выдержать такую борьбу на истощение. Они несли меньшие потери, но восполнить их не могли. Темпы наступления армии Юденича с 18 октября замедлились и к исходу 20-го наступление белых было остановлено. Кроме того, у белогвардейцев начались проблемы со снабжением. Боеприпасы в ближайшем тылу были использованы, а подвоз наладить не удалось – мост через р. Лугу у Ямбурга, взорванный ещё летом, восстановить не удалось.
Таким образом, СЗА была обречена на поражение в силу численного превосходства противника, опиравшегося на многолюдные, промышленно развитые и хорошими коммуникациями области. Армия Юденича не имел собственной военно-экономической базы, внутренних ресурсов и критически зависела от иностранной военной помощи. Её ресурсы были быстро истощены, их хватило только на короткий рывок до Петрограда. А чтобы мобилизовать людей на захваченной территории необходимо было время, которого у белых не было. Реальной же помощи со стороны Англии и Франции белогвардейцы не дождались. В частности, британцы ограничились корабельными рейдами и авианалетами на побережье, которые не имели особого военного значения. Французы помощь обещали (оружие, боеприпасы), но тянули время и СЗА так её и не получила.
Источник карты: https://bigenc.ru
Контрнаступление Красной Армии
Одновременно с обороной города советское командование готовило контрнаступление. Сил для этого было достаточно. В районе Тосно – Колпино была собрана Ударная группа Харламова (7,5 тыс. штыков и сабель, 12 орудий). В её состав вошли войска, который прибыли из Москвы, Тулы, Твери, Новгорода и других городов: бригада курсантов, бригада 21-й стрелковой дивизии, Латышский стрелковый полк (его сняли с охраны Кремля), 2 батальона ВЧК, около 3 полков железнодорожной охраны. Также её усилили одной бригадой 2-й стрелковой дивизии, переброшенной с Пулковских высот.
По замыслу красного командования главный удар по правому флангу СЗА из района Колпина в общем направлении на Гатчину наносила Ударная группа Харламова. После разгрома противника в Гатчинском районе советские войска должны были развить наступление вдоль железной дороги Волосово – Ямбург. Вспомогательный удар по левому флангу противника со стороны Финского залива на Красное Село наносила 6-я стрелковая дивизия Шахова, усиленная отрядом курсантов. В центре фронта 7-й армии сражались основные силы 2-й стрелковой дивизии, укрепленный отрядами петроградских рабочих. 15-я армия должна была начать наступление на лужком направлении.
После 3-минутной артиллерийской подготовки, которую поддержали корабли Балтийского флота, 21 октября 1919 г. войска 7-й армии (около 26 тыс. штыков и сабель, свыше 450 орудий и свыше 700 пулемётов, 4 бронепоезда, 11 бронеавтомобилей) перешли в контрнаступление. Бои были упорными, первое время белые пытались продолжить наступление. 23 октября войска Ударной группы овладели Павловском и Детским Селом. 24 октября белогвардейцы на своем левом фланге ударили на Стрельну, но были разбиты. 5-я Ливенская дивизия понесла большие потери.
Белое командование старалось удержать позиции у Петрограда. Обнаружив глубокий обход красных в районе Красного Села, белые перебросили к Петрограду 1-ю дивизию 2-го корпуса, тем самым оголив лужское направление. 25 октября Юденич ввел в бой последние резервы, усиленные танковым отрядом. Обе стороны атаковали, развернулся встречный бой. В течение 26 октября некоторые пункты по несколько раз переходили из рук в руки. Но к исходу дня все атаки белогвардейцев были отбиты, красные продолжили наступление. Советские войска взяли Красное Село и станцию Плюсса на железной дороге Псков — Луга. Упорные бои в районе Гатчины продолжались ещё неделю. Несмотря на переход в наступление 15-й советской армии на лужском направлении 26 октября, что угрожало коммуникациям и тылам СЗА, белые пытались удержаться у старой столицы. Пользуясь слабость некоторых красных частей, белогвардейцы контратаковали и добивались успеха. Так Талабарский полк 2-й дивизии в ночь на 28 октября неожиданным ударом прорвал фронт и 30 октября захватил Ропшу. 31 октября белогвардейцы атаковали позиции 6-й стрелковой дивизии.
Но в целом это были уже последние всплески активности армии Юденича. Наступление 15-й советской армии привело к краху обороны СЗА. У белых просто не было сил, чтобы одновременно атаковать Петроград и удерживать позиции на других участках фронта. Наступавшие на флангах 15-й армии 10-я и 19-я стрелковые дивизии встретили серьёзное сопротивление белых и продвигались медленно. Находящаяся в центре 11-я дивизия, располагавшаяся между станциями Струги Белые и Плюсса, наступала не встречая никакого сопротивления из-за отсутствия противника. Красные перехватили железную дорогу Луга — Гдов и 31 октября заняли Лугу, создав угрозу тылу СЗА. Отступавшие от станции Батецкой два полка Северо-западной армии — Нарвский и Гдовский, попали в окружение. Они вынуждены были прорываться с боем, понесли большие потери. Белые стали отходить в сторону Гатчины и Гдова.
На участке 7-й советской армии, белые, не получив вовремя сообщение о падении Луги и продвижении красных по реке Плюссе в тыл СЗА, либо игнорируя угрозу, 1 – 2 ноября продолжали атаки в районе Красного Села. Только в ночь на 3 ноября белые без боя оставили Гатчину. Отказ от сражения за Гатчину, в условиях выхода частей 15-й армии в тыл СЗА, спас армию Юденича от полного разгрома в начале ноября 1919 г. Однако в стратегическом отношении белая армия была уже обречена. Без вооруженной и материальной помощи извне армия Юденича существовать не могла.
Падение Гдова и Ямбурга
С 4 ноября 1919 г. армия Юденича начала общее отступление на запад. Белогвардейцы отходили на ямбургские и гдовские позиции. Войска 7-й и 15-й красных армий перешли к преследованию противника. Однако движение не было стремительным. Войска были утомлены боями, организация была слабой, тылы не справлялись со снабжением частей, не хватало транспорта и т. д. Наступили сильные морозы, а бойцы не имели хорошего обмундирования. Войска 15-й армии наступали в район ст. Волосово и Гдов. Для действия в тылу врага на гдовском направлении была создана кавалерийская группа в составе кавалерийского полка 11-й стрелковой дивизии и Эстонского кавполка. 3 — 6 ноября красная кавалерийская группа совершила рейд по вражеским тылам. Красные кавалеристы захватили много пленных, часть солдат просто разоружили и разогнали по домам, трофеев (часть взяли с собой, другие уничтожили), уничтожали телефонно-телеграфную связь, разбили и рассеяли несколько вражеских подразделений.
Тем временем части 15-й армии взяли станцию Мшинскую, а части 7-й армии подошли к станции Волосово. Здесь белогвардейцы оказали сильное сопротивление. Со стороны красных по линии этой железной дороги активное содействие пехоте оказал бронепоезд «Черноморец». В ночь на 7 ноября ст. Волосово была взята войсками 7-й армии. В этот же день в район Волосово вышли части 15-й армии. 10-я дивизия 15-й армии, преодолев сопротивление противника на гдовском направлении, 7-го заняла Гдов.
К 11 и 12 ноября советские войска обеих армий вышли к нижнему течению р. Луги. СЗА изо всех сил пыталась удержать за собой Ямбург, свой последний оборонительный рубеж и сохранить за собой хотя незначительную часть русской территории. Английская военная миссия спешно созвала в Нарве военное совещание, с представителями Англии, Эстонии и СЗА. Но никакой реальной помощи СЗА оказано не было. При поддержке бронепоезда «Черноморец» красные взломали оборону противника и 14 ноября ворвались в Ямбург, пленив около 600 человек и освободив 500 пленных красноармейцев. К 23 ноября фронт стабилизировался. Эстонцы подкрепили белых, эстонские 1-я и 3-я дивизии обороняли район Нарвы и рубеж севернее от железной дороги Нарва — Ямбург.
Сознавая катастрофическое положение армии, 14 ноября Юденич из Нарвы обратился со срочной телеграммой к эстонскому главнокомандующему генералу Лайдонеру, и попросил перевести все тылы на левый берег Наровы, взять СЗА под покровительство Эстонии. Только 16-го эстонцы разрешили перевод на другой берег Наровы тылов, беженцев и запасных частей. Переходивших на эстонскую территорию белогвардейцев разоружали. Причем эстонские войска производили форменный грабеж того, что нашли у белых и беженцев. Журналист Гроссен так описывал это событие: «Несчастные русские, несмотря на зимнюю стужу, буквально раздевались, и все беспощадно отнималось. С груди срывались нательные золотые кресты, отнимались кошельки, с пальцев снимались кольца. На глазах русских отрядов эстонцы снимали с солдат, дрожащих от мороза, новое английское обмундирование, взамен которого давалось тряпье, но и то не всегда. Не щадили и нижнее теплое американское белье, и на голые тела несчастных побежденных накидывались рваные шинели». Много людей замерзло, многие умерли от истощения, началась эпидемия тифа.
Большая часть войск СЗА осталась на правом берегу р. Наровы и совместно с эстонцами вела боевые действия против Красной Армии и обороняла район Нарвы. Дивизии и полки таяли на глазах. Сотни солдат дезертировали, перешли на сторону красных. 22 ноября эстонский генерал, командир 1-й эстонской дивизии, стоявшей в Нарве, Тениессон заявил: «Северо-западной армии уже нет, есть людская пыль». Юденич, под давлением недовольных генералов, передал командованием армией генералу Глазенапу.
Таким образом, отчаянными усилиями белым удалось вырвать из намечавшегося «котла», но СЗА лишилась своей русской территории, где намечалось создать плацдарм для дальнейших операций. В результате в ходе ожесточенного сражения к концу ноября остатки армии Юденича были прижаты к эстонской границе. Белогвардейцы удержали за собой лишь небольшой плацдарм (шириной до 25 км, глубиной около 15 км). Ликвидировать с ходу вражеский плацдарм советским войскам не удалось.
Гибель армии
Новый командующий Глазенап приказал во что бы то ни стало удерживаться на русской территории. Однако судьба Северо-Западной армии была предрешена. Армия была обескровлена, деморализована. В декабре 1919 г. союзники прекратили помощь СЗА. Начался голод. Войска, не имевшие зимнего обмундирования, вымерзали и вымирали от голода. Начался тиф. 31 декабря 1919 г. Советская Россия заключила перемирие с Эстонией. Эстония обязалась не содержать на своей территории белые войска. Москва признавала независимость Эстонии и обязалась не воевать против неё.
В конце декабря 1919 г. — начале января 1920 г. войска Северо-Западной армии оставили плацдарм, перешли в Эстонию, где были интернированы. 15 тысяч солдат и офицеров СЗА были сначала разоружены, а затем 5 тысяч из них — схвачены и отправлены в концлагеря. Здесь же расположили и тысячи беженцев. Людей держали зимой под открытым небом или в неотапливаемых бараках-«гробах». Без нормальной одежды, в старых обносках, без медицинского обеспечения, когда свирепствовал тиф. Кормить интернированных в Эстонии отказались, по причине нехватки собственных запасов продовольствия. Пленные кормились только за счёт американской продовольственной миссии. Также пленных гоняли на тяжелые работы — ремонт дорог, лесоповал. Тысячи умерли от голода, холода и тифа. Другие тысячами бежали в Советскую Россию, где видели единственное спасение.
Так эстонское правительство «расплатилось» с белогвардейцами за помощь в создании своего государства. Также эстонские националистические власти провели «зачистку» молодого государства от русского присутствия (включая беженцев из Петроградской губернии) – массовые выселения русских, лишения их гражданских прав, убийства, заключение в тюрьмы и лагеря.
Секретный доклад Северо-Западного фронта о положении русских в Эстонии (Архив русской революции, под ред. Гессена. 1921.): «Русских начали убивать прямо на улице, запирать в тюрьмы и концентрационные лагеря, вообще всячески притеснять всякими способами. С беженцами из Петроградской губернии, число коих было более 10 000, обращались хуже, чем со скотом. Их заставляли сутками лежать на трескучем морозе на шпалах железной дороги. Масса детей и женщин умерло. Все переболели сыпным тифом. Средств дезинфекции не было. Врачи сестры при таких условиях также заражались и умирали. … Американский и датский Красные кресты делали, что могли, но помочь в крупных размерах никто не мог. Кто был крепок, выдерживал, остальные померли».
22 января 1920 года приказом по армии Юденича Северо-Западная армия была ликвидирована. Самого Юденича при согласии эстонских властей арестовали сторонники «полевого командира» Булак-Балаховича, который конфликтовал с командованием СЗА. Под давлением командования Антанты его отпустили, но к войскам не пустили. Через Скандинавию Юденич уехал в Англию, затем – во Францию.
- Автор:
- Самсонов Александр
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