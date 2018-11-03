Как британцы пытались занять Туркестан и Прикаспийскую область
Частью плана западных держав, направленного на уничтожение советской России, была военная интервенция Британии в прикаспийский регион и Туркестан.
С другой стороны, британцы планировали использовать гибель Российской империи, чтобы расширить свою сферу влияния и окончательно вытеснить русских с южных регионов. Британцы постепенно поставили под свой контроль всю Персию (Иран), где ранее Северный Иран был в сфере влияния России, а Южный Иран – Британии. Британцы планировали использовать ослаблении России для реализации своих захватнических планов на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии. Их цель была захватить стратегически важные территории Черноморского и Каспийского бассейнов, создать непрерывную коммуникационную линию — от Константинополя и черноморских проливов, побережья, через Ирак, Иран, Закавказье, Каспийское море, Туркмению, Бухару — к Афганистану, Индии и Китаю. Наконец, британцев интересовали сырьевые запасы Азербайджана и Средней Азии, главным образом нефть и хлопок.
Осуществление этих планов Лондон возложил на созданную после Февральской революции «Британскую военную миссию в Туркестане» во главе с генерал-майором У. Маллесоном (в её состав вошли Р. Тиг-Джонс, Уорд, Джарвис и др.). Находясь с августа 1917 года в Мешхеде (Северная Персия), миссия установила связи с туркестанскими буржуазными националистами и клерикально-феодальными кругами, а также с правительствами Бухары и Хивы. После Октябрьской революции миссия стала главной организацией и руководящим центром всех антисоветских сил в Туркестане (Средняя Азия).
Британцы поддерживали Кокандскую автономию, предоставив ей денежную помощь в размере 500 тыс. рублей; вооружали и готовили армию бухарского эмира. В начале 1918 года с помощью агентов миссии Маллесона была создана Туркестанская военная организация (ТВО), имевшая целью сплотить все контрреволюционные силы и развернуть борьбу за свержение советской власти в Туркестане. Используя идеи панисламизма и пантюркизма, играя на национальных и религиозных чувствах, британские агенты поддерживали силы, стремившиеся к отделению Туркестана от Советской России.
После ликвидации Кокандской автономии в феврале 1918 года англичане, под предлогом защиты интересов Великобритании от угрозы со стороны Германии и Турции начали перебрасывать свои войска из Индии в Северную Персию, граничащую с Закаспийской областью. Под руководством британцев эсеры, меньшевики, туркестанские националисты и русские белогвардейцы в июле 1918 года подняли Асхабадский мятеж, захватили Закаспийскую область и создали Закаспийское временное правительство (ЗВП). 26 июля 1918 года Закаспийское правительство обратилось к англичанам с просьбой прислать военную помощь. 28 июля из Мешхеда в район ст. Баирам-Али, где закрепились войска ЗВП, прибыла английская пулемётная команда (20 человек). 12 августа перешли границу у станции Артык (100 км юго-восточнее Асхабада) батальон 19-го Пенджабского и несколько рот Йоркширского и Хэмпширского пехотных полков, 28-й лёгкий кавалерийский полк и взвод 44-й полевой лёгкой артиллерийской батареи, расположившиеся в Асхабаде и некоторых других пунктах на Закаспийской железной дороге. Красноводск, занятый английским гарнизоном (около 700 человек), стал базой интервентов. В Асхабаде разместился Маллесон со своим штабом.
14 августа 1918 года в Ташкент прибыла английская военно-дипломатическая миссия в составе Бейли, Блэккера и бывшего генерального консула в Кашгаре (Северо-Западный Китай) Д. Маккартни, официальной целью которой являлось установление связи с правительством Советского Туркестана. Миссия вступила в контакт с «Шура-и-Улема» (организация мусульманского духовенства, феодалов и национальной буржуазии) и басмачами и активно поддерживала деятельность ТВО. Организация мятежа и руководство выступлениями басмачей возлагались на ТВО, британцы же обязывались снабжать её оружием и деньгами, а затем оказать поддержку войсками. В планах англичан было образование «Туркестанской демократической республики» под контролем Британии. Англичане предоставили басмачам 100 млн. рублей, 20 тыс. винтовок, 40 пулемётов, 16 горных орудий и несколько миллионов патронов. В Мешхеде для поддержки мятежа готовился отряд сипаев в составе 500 человек с пулемётами.
Британские войска на пути к Баку. 1918 г.
19 августа 1918 года Закаспийское временное правительство подписало с Маллесоном соглашение, которое фактически полностью отдавало Закаспийскую область под контроль англичан. ЗВП обязывалось вести борьбу против большевиков, запретить вывоз хлопка и передать все его запасы, а также весь Каспийский флот, Красноводский порт и Закаспийскую железную дорогу Великобритании, за что ему была обещана финансовая и военно-техническую помощь. Англичане поставили под свой контроль судоходство на Каспийском море и Челекенские нефтяные промыслы, вывозили металлы, драгоценности, нефть, хлопок, шерсть, ковры, продовольствие, заводское оборудование, железнодорожный подвижной состав и другое. Отделение английского банка в Асхабаде нажило огромные суммы, принимая от населения вклады взамен на фиктивные обязательства. Предприятия, национализированные советской властью, были переданы бывшим владельцам. Убытки, причинённые английскими оккупационными силами только горному и оросительному хозяйству области, по мнению советских источников, составили свыше 20 млн. рублей золотом. Малейшее проявление протеста или недовольства со стороны населения беспощадно каралось. До января 1919 года Закаспийское правительство получило от Англии 15 млн. рублей обязательствами и 2 млн. рублей наличными, около 7 тысяч винтовок, несколько млн. патронов и различное военное снаряжение; в свою очередь Закаспийское правительство передало английским войскам продовольствия на 12 млн. рублей.
Миссия Маллесона разработала план захвата Туркестана путём концентрического наступления на Ташкент британских и белогвардейских войск из Закаспийской области, оренбургских белоказаков Дутова со стороны Актюбинска, отрядов Джунаид-хана из Хивы, войск эмира бухарского, белоказаков Семиречья и басмачей Ферганы. Наступление должны были поддержать внутренние мятежи, которые готовились в различных пунктах края членами миссии Маллесона в сотрудничестве с американским консулом в Ташкенте Р. Тредуэллом и агентами в американском Красном Кресте и Ассоциации христианской молодёжи. Они вели также подготовку к военному выступлению находившихся в Туркестане австро-венгерских и германских военнопленных (более 30 тысяч человек).
5 сентября 1918 ЦИК Туркестанской советской республики начал частичную мобилизацию. 17 сентября Комиссариат по национальным делам обратился к трудящимся Туркестана с призывом встать на защиту Родины от английских захватчиков. Началось формирование воинских отрядов из местного населения. 9 октября 1918 года английские войска (батальон Пенджабского и рота Хемшпирского пехотных полков, 28-й лёгкий кавалерийский полк; 760 штыков, 300 сабель, 40 пулемётов, 12 орудий и 1 самолёт) вместе с войсками ЗВП (1860 штыков, 1300 сабель, 8 пулемётов, 12 орудий, 2 бронепоезда и 1 самолёт) начали наступление на позиции советских войск (2390 штыков, 200 сабель, 29 пулемётов, 6 орудий и 1 самолёт) в районе ст. Душак (юго-восточнее Асхабада). Интервенты и их союзники разбили советские войска и заняли станцию.
Закаспийская область в 1900 году
В этот же период британцы начали проникновение в Закавказье. В январе 1918 г. к иранско-закавказской границе была отправлена английская военная экспедиция генерала Денстервилля. Британское командование официально заявило, что целью этой операции является борьба с турками и немцами, однако в действительности это была антисоветская интервенция, хищная экспансия с задачей захвата нефтяных богатств Азербайджана. Экспедиция отправилась на грузовых автомашинах из Багдада, через западные провинции Ирана, и в середине февраля прибыла в Энзели. Там англичане приступили к формированию военной флотилии. Командовал британскими морскими силами командор Норрис. Задача создания флотилии на Каспии облегчалась наличием британских кораблей на реке Тигр. Перевезти на Каспийское море канонерки британцы не могли. Зато могли снять морские орудия калибра 152, 120, 102, 76 и 47 мм. Англичане захватили в Энзели несколько русских торговых судов и приступили к их вооружению. Команды судов поначалу были смешанными: русская наемная команда и британские артиллеристы, офицеры, на второстепенные должности брали и русских морских офицеров.
Денстервилль вступил в переговоры с бакинскими руководителями (там преобладали эсеры, меньшевики и дашнаки – армянские националисты), которые выразили готовность принять британскую помощь. В начале августа 1918 г. отряд Денстервилля прибыл в Баку. Захватив в свои руки суда русской Каспийской флотилии, англичане закрепили за собой морские коммуникации, связывающие Восточное Закавказье с Персией. Однако в сентябре 1918 года Кавказская исламская армия Нури-паши (в её основе были турецкие войска) захватила Баку. Британцы, не имея серьёзных военных возможностей, бежали на кораблях в Энзели. В ноябре 1918 г., после капитуляции Турции, англичане во главе с генералом В. Томсоном снова вернулись в Баку, а затем оккупировали все Закавказье. Общая численность союзных войск в Баку составила 5 тыс. солдат.
Приказом генерала Томсона в Баку вводилось военное положение. Британское командование взяло в свои руки всю административную власть в городе и области. Вся исполнительная и судебная власть была сосредоточена в руках Томсона. Британцы захватили все торговые суда Каспийского флота. В январе – феврале 1919 года под дулами британских кораблей были полностью расформированы команды русской военной Каспийской флотилии. За девять месяцев, с декабря 1918 года по август 1919 года, англичанами было вывезено из Баку до 30 млн. пудов нефти на сумму в 113,5 млн. рублей.
Английский вспомогательный крейсер «Зороастр»
Нефтеналивная шхуна «Президент Крюгер» (построенная в 1902 году) — будущий флагман британской флотилии
Гидроавиатранспорт «Аладир Усейнов»
18 ноября 1918 года британские корабли высадили десант в Красноводске. Британский генерал Д. Мильн сообщал в Лондон в Военное министерство: «Обладание Красноводском представлялось весьма важным, как единственным портом, свободным ото льда в течение всего года. В то же время это был конечный пункт Среднеазиатской железной дороги. Владея портом, можно было также поддержать связь между двумя группами британских войск в Персии: силами, которыми командовал бригадный генерал Бетмен-Чэмпейн, и находившийся в районе Ашхабада группой генерала Маллесона. Эта группа, базировавшаяся на Индию, была переброшена из Мешхеда в Ашхабад. Оттуда её войска были направлены в район Мерва с целью помешать наступлению большевиков из Ташкента в направлении Каспийского моря».
13 января 1919 года британцы заняли город и порт Петровск (Махачкала). Там было расположено два англо-индийских батальона. К северу от Петровска, на острове Чечень британцы создали базу своей авиации. Эта база использовалась британцами для налетов на Астрахань и бомбардировки, находившихся там кораблей советской Волжской военной флотилии. Таким образом, британцы поставили под вой контроль все порты Каспия, кроме Астрахани. Британские пираты захватили 147 торговых судов, большую часть торгового флота Каспия. Часть судов (около 20) британцы ввели в состав своей военной флотилии. Остальные формально вернули частным владельцам, но поставили над «Советом судовладельцев» своего «контролера» и пытались руководить всеми грузоперевозками на Каспийском море.
Британская военная флотилия вела активные боевые действия против большевиков. Так, 29 декабря 1918 года корабли «Слава», «Вентюр» и «Азия» уничтожили артиллерийским огнем склады в Старо-Теречной, потопили несколько груженых барж и захватили красное госпитальное судно. В конце 1918 года в Баку по железной дороге прибыли первые английских торпедных катера. В качестве плавбазы для всех шести британских торпедных катеров избрали самое большое каспийское судно «Волга» (бывший танкер «Алейдар Усейнов»). В начале 1918 года англичане обзавелись и гидроавиацией. Первая партия гидросамолетов под командованием Д. Норриса была отправлена на грузовиках из Багдада в Энзели летом 1918 года. Затем людей и технику погрузили на флагманский корабль «Президент Крюгер» и отправили в Петровск. Вторая партия прибыла в Энзели в сентябре и также была направлена в Петровск, где решили создать базу гидросамолетов. В дальнейшем для переброски самолетов использовали железную дорогу Батум – Баку. В качестве носителей гидросамолетов товаро-пассажирские судна «Орленок» и «Волга».
С целью объединения антисоветских сил британцы создали Кавказско-Каспийский союз, включивший контрреволюционные правительства Терской, Дагестанской и Закаспийской областей. Убедившись в несостоятельности ЗВП, Маллесон в начале 1919 года заменил его образованным из туркестанских националистов Комитетом общественного спасения. Фактически была установлена военная диктатура английских интервентов, с помощью которых в Закаспии утвердились ставленники Деникина. Велось формирование и вооружение белогвардейской Туркестанской армии и басмаческих отрядов, готовились новые контрреволюционные выступления.
Освобождение Оренбурга (22 января 1919) и восстановление железнодорожное сообщения с Туркестаном позволили Советской России оказать большую материальную и военно-техническую помощь Туркестанской республике. В марте 1919 года по решению правительства РСФСР из Туркестана были высланы все иностранные консулы, а также американские представители. Британцы начали вывод своих войск из Закаспийской области в Иран (до августа 1919 года в регионе оставался лишь английский гарнизон в Красноводске). Руководство вооруженными силами в Закаспии перешло к командованию Вооруженными Силам Юга России (деникинцам). В мае 1919 г. советские войска перешли в решительное наступление на Закаспийском фронте. 21 мая после упорного боя была взята станция Байрам-Али, а за ней Мерв и Теджен. 8 июля части Красной Армии заняли Ашхабад.
После вывода английских войск и разгрома антисоветского подполья англичане сделали ставку на Бухарский эмират, где английские инструкторы готовили к наступлению против Советского Туркестана 40-тыс. армию, а также деникинскую Туркестанскую армию. В 1919 году англичане прислали в Бухару 2 каравана из 600 и 200 верблюдов с оружием, боеприпасами и другое военное имуществом, а в январе 1920 года 1200 винтовок, 12 пулемётов, 4 орудия и большое количество патронов и снарядов. После ликвидации деникинских войск в Закаспии и Бухарского эмирата (в 1920 году) англичане оказывают помощь басмачеству. В течение длительного времени британцы снабжали басмачей оружием и деньгами, формировали из них на территории Афганистана и Ирана вооруженные отряды, которые делали разбойные налеты на советские территории, использовали их для разведывательно-диверсионной деятельности.
Таким образом, планы Англии (и в целом Запада) по отрыву от России Туркестана и Каспийской области провалились. Советская власть, восстановив государственность в России, вернулась к русской великодержавной политике и закрепила за собой Туркестан, стала последовательно укреплять русские позиции на глобальном Юге.
Британцам пришлось вывести войска из России. О причинах этого ещё 16 января 1919 года хорошо сказал британский премьер Ллойд Джордж на совещании с французами: «Положение в России очень скверное. Неизвестно, кто берет вверх, но надежда на то, что большевистское правительство падет, не оправдалась. Если даже сообщение, что большевики теперь сильнее, чем когда бы то ни было, что их внутреннее положение сильно, что их влияние на народ теперь сильнее… Но уничтожить его мечом… это означало бы оккупацию нескольких провинций в России. Германия, имея миллионы человек на восточном фронте, держала только край этой территории. Если послать теперь для этой цели тысячу британских солдат в Россию, они взбунтовались бы… Мысль о том, чтобы уничтожить большевизм военной силой – безумие… Военный поход против большевиков сделал бы Англию большевистской и принес бы Лондону Совет».
Выгрузка британских орудий в Баку
С другой стороны, британцы планировали использовать гибель Российской империи, чтобы расширить свою сферу влияния и окончательно вытеснить русских с южных регионов. Британцы постепенно поставили под свой контроль всю Персию (Иран), где ранее Северный Иран был в сфере влияния России, а Южный Иран – Британии. Британцы планировали использовать ослаблении России для реализации своих захватнических планов на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии. Их цель была захватить стратегически важные территории Черноморского и Каспийского бассейнов, создать непрерывную коммуникационную линию — от Константинополя и черноморских проливов, побережья, через Ирак, Иран, Закавказье, Каспийское море, Туркмению, Бухару — к Афганистану, Индии и Китаю. Наконец, британцев интересовали сырьевые запасы Азербайджана и Средней Азии, главным образом нефть и хлопок.
Осуществление этих планов Лондон возложил на созданную после Февральской революции «Британскую военную миссию в Туркестане» во главе с генерал-майором У. Маллесоном (в её состав вошли Р. Тиг-Джонс, Уорд, Джарвис и др.). Находясь с августа 1917 года в Мешхеде (Северная Персия), миссия установила связи с туркестанскими буржуазными националистами и клерикально-феодальными кругами, а также с правительствами Бухары и Хивы. После Октябрьской революции миссия стала главной организацией и руководящим центром всех антисоветских сил в Туркестане (Средняя Азия).
Британцы поддерживали Кокандскую автономию, предоставив ей денежную помощь в размере 500 тыс. рублей; вооружали и готовили армию бухарского эмира. В начале 1918 года с помощью агентов миссии Маллесона была создана Туркестанская военная организация (ТВО), имевшая целью сплотить все контрреволюционные силы и развернуть борьбу за свержение советской власти в Туркестане. Используя идеи панисламизма и пантюркизма, играя на национальных и религиозных чувствах, британские агенты поддерживали силы, стремившиеся к отделению Туркестана от Советской России.
После ликвидации Кокандской автономии в феврале 1918 года англичане, под предлогом защиты интересов Великобритании от угрозы со стороны Германии и Турции начали перебрасывать свои войска из Индии в Северную Персию, граничащую с Закаспийской областью. Под руководством британцев эсеры, меньшевики, туркестанские националисты и русские белогвардейцы в июле 1918 года подняли Асхабадский мятеж, захватили Закаспийскую область и создали Закаспийское временное правительство (ЗВП). 26 июля 1918 года Закаспийское правительство обратилось к англичанам с просьбой прислать военную помощь. 28 июля из Мешхеда в район ст. Баирам-Али, где закрепились войска ЗВП, прибыла английская пулемётная команда (20 человек). 12 августа перешли границу у станции Артык (100 км юго-восточнее Асхабада) батальон 19-го Пенджабского и несколько рот Йоркширского и Хэмпширского пехотных полков, 28-й лёгкий кавалерийский полк и взвод 44-й полевой лёгкой артиллерийской батареи, расположившиеся в Асхабаде и некоторых других пунктах на Закаспийской железной дороге. Красноводск, занятый английским гарнизоном (около 700 человек), стал базой интервентов. В Асхабаде разместился Маллесон со своим штабом.
14 августа 1918 года в Ташкент прибыла английская военно-дипломатическая миссия в составе Бейли, Блэккера и бывшего генерального консула в Кашгаре (Северо-Западный Китай) Д. Маккартни, официальной целью которой являлось установление связи с правительством Советского Туркестана. Миссия вступила в контакт с «Шура-и-Улема» (организация мусульманского духовенства, феодалов и национальной буржуазии) и басмачами и активно поддерживала деятельность ТВО. Организация мятежа и руководство выступлениями басмачей возлагались на ТВО, британцы же обязывались снабжать её оружием и деньгами, а затем оказать поддержку войсками. В планах англичан было образование «Туркестанской демократической республики» под контролем Британии. Англичане предоставили басмачам 100 млн. рублей, 20 тыс. винтовок, 40 пулемётов, 16 горных орудий и несколько миллионов патронов. В Мешхеде для поддержки мятежа готовился отряд сипаев в составе 500 человек с пулемётами.
Британские войска на пути к Баку. 1918 г.
19 августа 1918 года Закаспийское временное правительство подписало с Маллесоном соглашение, которое фактически полностью отдавало Закаспийскую область под контроль англичан. ЗВП обязывалось вести борьбу против большевиков, запретить вывоз хлопка и передать все его запасы, а также весь Каспийский флот, Красноводский порт и Закаспийскую железную дорогу Великобритании, за что ему была обещана финансовая и военно-техническую помощь. Англичане поставили под свой контроль судоходство на Каспийском море и Челекенские нефтяные промыслы, вывозили металлы, драгоценности, нефть, хлопок, шерсть, ковры, продовольствие, заводское оборудование, железнодорожный подвижной состав и другое. Отделение английского банка в Асхабаде нажило огромные суммы, принимая от населения вклады взамен на фиктивные обязательства. Предприятия, национализированные советской властью, были переданы бывшим владельцам. Убытки, причинённые английскими оккупационными силами только горному и оросительному хозяйству области, по мнению советских источников, составили свыше 20 млн. рублей золотом. Малейшее проявление протеста или недовольства со стороны населения беспощадно каралось. До января 1919 года Закаспийское правительство получило от Англии 15 млн. рублей обязательствами и 2 млн. рублей наличными, около 7 тысяч винтовок, несколько млн. патронов и различное военное снаряжение; в свою очередь Закаспийское правительство передало английским войскам продовольствия на 12 млн. рублей.
Миссия Маллесона разработала план захвата Туркестана путём концентрического наступления на Ташкент британских и белогвардейских войск из Закаспийской области, оренбургских белоказаков Дутова со стороны Актюбинска, отрядов Джунаид-хана из Хивы, войск эмира бухарского, белоказаков Семиречья и басмачей Ферганы. Наступление должны были поддержать внутренние мятежи, которые готовились в различных пунктах края членами миссии Маллесона в сотрудничестве с американским консулом в Ташкенте Р. Тредуэллом и агентами в американском Красном Кресте и Ассоциации христианской молодёжи. Они вели также подготовку к военному выступлению находившихся в Туркестане австро-венгерских и германских военнопленных (более 30 тысяч человек).
5 сентября 1918 ЦИК Туркестанской советской республики начал частичную мобилизацию. 17 сентября Комиссариат по национальным делам обратился к трудящимся Туркестана с призывом встать на защиту Родины от английских захватчиков. Началось формирование воинских отрядов из местного населения. 9 октября 1918 года английские войска (батальон Пенджабского и рота Хемшпирского пехотных полков, 28-й лёгкий кавалерийский полк; 760 штыков, 300 сабель, 40 пулемётов, 12 орудий и 1 самолёт) вместе с войсками ЗВП (1860 штыков, 1300 сабель, 8 пулемётов, 12 орудий, 2 бронепоезда и 1 самолёт) начали наступление на позиции советских войск (2390 штыков, 200 сабель, 29 пулемётов, 6 орудий и 1 самолёт) в районе ст. Душак (юго-восточнее Асхабада). Интервенты и их союзники разбили советские войска и заняли станцию.
Закаспийская область в 1900 году
В этот же период британцы начали проникновение в Закавказье. В январе 1918 г. к иранско-закавказской границе была отправлена английская военная экспедиция генерала Денстервилля. Британское командование официально заявило, что целью этой операции является борьба с турками и немцами, однако в действительности это была антисоветская интервенция, хищная экспансия с задачей захвата нефтяных богатств Азербайджана. Экспедиция отправилась на грузовых автомашинах из Багдада, через западные провинции Ирана, и в середине февраля прибыла в Энзели. Там англичане приступили к формированию военной флотилии. Командовал британскими морскими силами командор Норрис. Задача создания флотилии на Каспии облегчалась наличием британских кораблей на реке Тигр. Перевезти на Каспийское море канонерки британцы не могли. Зато могли снять морские орудия калибра 152, 120, 102, 76 и 47 мм. Англичане захватили в Энзели несколько русских торговых судов и приступили к их вооружению. Команды судов поначалу были смешанными: русская наемная команда и британские артиллеристы, офицеры, на второстепенные должности брали и русских морских офицеров.
Денстервилль вступил в переговоры с бакинскими руководителями (там преобладали эсеры, меньшевики и дашнаки – армянские националисты), которые выразили готовность принять британскую помощь. В начале августа 1918 г. отряд Денстервилля прибыл в Баку. Захватив в свои руки суда русской Каспийской флотилии, англичане закрепили за собой морские коммуникации, связывающие Восточное Закавказье с Персией. Однако в сентябре 1918 года Кавказская исламская армия Нури-паши (в её основе были турецкие войска) захватила Баку. Британцы, не имея серьёзных военных возможностей, бежали на кораблях в Энзели. В ноябре 1918 г., после капитуляции Турции, англичане во главе с генералом В. Томсоном снова вернулись в Баку, а затем оккупировали все Закавказье. Общая численность союзных войск в Баку составила 5 тыс. солдат.
Приказом генерала Томсона в Баку вводилось военное положение. Британское командование взяло в свои руки всю административную власть в городе и области. Вся исполнительная и судебная власть была сосредоточена в руках Томсона. Британцы захватили все торговые суда Каспийского флота. В январе – феврале 1919 года под дулами британских кораблей были полностью расформированы команды русской военной Каспийской флотилии. За девять месяцев, с декабря 1918 года по август 1919 года, англичанами было вывезено из Баку до 30 млн. пудов нефти на сумму в 113,5 млн. рублей.
Английский вспомогательный крейсер «Зороастр»
Нефтеналивная шхуна «Президент Крюгер» (построенная в 1902 году) — будущий флагман британской флотилии
Гидроавиатранспорт «Аладир Усейнов»
18 ноября 1918 года британские корабли высадили десант в Красноводске. Британский генерал Д. Мильн сообщал в Лондон в Военное министерство: «Обладание Красноводском представлялось весьма важным, как единственным портом, свободным ото льда в течение всего года. В то же время это был конечный пункт Среднеазиатской железной дороги. Владея портом, можно было также поддержать связь между двумя группами британских войск в Персии: силами, которыми командовал бригадный генерал Бетмен-Чэмпейн, и находившийся в районе Ашхабада группой генерала Маллесона. Эта группа, базировавшаяся на Индию, была переброшена из Мешхеда в Ашхабад. Оттуда её войска были направлены в район Мерва с целью помешать наступлению большевиков из Ташкента в направлении Каспийского моря».
13 января 1919 года британцы заняли город и порт Петровск (Махачкала). Там было расположено два англо-индийских батальона. К северу от Петровска, на острове Чечень британцы создали базу своей авиации. Эта база использовалась британцами для налетов на Астрахань и бомбардировки, находившихся там кораблей советской Волжской военной флотилии. Таким образом, британцы поставили под вой контроль все порты Каспия, кроме Астрахани. Британские пираты захватили 147 торговых судов, большую часть торгового флота Каспия. Часть судов (около 20) британцы ввели в состав своей военной флотилии. Остальные формально вернули частным владельцам, но поставили над «Советом судовладельцев» своего «контролера» и пытались руководить всеми грузоперевозками на Каспийском море.
Британская военная флотилия вела активные боевые действия против большевиков. Так, 29 декабря 1918 года корабли «Слава», «Вентюр» и «Азия» уничтожили артиллерийским огнем склады в Старо-Теречной, потопили несколько груженых барж и захватили красное госпитальное судно. В конце 1918 года в Баку по железной дороге прибыли первые английских торпедных катера. В качестве плавбазы для всех шести британских торпедных катеров избрали самое большое каспийское судно «Волга» (бывший танкер «Алейдар Усейнов»). В начале 1918 года англичане обзавелись и гидроавиацией. Первая партия гидросамолетов под командованием Д. Норриса была отправлена на грузовиках из Багдада в Энзели летом 1918 года. Затем людей и технику погрузили на флагманский корабль «Президент Крюгер» и отправили в Петровск. Вторая партия прибыла в Энзели в сентябре и также была направлена в Петровск, где решили создать базу гидросамолетов. В дальнейшем для переброски самолетов использовали железную дорогу Батум – Баку. В качестве носителей гидросамолетов товаро-пассажирские судна «Орленок» и «Волга».
С целью объединения антисоветских сил британцы создали Кавказско-Каспийский союз, включивший контрреволюционные правительства Терской, Дагестанской и Закаспийской областей. Убедившись в несостоятельности ЗВП, Маллесон в начале 1919 года заменил его образованным из туркестанских националистов Комитетом общественного спасения. Фактически была установлена военная диктатура английских интервентов, с помощью которых в Закаспии утвердились ставленники Деникина. Велось формирование и вооружение белогвардейской Туркестанской армии и басмаческих отрядов, готовились новые контрреволюционные выступления.
Освобождение Оренбурга (22 января 1919) и восстановление железнодорожное сообщения с Туркестаном позволили Советской России оказать большую материальную и военно-техническую помощь Туркестанской республике. В марте 1919 года по решению правительства РСФСР из Туркестана были высланы все иностранные консулы, а также американские представители. Британцы начали вывод своих войск из Закаспийской области в Иран (до августа 1919 года в регионе оставался лишь английский гарнизон в Красноводске). Руководство вооруженными силами в Закаспии перешло к командованию Вооруженными Силам Юга России (деникинцам). В мае 1919 г. советские войска перешли в решительное наступление на Закаспийском фронте. 21 мая после упорного боя была взята станция Байрам-Али, а за ней Мерв и Теджен. 8 июля части Красной Армии заняли Ашхабад.
После вывода английских войск и разгрома антисоветского подполья англичане сделали ставку на Бухарский эмират, где английские инструкторы готовили к наступлению против Советского Туркестана 40-тыс. армию, а также деникинскую Туркестанскую армию. В 1919 году англичане прислали в Бухару 2 каравана из 600 и 200 верблюдов с оружием, боеприпасами и другое военное имуществом, а в январе 1920 года 1200 винтовок, 12 пулемётов, 4 орудия и большое количество патронов и снарядов. После ликвидации деникинских войск в Закаспии и Бухарского эмирата (в 1920 году) англичане оказывают помощь басмачеству. В течение длительного времени британцы снабжали басмачей оружием и деньгами, формировали из них на территории Афганистана и Ирана вооруженные отряды, которые делали разбойные налеты на советские территории, использовали их для разведывательно-диверсионной деятельности.
Таким образом, планы Англии (и в целом Запада) по отрыву от России Туркестана и Каспийской области провалились. Советская власть, восстановив государственность в России, вернулась к русской великодержавной политике и закрепила за собой Туркестан, стала последовательно укреплять русские позиции на глобальном Юге.
Британцам пришлось вывести войска из России. О причинах этого ещё 16 января 1919 года хорошо сказал британский премьер Ллойд Джордж на совещании с французами: «Положение в России очень скверное. Неизвестно, кто берет вверх, но надежда на то, что большевистское правительство падет, не оправдалась. Если даже сообщение, что большевики теперь сильнее, чем когда бы то ни было, что их внутреннее положение сильно, что их влияние на народ теперь сильнее… Но уничтожить его мечом… это означало бы оккупацию нескольких провинций в России. Германия, имея миллионы человек на восточном фронте, держала только край этой территории. Если послать теперь для этой цели тысячу британских солдат в Россию, они взбунтовались бы… Мысль о том, чтобы уничтожить большевизм военной силой – безумие… Военный поход против большевиков сделал бы Англию большевистской и принес бы Лондону Совет».
Выгрузка британских орудий в Баку
- Автор:
- Самсонов Александр
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