Вторая битва за Царицын
100 лет назад, в середине октября 1918 года, казачья Донская армия предприняла второй штурм Царицына. Однако и вторая атака на Царицын не удалась. Красновцы понесли тяжелое поражение, что предопределило переход Дона под власть Деникина.
Предыстория
Донской атаман Краснов не хотел смириться с неудачей августовского наступления Донской армии на Царицын. Провал августовского наступления на Царицын и успехи Добровольческой армии генерала Деникина на Северном Кавказе в период Второго Кубанского похода сильно раздражали и угнетали атамана Краснова, который ясно понимал, что без успеха на фронте белое донское правительство долго не продержится. Состоявшийся в сентябре 1918 года Донской круг принял решение о новом наступлении на Царицын, по которому была начата дополнительная мобилизация казаков в армию.
В середине сентября 1918 года Донская армия начала второе наступление на Царицын. На штурм города было брошено 38 тыс. штыков и сабель, 138 пулеметов, 129 орудий, 8 бронепоездов. Обороняющая Царицын 10-я армия красных насчитывала 40 тыс. штыков и сабель, 200 пулемётов, 152 орудия, 13 бронепоездов. В результате силы сторон были примерно равны.
Обороной Царицына по-прежнему руководили И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов. С 12 по 20 сентября 1918 года Сталина в Царицыне не было, он временно выехал в Москву для решения ряда вопросов. 15 сентября состоялось совещание В. И. Ленина, Я. М. Свердлова и И. В. Сталина по вопросам Царицынского фронта. 17 сентября И. В. Сталин назначен членом РВС Южного фронта. К. Е. Ворошилов назначен членом РВС Южного фронта и помощником командующего Южного фронта П. П. Сытина. 22 сентября Сталин возвращается из Москвы в Царицын. Ворошилов в этот период проводит огромную работу по приведению в порядок красных войск, измотанных почти шестинедельными непрерывными боями (Первая оборона). Уставшие, обескровленные части сменяли резервными, пополняли войска, а для этого проводили новые мобилизации рабочих и крестьян, восстанавливали запасы боеприпасов, ремонтировали бронепоезда, бронемашины и т. д.
Вторая оборона Царицына
21 сентября 1918 года казачья армия перешла в наступление и нанесла поражение 10-й армии красных, отбросив её к началу октября от Дона к пригородам Царицына. Ожесточённые бои развернулись 27 — 30 сентября на центральном участке — в районе Криво-Музгинской. В конце сентября белогвардейцы стали действовать в обход города с юга, 2 октября захватили Гнилоаксайскую, 8 октября — Тингуту. Казаки севернее и южнее города вышли к Волге, перерезали железную дорогу Царицын-Тихорецкая, взяв город в клещи.
В первой половине октября Донская армия выбила красных из пригородов Царицына: Сарепты, Бекетовки, Отрады, выйдя к 15 октября 1918 года к последнему рубежу обороны города.15 октября 1918 года в районе Бекетовки красноармейцы 1-го и 2-го крестьянских полков перешли на сторону белых. В обороне красных образовалась огромная брешь. Положение для красных спасли два бронепоезда под командованием Алябьева, которые быстро переместились в район прорыва и поставили огневой заслон врагу, рвавшемуся к окружной железной дороге. Позже туда было переброшено еще и 100 артиллерийских орудий под начало Кулька, корабли Волжской флотилии.
17 октября белые готовили решительный штурм Царицына. Ситуация была критическая. Перелом под Царицыным в пользу 10-й красной армии решило прибытие с Кавказа «Стальной дивизии» Дмитрия Жлобы, который рассорился с главкомом Красной армии Северного Кавказа Сорокиным и увёл свою дивизию с кавказского фронта на царицынский. «Стальная дивизия» «Стальная» дивизия совершила 800-км марш от станции Невинномысской до Царицына и 15 октября нанесла сокрушительный удар штурмовым частям Донской армии с тыла. Удар между Тундутово и Сарептой пришёлся по Астраханской дивизии Донской армии. В течение 45-минутного боя «Стальная дивизия» наголову разгромила врага, причём погиб командир Астраханского отряда генерал Демьянов и попал в плен его штаб. После разгрома Астраханской дивизии донские войска Северо-Восточного фронта, которым командовал генерал Мамантов, оказались под угрозой окружения и вынуждены были отступить из-под Царицына.
Однако не только дивизия Жлобы переломила ситуацию. Красное командование подготовило контрудар. 17 октября на участке наступления Донской армии в районе Воропоново была сконцентрирована вся имеющаяся на фронте артиллерия — более 200 орудий и 10 бронепоездов (из 15, действовавших под Царицыном). Когда казаки начали наступление, они были встречены мощным артиллерийским и пулеметным огнём. Одновременно с этим в их ряды ударили красноармейцы. Понеся большие потери от огня красных батарей и бронепоездов, белые отступили. Даже много повидавших фронтовиков поразило это жесточайшее сражение. Подъём в гору к Садовой и Воропоново был буквально усеян трупами. 18 октября И. В. Сталин телеграфирует В. И. Ленину о разгроме красновских войск под Царицыном.
В итоге второе наступление белых было отражено. Штурм города провалился, а красные перешли в контрнаступление. Понеся большие потери, Донская армия начала отступление и к 25 октября отошла за Дон. Многие казачьи полки были уничтожены, также казаки потеряли много оружия, боеприпасов и амуниции, запасы которых теперь восполнить было сложно (Германия уже не могла пополнить запасы Донской республики).
Зимой 1918 – 1819 года белые совершили третью попытку взять Царицын. 21 декабря усть-медведицкая конница полковника Голубинцева начала наступление, выходя к Волге севернее Царицына и разрезая красный фронт. Красное командование перебросило против Голубинцева конницу Думенко. Завязались ожесточённые бои, шедшие с переменным успехом. Тем временем части генерала Мамантова вплотную подошли к Царицыну. К югу от Царицына красная конница Городовикова была разбита и отброшена на городские окраины. Однако морозов и морального разложения частей Донской армии, наступление донцов на Царицын было остановлено. В середине февраля 1919 г. части Донской армии были вынуждены снова отступить от Царицына.
М. Греков. Товарищи Сталин, Ворошилов и Щаденко в окопах под Царицыном
Итоги
Таким образом, Красный Царицын удержался под натиском Донской армии. Град на Волге в 1918 году смог стать едва ли не главным символом стойкости Красной армии. Защитники Царицына отвергали предложения атамана Краснова о капитуляции города. По словам военспеца Л. Л. Клюева, «Краснов грозил и Богом, и Антантой, и танками, и газами. Но эти угрозы не запугали защитников революционного Царицына. Красный Царицын по-прежнему стоял, как гранитная скала». Краснов не смог решить задачу обеспечения Донской области с востока. В свою очередь И. В. Сталин объявил оборону города центральной задачей дня для Советской России.
Царицын действительно обладал важнейшим военно-политическим и стратегическим значением для Советской России. Если бы Царицын был взят в 1918 г., то донцы могли бы развить наступление на северном направлении, возникала перспектива взаимодействия и даже объединения Донского и Поволжского антибольшевистских фронтов. Удержание Царицына в этот период позволило красным использовать разрозненность белых сил и бить врага по частям.
Как не относиться к Сталину, но необходимо признать, что его присутствие в Царицыне способствовало тому, что в городе была организована эффективная система обороны. В Царицыне Сталин упрочил свою репутацию как одного из самых авторитетных и жестких организаторов партии большевиков. Не удивительно, что именно в Царицыне началось противостоянии линии Сталина (русских коммунистов, большевиков-сталинцев) и Троцкого (революционеров-интернационалистов, троцкистов, действовавших в интересах Запада).
Также в Царицыне можно было увидеть на первых ролях и будущих маршалов Советского Союза К. Е. Ворошилова и Г. И. Кулика. Ворошилов, действительно, пользовался огромной популярностью у бойцов и командовал 10-й армией, зачастую лично руководя боем. «Отступать некуда, сзади нас Волга, перед нами один путь вперед, на врага», – говорил красноармейцам Ворошилов, и бойцы, забывая об усталости, шли вперед, сокрушая отборные части противника. Имя Ворошилова в связи с героической защитой Царицына стало известно всей стране. За несколько месяцев гражданской войны Климент Ефремович выдвинулся как один из крупнейших красных военачальников, как командир, горячо любимый простыми бойцами, пользующийся большим авторитетом у младших командиров. Кулик был начальником артиллерии фронта, умело ею руководил. Здесь под Царицыным проявил себя и С. М. Буденный.
С обороной Царицына связана организация впервые в Красной армии крупных конных соединений. На 1 ноября 1918 г. на царицынском фронте насчитывалось уже более 10 тыс. кавалеристов, из которых в дальнейшем образовался конный корпус Буденного, развернувшийся затем в 1-ю Конную армию.
В итоге оборона Царицына похоронила план создания казачьей автономной Донской области. Казачество, после поражений, начало разлагаться. Формировавшаяся Красновым регулярная казачья «Молодая армия», несмотря на огромное внимание, уделявшееся ей атаманом, серьезной силой не стала - дух ее был слаб. Атаман даже жаловался, что на фронте опять повторяется 1917 год. Казаки стали массами переходить на сторону большевиков и сдаваться в плен Красной армии, победы которой, по словам Ленина, «сделали чудеса». Большевики с «громадной быстротой» завладели огромными территориями к югу от Царицына. В результате к концу декабря 1918 г. Дону вновь грозила опасность прихода большевиков, спасти область от красных могла только белая Добровольческая армия. Германия пала и не могла уже поддержать свою фигуру - Краснова, необходимо было замена потерпевших поражение германофилов на людей, ориентировавшихся на Антанту.
Осознавая неизбежность нового мощного наступления красных на Дон и подчиняясь давлению союзников, Краснов пошел на объединение и подчинение Деникину. Краснов оставил свой пост, донской Круг это принял: красные в этот момент находились в 16 верстах от Новочеркасска, и положение казалось безнадежным даже ближайшему окружению атамана. 2 (15) февраля 1919 г. отставка Краснова была принята. Эпоха Краснова закончилась, атаман ушел со своего поста. Войсковым атаманом Войска Донского 6 февраля 1919 г. был выбран генерал А. Богаевский, храбрый офицер, но скромный и не претендовавший на власть. Теперь Дон подчинялся Деникину.
Оборона Царицына (фрагмент панорамы). М. Греков
Предыстория
Донской атаман Краснов не хотел смириться с неудачей августовского наступления Донской армии на Царицын. Провал августовского наступления на Царицын и успехи Добровольческой армии генерала Деникина на Северном Кавказе в период Второго Кубанского похода сильно раздражали и угнетали атамана Краснова, который ясно понимал, что без успеха на фронте белое донское правительство долго не продержится. Состоявшийся в сентябре 1918 года Донской круг принял решение о новом наступлении на Царицын, по которому была начата дополнительная мобилизация казаков в армию.
В середине сентября 1918 года Донская армия начала второе наступление на Царицын. На штурм города было брошено 38 тыс. штыков и сабель, 138 пулеметов, 129 орудий, 8 бронепоездов. Обороняющая Царицын 10-я армия красных насчитывала 40 тыс. штыков и сабель, 200 пулемётов, 152 орудия, 13 бронепоездов. В результате силы сторон были примерно равны.
Обороной Царицына по-прежнему руководили И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов. С 12 по 20 сентября 1918 года Сталина в Царицыне не было, он временно выехал в Москву для решения ряда вопросов. 15 сентября состоялось совещание В. И. Ленина, Я. М. Свердлова и И. В. Сталина по вопросам Царицынского фронта. 17 сентября И. В. Сталин назначен членом РВС Южного фронта. К. Е. Ворошилов назначен членом РВС Южного фронта и помощником командующего Южного фронта П. П. Сытина. 22 сентября Сталин возвращается из Москвы в Царицын. Ворошилов в этот период проводит огромную работу по приведению в порядок красных войск, измотанных почти шестинедельными непрерывными боями (Первая оборона). Уставшие, обескровленные части сменяли резервными, пополняли войска, а для этого проводили новые мобилизации рабочих и крестьян, восстанавливали запасы боеприпасов, ремонтировали бронепоезда, бронемашины и т. д.
Вторая оборона Царицына
21 сентября 1918 года казачья армия перешла в наступление и нанесла поражение 10-й армии красных, отбросив её к началу октября от Дона к пригородам Царицына. Ожесточённые бои развернулись 27 — 30 сентября на центральном участке — в районе Криво-Музгинской. В конце сентября белогвардейцы стали действовать в обход города с юга, 2 октября захватили Гнилоаксайскую, 8 октября — Тингуту. Казаки севернее и южнее города вышли к Волге, перерезали железную дорогу Царицын-Тихорецкая, взяв город в клещи.
В первой половине октября Донская армия выбила красных из пригородов Царицына: Сарепты, Бекетовки, Отрады, выйдя к 15 октября 1918 года к последнему рубежу обороны города.15 октября 1918 года в районе Бекетовки красноармейцы 1-го и 2-го крестьянских полков перешли на сторону белых. В обороне красных образовалась огромная брешь. Положение для красных спасли два бронепоезда под командованием Алябьева, которые быстро переместились в район прорыва и поставили огневой заслон врагу, рвавшемуся к окружной железной дороге. Позже туда было переброшено еще и 100 артиллерийских орудий под начало Кулька, корабли Волжской флотилии.
17 октября белые готовили решительный штурм Царицына. Ситуация была критическая. Перелом под Царицыным в пользу 10-й красной армии решило прибытие с Кавказа «Стальной дивизии» Дмитрия Жлобы, который рассорился с главкомом Красной армии Северного Кавказа Сорокиным и увёл свою дивизию с кавказского фронта на царицынский. «Стальная дивизия» «Стальная» дивизия совершила 800-км марш от станции Невинномысской до Царицына и 15 октября нанесла сокрушительный удар штурмовым частям Донской армии с тыла. Удар между Тундутово и Сарептой пришёлся по Астраханской дивизии Донской армии. В течение 45-минутного боя «Стальная дивизия» наголову разгромила врага, причём погиб командир Астраханского отряда генерал Демьянов и попал в плен его штаб. После разгрома Астраханской дивизии донские войска Северо-Восточного фронта, которым командовал генерал Мамантов, оказались под угрозой окружения и вынуждены были отступить из-под Царицына.
Однако не только дивизия Жлобы переломила ситуацию. Красное командование подготовило контрудар. 17 октября на участке наступления Донской армии в районе Воропоново была сконцентрирована вся имеющаяся на фронте артиллерия — более 200 орудий и 10 бронепоездов (из 15, действовавших под Царицыном). Когда казаки начали наступление, они были встречены мощным артиллерийским и пулеметным огнём. Одновременно с этим в их ряды ударили красноармейцы. Понеся большие потери от огня красных батарей и бронепоездов, белые отступили. Даже много повидавших фронтовиков поразило это жесточайшее сражение. Подъём в гору к Садовой и Воропоново был буквально усеян трупами. 18 октября И. В. Сталин телеграфирует В. И. Ленину о разгроме красновских войск под Царицыном.
В итоге второе наступление белых было отражено. Штурм города провалился, а красные перешли в контрнаступление. Понеся большие потери, Донская армия начала отступление и к 25 октября отошла за Дон. Многие казачьи полки были уничтожены, также казаки потеряли много оружия, боеприпасов и амуниции, запасы которых теперь восполнить было сложно (Германия уже не могла пополнить запасы Донской республики).
Зимой 1918 – 1819 года белые совершили третью попытку взять Царицын. 21 декабря усть-медведицкая конница полковника Голубинцева начала наступление, выходя к Волге севернее Царицына и разрезая красный фронт. Красное командование перебросило против Голубинцева конницу Думенко. Завязались ожесточённые бои, шедшие с переменным успехом. Тем временем части генерала Мамантова вплотную подошли к Царицыну. К югу от Царицына красная конница Городовикова была разбита и отброшена на городские окраины. Однако морозов и морального разложения частей Донской армии, наступление донцов на Царицын было остановлено. В середине февраля 1919 г. части Донской армии были вынуждены снова отступить от Царицына.
М. Греков. Товарищи Сталин, Ворошилов и Щаденко в окопах под Царицыном
Итоги
Таким образом, Красный Царицын удержался под натиском Донской армии. Град на Волге в 1918 году смог стать едва ли не главным символом стойкости Красной армии. Защитники Царицына отвергали предложения атамана Краснова о капитуляции города. По словам военспеца Л. Л. Клюева, «Краснов грозил и Богом, и Антантой, и танками, и газами. Но эти угрозы не запугали защитников революционного Царицына. Красный Царицын по-прежнему стоял, как гранитная скала». Краснов не смог решить задачу обеспечения Донской области с востока. В свою очередь И. В. Сталин объявил оборону города центральной задачей дня для Советской России.
Царицын действительно обладал важнейшим военно-политическим и стратегическим значением для Советской России. Если бы Царицын был взят в 1918 г., то донцы могли бы развить наступление на северном направлении, возникала перспектива взаимодействия и даже объединения Донского и Поволжского антибольшевистских фронтов. Удержание Царицына в этот период позволило красным использовать разрозненность белых сил и бить врага по частям.
Как не относиться к Сталину, но необходимо признать, что его присутствие в Царицыне способствовало тому, что в городе была организована эффективная система обороны. В Царицыне Сталин упрочил свою репутацию как одного из самых авторитетных и жестких организаторов партии большевиков. Не удивительно, что именно в Царицыне началось противостоянии линии Сталина (русских коммунистов, большевиков-сталинцев) и Троцкого (революционеров-интернационалистов, троцкистов, действовавших в интересах Запада).
Также в Царицыне можно было увидеть на первых ролях и будущих маршалов Советского Союза К. Е. Ворошилова и Г. И. Кулика. Ворошилов, действительно, пользовался огромной популярностью у бойцов и командовал 10-й армией, зачастую лично руководя боем. «Отступать некуда, сзади нас Волга, перед нами один путь вперед, на врага», – говорил красноармейцам Ворошилов, и бойцы, забывая об усталости, шли вперед, сокрушая отборные части противника. Имя Ворошилова в связи с героической защитой Царицына стало известно всей стране. За несколько месяцев гражданской войны Климент Ефремович выдвинулся как один из крупнейших красных военачальников, как командир, горячо любимый простыми бойцами, пользующийся большим авторитетом у младших командиров. Кулик был начальником артиллерии фронта, умело ею руководил. Здесь под Царицыным проявил себя и С. М. Буденный.
С обороной Царицына связана организация впервые в Красной армии крупных конных соединений. На 1 ноября 1918 г. на царицынском фронте насчитывалось уже более 10 тыс. кавалеристов, из которых в дальнейшем образовался конный корпус Буденного, развернувшийся затем в 1-ю Конную армию.
В итоге оборона Царицына похоронила план создания казачьей автономной Донской области. Казачество, после поражений, начало разлагаться. Формировавшаяся Красновым регулярная казачья «Молодая армия», несмотря на огромное внимание, уделявшееся ей атаманом, серьезной силой не стала - дух ее был слаб. Атаман даже жаловался, что на фронте опять повторяется 1917 год. Казаки стали массами переходить на сторону большевиков и сдаваться в плен Красной армии, победы которой, по словам Ленина, «сделали чудеса». Большевики с «громадной быстротой» завладели огромными территориями к югу от Царицына. В результате к концу декабря 1918 г. Дону вновь грозила опасность прихода большевиков, спасти область от красных могла только белая Добровольческая армия. Германия пала и не могла уже поддержать свою фигуру - Краснова, необходимо было замена потерпевших поражение германофилов на людей, ориентировавшихся на Антанту.
Осознавая неизбежность нового мощного наступления красных на Дон и подчиняясь давлению союзников, Краснов пошел на объединение и подчинение Деникину. Краснов оставил свой пост, донской Круг это принял: красные в этот момент находились в 16 верстах от Новочеркасска, и положение казалось безнадежным даже ближайшему окружению атамана. 2 (15) февраля 1919 г. отставка Краснова была принята. Эпоха Краснова закончилась, атаман ушел со своего поста. Войсковым атаманом Войска Донского 6 февраля 1919 г. был выбран генерал А. Богаевский, храбрый офицер, но скромный и не претендовавший на власть. Теперь Дон подчинялся Деникину.
Оборона Царицына (фрагмент панорамы). М. Греков
- Автор:
- Самсонов Александр
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