Как подавили Ижевско-Воткинское восстание
100 лет назад, 7–11 ноября 1918 года, Красная Армия взяла Ижевск и Воткинск, подавив крупное восстание против большевиков в Прикамье.
5 ноября 1918 года Красная Армия начала наступление на Ижевск, который уже несколько месяцев оставался центром крупного восстания против большевиков. 7 ноября красные пошли на штурм Ижевска и 8-го взяли его. 11 ноября восставшие сдали красным» и соседний город Воткинск. Отступившие за Каму войска повстанцев в дальнейшем воевали с большевиками в составе Ижевской и Воткинской дивизий Русской армии адмирала А. В. Колчака.
Предыстория
Причины Ижевско-Воткинского восстания были связаны с политикой большевиков, которые действовали без учёта местных условий. Рабочие Ижевска и Воткинска, вместе со своими семьями составлявшие большую часть населения этих городов, принадлежали к особому типу уральского пролетариата. Их основу составляли потомственные кадровые рабочие, которые по сравнению с приезжими отличались более высокой квалификацией и доходами. Общий развал традиционного хозяйства и политика «военного коммунизма» подрывали их положение. Кроме того, в регионе преобладали партии меньшевиков и правых эсеров. Их сторону принял «Союз фронтовиков» - организация объединяла солдат и офицеров, и выступала против советской власти.
Начавшееся 25 мая 1918 г. выступление вдоль Транссибирской магистрали Чехословацкого корпуса и антиреволюционных организаций Поволжья и Сибири (белых) стало поводом к восстанию. 6 августа 1918 года чехословаки и белые взяли Казань. 7 августа большевики попытались провести насильственную мобилизацию ижевских рабочих в Красную Армию, что стало непосредственным поводом к мятежу. Первые волнения переросли в вооруженное противостояние. 8 августа «Союз фронтовиков» поднял восстание и к вечеру власть перешла в руки восстановленного Ижевского совета рабочих депутатов. 10 августа 1918 г. Исполком Совета объявил о формировании Ижевской народной армии. Рабочие выступали под лозунгом; «Советы без большевиков!» 17 августа ижевцы взяли Воткинск (подробнее в статье - «За Советы без большевиков»). Восстание поддержали и окрестные крестьяне, раздраженные деятельностью продотрядов.
Особенностью Ижевско-Воткинского восстания было наличие в руках восставших мощной производственной базы в виде Ижевского и Воткинского заводов. Ижевский оружейный завод - один из трех военных заводов (наряду с Тульским и Сестрорецким), снабжавших русскую армию трехлинейными винтовками системы Мосина. Завод производил до 2500 винтовок в сутки. Воткинский завод производил снаряды для артиллерийских орудий (до 2000 в сутки), также на заводе занимались бронированием поездов и пароходов. Кроме того, на заводах производились штыки, орудийные замки, отдельные части к пулемётам, холодное оружие, выделывалась колючая проволока. Правда, с патронами дело обстояло плохо. На Ижевском заводе их запас был незначителен. Патроны, орудия и пулеметы добывались главным образом в боях у красных, как трофеи. Военная производственная база, а также наличие под рукой значительного числа прошедших мировую войну офицеров, военных чиновников и солдат, позволили уже изначально приступить к созданию не партизанских отрядов, а полноценных регулярных вооруженных частей. В итоге повстанцы смогли создать довольно боеспособные части, которые в августе 1918 года нанесли ряд поражений красным.
К началу сентября 1918 г. повстанцы распространили свое влияние на громадный по площади район с населением более 1 млн. человек, включавший в себя часть территорий Вятской и Пермской губерний. Повстанцы разгромили наиболее боеспособные части 2-й красной армии и взяли Сарапул, что привело к временному нарушению управления войсками Красной Армии на прикамском участке фронта. Таким образом, возникло «государство в государстве» - со своей территорией и населением, со своей промышленностью, сельским хозяйством, со своим правительством (Прикамским Комучем) и органами местного самоуправления (Советами), со своими боеспособными вооруженными силами (Ижевская и Воткинская Народные армии).
Подготовка к решительной битве
Сентябрь прошел в расширении района восстания и стычках передовых частей. На севере под угрозой повстанцев находилась железная дорога Вятка-Пермь, где ижевцы подошли к Глазову, а воткинцы - к ст. Чепца. На западе ижевцы и присоединившиеся к ним крестьяне подходили к реке Вятке на участке городов Малмыж и Уржум. На востоке воткинцы были недалеко от г. Оханска, занимая одно время большое село Сосновское, а на левом берегу Камы вели бои около г. Оса. К востоку от своего завода воткинцы за Камой занимали некоторые пункты, где происходили столкновения с левым флангом главного фронта 3-й красной армии (5-я Уральская дивизия Красной армии). К югу от заводов был взят город Сарапул, и далее к западу на железнодорожной линии Казань — Екатеринбург ижевцы вытеснили красных со ст. Агрыз, от которой шла ветка на Ижевск и Воткинск.
Тем временем красное командование предпринимало активные действия, чтобы разгромить восстание. В первых боях красные войска, сформированные в основном из местного населения, показали ненадежность, низкую боеспособность. При первой угрозе красные быстро отступали или разбегались, бросая оружие и боеприпасы. Их снова собирали и вооружали, и они снова бежали. Тогда из центра стали направлять наиболее боеспособные части, составленные из коммунистов, отрядов ЧК, интернационалистов. Из ранее разбитых частей и отрядов, а также прибывших подкреплений начали формировать батальоны и полки. Так сформировали два сводных полка, третьим полком стал 1-й Смоленский полк, они образовали 1-ю Сводную дивизию. Командование армией принял бывший полковник императорской армии Василий Шорин. Он провёл большую работу по реорганизации армии. В результате 2-я красная армия была восстановлена и получила задачу подавить восстание.
Командующий 2-й армией Восточного фронта Василий Шорин
Кроме того, из сил 3-й красной армии был образован Северный фронт. Повстанцы могли перерезать железную дорогу Вятка – Пермь. Поэтому для борьбы с ними в Глазове сформировали Особую Вятскую дивизию. 13 сентября ижевские повстанцы начали наступление на севере в направлении на Игру и Чепцу. После тяжёлого боя красные были разбиты и отступили в Зуру. Заняв Игру, повстанцы предприняли несколько атак на Зуру, однако успеха не добились. Бои в районе Зуры продолжались до начала октября, когда ижевцы снова попытались атаковать крупными силами, но потерпели поражение. 1 октября красные окружили и взяли Игру, а к середине октября, продолжая наступление, вошли в Якшур-Бодью — последний крупный населённый пункт к северу от Ижевска, расположенный в 40 км от города. После прибытия подкреплений (7-й латышский стрелковый полк), Вятская дивизия начала наступать на воткинском направлении и 7 октября взяла село Шаркан — важный стратегический пункт в обороне Воткинска. Во время решающего наступления на Ижевск, части Особой Вятской дивизии вели отвлекающее наступление на Воткинск, сковывая силы повстанцев и отвлекая их от направления главного удара.
После того, как 11 сентября 1918 года Красная Армия отбила Казань, что привело к отступлению Поволжского фронта белых, красные смогли высвободить значительные военные силы и сосредоточить усилия на подавлении Ижевско-Воткинского восстания. На усиление 2-й армии прибыл отряд В. Азина. Этот отряд был усилен другими частями и переформирован во 2-ю Сводную дивизию, состоявшую из трех пехотных полков, одного кавалерийского и артиллерийской бригады. К 20 сентября дивизия насчитывала в своем составе 1690 пехотинцев, 450 кавалеристов и 9 орудий, позже была ещё усилена. В конце сентября на помощь 2-й армии также подошла красная Волжская флотилия Раскольникова. На железной дороге у красных появились бронепоезда. В середине октября во 2-ю армию присылаются роты чрезвычайных комиссий: московской, тамбовской, смоленско-рязанской, саратовской и нижегородской. Из чекистов формируется 6-й сводный полк. Кроме того, на усиление прибывают уже готовые сформированные полки: Карельский, Пензенский и Мусульманский. Таким образом, 2-я красная армия была восстановлена и серьёзно усилена надежными частями, снабжена всем необходимым. Перевес сил и преимущество в материальном снабжении перешли на сторону красных.
Стоит также отметить, что в это время произошло падение боеспособности повстанческих сил. Осенью начался внутренний кризис. Как в других регионах, начались споры между правыми социалистами и офицерством. Офицеры считали, что необходим был жесткий вождь, диктатор, не связанный партийностью. Правые социалисты, в свою очередь, с недоверием относились к офицерам, опасаясь военного переворота. В результате между гражданской и военной властями повстанцев постоянно происходили конфликты. Также на фоне внутреннего кризиса начала сказываться пропаганда большевиков. Рабочие устали от войны, не дождались улучшения своего положения (оно только ухудшилось). Новая власть разочаровала их. В армии пришлось отказаться от добровольческого принципа, ввести принудительную мобилизацию. Началось падение дисциплины, разложение тыла, что сказалось и на боеспособности войск. Кроме того, начался белый террор – новые власти уничтожили большевистское руководство Ижевска. Такая же картина наблюдалась позже и в Воткинске, а также в других заводских посёлках и деревнях Прикамья, где власть брали повстанцы. Арестам подвергались большевики и красноармейцы, а также их родственники. Белые неоднократно устраивали массовые казни. В результате репрессии и террор затронул широкие слои населения. Понятно, что это оттолкнуло от белых часть населения, усилились симпатии к красным.
Красные переходят в наступление
Восстановленная 2-я красная армия начала медленное продвижение к Ижевску. Из из района с. Вятские Поляны красные двинулись двумя путями: вдоль железной дороги Казань — Екатеринбург и по рекам Вятка и Кама на Сарапул. К концу сентября красные подошли к ст. Агрыз, откуда шла ветка на Ижевск — Воткинск, и здесь начинаются бои, продолжавшиеся весь октябрь. 4 октября после тяжёлых боёв дивизии Азина удалось взять сильно укреплённую железнодорожную станцию Агрыз. После взятия Агрыза у красных появилась возможность наладить железнодорожное сообщение с Вятскими Полянами, откуда на помощь Азину подошёл бронепоезд и была доставлена артиллерия. Спустившись на пароходах по р. Вятке и двинувшись вверх по Каме, 5 октября красные захватили Сарапул. После взятия Сарапула началась подготовка к окружению и штурму Ижевска. К 30 октября в составе 2-й сводной дивизии Азина было 4424 штыков, 849 сабель, 27 орудий и два бронепоезда.
Таким образом, к началу октября наступательные действия повстанцев, развивавшиеся по направлениям к югу от Ижевска и к северу от Воткинска, постепенно выдыхаются. Потеря Агрыза и Сарапула заставили повстанцев сначала перейти к обороне, а с середины октября начать планомерное сокращение сильно растянутых фронтов, отводя войска непосредственно к Ижевску и Воткинску. Одной из причин поражения ижевцев стала неудача в деле налаживания взаимодействия с войсками сначала поволжской Народной армии Самарского Комуча, а затем Российской армии Временного Всероссийского правительства (Директории) в Казани, Уфе и Самаре. Комуч и Директория были пассивны и погружены во внутренние свары. Тем временем, для Ижевской и Воткинской народной армий это было жизненно необходимо не только для получения подкреплений, но и с точки зрения получения военного снабжения - в первую очередь боеприпасов (патронов и снарядов), в которых постоянно испытывался острый недостаток, и которые приходилось добывать в бою.
Латышские стрелки в окопах под Ижевском
Продолжение следует…
5 ноября 1918 года Красная Армия начала наступление на Ижевск, который уже несколько месяцев оставался центром крупного восстания против большевиков. 7 ноября красные пошли на штурм Ижевска и 8-го взяли его. 11 ноября восставшие сдали красным» и соседний город Воткинск. Отступившие за Каму войска повстанцев в дальнейшем воевали с большевиками в составе Ижевской и Воткинской дивизий Русской армии адмирала А. В. Колчака.
Предыстория
Причины Ижевско-Воткинского восстания были связаны с политикой большевиков, которые действовали без учёта местных условий. Рабочие Ижевска и Воткинска, вместе со своими семьями составлявшие большую часть населения этих городов, принадлежали к особому типу уральского пролетариата. Их основу составляли потомственные кадровые рабочие, которые по сравнению с приезжими отличались более высокой квалификацией и доходами. Общий развал традиционного хозяйства и политика «военного коммунизма» подрывали их положение. Кроме того, в регионе преобладали партии меньшевиков и правых эсеров. Их сторону принял «Союз фронтовиков» - организация объединяла солдат и офицеров, и выступала против советской власти.
Начавшееся 25 мая 1918 г. выступление вдоль Транссибирской магистрали Чехословацкого корпуса и антиреволюционных организаций Поволжья и Сибири (белых) стало поводом к восстанию. 6 августа 1918 года чехословаки и белые взяли Казань. 7 августа большевики попытались провести насильственную мобилизацию ижевских рабочих в Красную Армию, что стало непосредственным поводом к мятежу. Первые волнения переросли в вооруженное противостояние. 8 августа «Союз фронтовиков» поднял восстание и к вечеру власть перешла в руки восстановленного Ижевского совета рабочих депутатов. 10 августа 1918 г. Исполком Совета объявил о формировании Ижевской народной армии. Рабочие выступали под лозунгом; «Советы без большевиков!» 17 августа ижевцы взяли Воткинск (подробнее в статье - «За Советы без большевиков»). Восстание поддержали и окрестные крестьяне, раздраженные деятельностью продотрядов.
Особенностью Ижевско-Воткинского восстания было наличие в руках восставших мощной производственной базы в виде Ижевского и Воткинского заводов. Ижевский оружейный завод - один из трех военных заводов (наряду с Тульским и Сестрорецким), снабжавших русскую армию трехлинейными винтовками системы Мосина. Завод производил до 2500 винтовок в сутки. Воткинский завод производил снаряды для артиллерийских орудий (до 2000 в сутки), также на заводе занимались бронированием поездов и пароходов. Кроме того, на заводах производились штыки, орудийные замки, отдельные части к пулемётам, холодное оружие, выделывалась колючая проволока. Правда, с патронами дело обстояло плохо. На Ижевском заводе их запас был незначителен. Патроны, орудия и пулеметы добывались главным образом в боях у красных, как трофеи. Военная производственная база, а также наличие под рукой значительного числа прошедших мировую войну офицеров, военных чиновников и солдат, позволили уже изначально приступить к созданию не партизанских отрядов, а полноценных регулярных вооруженных частей. В итоге повстанцы смогли создать довольно боеспособные части, которые в августе 1918 года нанесли ряд поражений красным.
К началу сентября 1918 г. повстанцы распространили свое влияние на громадный по площади район с населением более 1 млн. человек, включавший в себя часть территорий Вятской и Пермской губерний. Повстанцы разгромили наиболее боеспособные части 2-й красной армии и взяли Сарапул, что привело к временному нарушению управления войсками Красной Армии на прикамском участке фронта. Таким образом, возникло «государство в государстве» - со своей территорией и населением, со своей промышленностью, сельским хозяйством, со своим правительством (Прикамским Комучем) и органами местного самоуправления (Советами), со своими боеспособными вооруженными силами (Ижевская и Воткинская Народные армии).
Подготовка к решительной битве
Сентябрь прошел в расширении района восстания и стычках передовых частей. На севере под угрозой повстанцев находилась железная дорога Вятка-Пермь, где ижевцы подошли к Глазову, а воткинцы - к ст. Чепца. На западе ижевцы и присоединившиеся к ним крестьяне подходили к реке Вятке на участке городов Малмыж и Уржум. На востоке воткинцы были недалеко от г. Оханска, занимая одно время большое село Сосновское, а на левом берегу Камы вели бои около г. Оса. К востоку от своего завода воткинцы за Камой занимали некоторые пункты, где происходили столкновения с левым флангом главного фронта 3-й красной армии (5-я Уральская дивизия Красной армии). К югу от заводов был взят город Сарапул, и далее к западу на железнодорожной линии Казань — Екатеринбург ижевцы вытеснили красных со ст. Агрыз, от которой шла ветка на Ижевск и Воткинск.
Тем временем красное командование предпринимало активные действия, чтобы разгромить восстание. В первых боях красные войска, сформированные в основном из местного населения, показали ненадежность, низкую боеспособность. При первой угрозе красные быстро отступали или разбегались, бросая оружие и боеприпасы. Их снова собирали и вооружали, и они снова бежали. Тогда из центра стали направлять наиболее боеспособные части, составленные из коммунистов, отрядов ЧК, интернационалистов. Из ранее разбитых частей и отрядов, а также прибывших подкреплений начали формировать батальоны и полки. Так сформировали два сводных полка, третьим полком стал 1-й Смоленский полк, они образовали 1-ю Сводную дивизию. Командование армией принял бывший полковник императорской армии Василий Шорин. Он провёл большую работу по реорганизации армии. В результате 2-я красная армия была восстановлена и получила задачу подавить восстание.
Командующий 2-й армией Восточного фронта Василий Шорин
Кроме того, из сил 3-й красной армии был образован Северный фронт. Повстанцы могли перерезать железную дорогу Вятка – Пермь. Поэтому для борьбы с ними в Глазове сформировали Особую Вятскую дивизию. 13 сентября ижевские повстанцы начали наступление на севере в направлении на Игру и Чепцу. После тяжёлого боя красные были разбиты и отступили в Зуру. Заняв Игру, повстанцы предприняли несколько атак на Зуру, однако успеха не добились. Бои в районе Зуры продолжались до начала октября, когда ижевцы снова попытались атаковать крупными силами, но потерпели поражение. 1 октября красные окружили и взяли Игру, а к середине октября, продолжая наступление, вошли в Якшур-Бодью — последний крупный населённый пункт к северу от Ижевска, расположенный в 40 км от города. После прибытия подкреплений (7-й латышский стрелковый полк), Вятская дивизия начала наступать на воткинском направлении и 7 октября взяла село Шаркан — важный стратегический пункт в обороне Воткинска. Во время решающего наступления на Ижевск, части Особой Вятской дивизии вели отвлекающее наступление на Воткинск, сковывая силы повстанцев и отвлекая их от направления главного удара.
После того, как 11 сентября 1918 года Красная Армия отбила Казань, что привело к отступлению Поволжского фронта белых, красные смогли высвободить значительные военные силы и сосредоточить усилия на подавлении Ижевско-Воткинского восстания. На усиление 2-й армии прибыл отряд В. Азина. Этот отряд был усилен другими частями и переформирован во 2-ю Сводную дивизию, состоявшую из трех пехотных полков, одного кавалерийского и артиллерийской бригады. К 20 сентября дивизия насчитывала в своем составе 1690 пехотинцев, 450 кавалеристов и 9 орудий, позже была ещё усилена. В конце сентября на помощь 2-й армии также подошла красная Волжская флотилия Раскольникова. На железной дороге у красных появились бронепоезда. В середине октября во 2-ю армию присылаются роты чрезвычайных комиссий: московской, тамбовской, смоленско-рязанской, саратовской и нижегородской. Из чекистов формируется 6-й сводный полк. Кроме того, на усиление прибывают уже готовые сформированные полки: Карельский, Пензенский и Мусульманский. Таким образом, 2-я красная армия была восстановлена и серьёзно усилена надежными частями, снабжена всем необходимым. Перевес сил и преимущество в материальном снабжении перешли на сторону красных.
Стоит также отметить, что в это время произошло падение боеспособности повстанческих сил. Осенью начался внутренний кризис. Как в других регионах, начались споры между правыми социалистами и офицерством. Офицеры считали, что необходим был жесткий вождь, диктатор, не связанный партийностью. Правые социалисты, в свою очередь, с недоверием относились к офицерам, опасаясь военного переворота. В результате между гражданской и военной властями повстанцев постоянно происходили конфликты. Также на фоне внутреннего кризиса начала сказываться пропаганда большевиков. Рабочие устали от войны, не дождались улучшения своего положения (оно только ухудшилось). Новая власть разочаровала их. В армии пришлось отказаться от добровольческого принципа, ввести принудительную мобилизацию. Началось падение дисциплины, разложение тыла, что сказалось и на боеспособности войск. Кроме того, начался белый террор – новые власти уничтожили большевистское руководство Ижевска. Такая же картина наблюдалась позже и в Воткинске, а также в других заводских посёлках и деревнях Прикамья, где власть брали повстанцы. Арестам подвергались большевики и красноармейцы, а также их родственники. Белые неоднократно устраивали массовые казни. В результате репрессии и террор затронул широкие слои населения. Понятно, что это оттолкнуло от белых часть населения, усилились симпатии к красным.
Красные переходят в наступление
Восстановленная 2-я красная армия начала медленное продвижение к Ижевску. Из из района с. Вятские Поляны красные двинулись двумя путями: вдоль железной дороги Казань — Екатеринбург и по рекам Вятка и Кама на Сарапул. К концу сентября красные подошли к ст. Агрыз, откуда шла ветка на Ижевск — Воткинск, и здесь начинаются бои, продолжавшиеся весь октябрь. 4 октября после тяжёлых боёв дивизии Азина удалось взять сильно укреплённую железнодорожную станцию Агрыз. После взятия Агрыза у красных появилась возможность наладить железнодорожное сообщение с Вятскими Полянами, откуда на помощь Азину подошёл бронепоезд и была доставлена артиллерия. Спустившись на пароходах по р. Вятке и двинувшись вверх по Каме, 5 октября красные захватили Сарапул. После взятия Сарапула началась подготовка к окружению и штурму Ижевска. К 30 октября в составе 2-й сводной дивизии Азина было 4424 штыков, 849 сабель, 27 орудий и два бронепоезда.
Таким образом, к началу октября наступательные действия повстанцев, развивавшиеся по направлениям к югу от Ижевска и к северу от Воткинска, постепенно выдыхаются. Потеря Агрыза и Сарапула заставили повстанцев сначала перейти к обороне, а с середины октября начать планомерное сокращение сильно растянутых фронтов, отводя войска непосредственно к Ижевску и Воткинску. Одной из причин поражения ижевцев стала неудача в деле налаживания взаимодействия с войсками сначала поволжской Народной армии Самарского Комуча, а затем Российской армии Временного Всероссийского правительства (Директории) в Казани, Уфе и Самаре. Комуч и Директория были пассивны и погружены во внутренние свары. Тем временем, для Ижевской и Воткинской народной армий это было жизненно необходимо не только для получения подкреплений, но и с точки зрения получения военного снабжения - в первую очередь боеприпасов (патронов и снарядов), в которых постоянно испытывался острый недостаток, и которые приходилось добывать в бою.
Латышские стрелки в окопах под Ижевском
Продолжение следует…
- Автор:
- Самсонов Александр
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