Штурм Ижевска
100 лет назад, в ноябре 1918 года, Красная Армия взяла штурмом Ижевск и Воткинск. Ижевцы и воткинцы отступают за Каму. Позже они будут воевать с большевиками в составе армии Колчака.
Штурм Ижевска
Во второй половине октября 1918 года положение ижевских повстанцев стало безнадежным. Помощи никакой от Самарского КОМУЧ, а затем Уфимской Директории, они не получили. Более того, Белая армия отступала. Внутренние резервы Ижевско-Воткинской армии подошли к концу и надежды на помощь извне больше не было. Красная Армия, взяв Самару и Казань, надавила со всех сторон на восставший район. Ижевск был отрезан от возможных союзников и окружен крупными силами красных. В ходе боев 23 – 28 октября красные овладели пристанью Гольяны, полностью окружив район восстания.
Попытки контратак 17 и 18 октября оказались малоуспешными. В сложившейся критической ситуации 20 октября на совместном заседании старших чинов армии и командующий войсками Прикамской армии Д. И. Федичкин поставил вопрос о возможности оставления заводов и необходимости заблаговременной подготовки к эвакуации за Каму. Он отмечал, что необходимо пока есть возможность, в течение нескольких ближайших дней эвакуировать женщин и детей, и ценное имущество. Через неделю у ижевцев не будет ни одного патрона и снаряда и «мы должны будем бежать из Ижевска голыми по льду через реку Каму». Как показали дальнейшие события, с военной точки зрения, это было верное решение. В ответ на решительные возражения со стороны гражданского правительства он демонстративно подал в отставку. Это привело к серьёзному кризису власти - вплоть до бегства гражданского правительства в Воткинск из опасения военного переворота в Ижевске. С тем, чтобы не вносить в войска дальнейший раздор, Федичкин в тот же день отбыл в Уфу. На его место был назначен социалист, командующий Воткинской армией Г. Н. Юрьев. Командование ижевскими частями было передано штабс-капитану Журавлеву. Через несколько дней, успокоившись, члены Прикамского КОМУЧа вернулись в Ижевск. Они даже провели митинг с горячими призывами к спасению заводов от захвата красными и даже о готовности похода на Москву. Правда, как это сделать без снарядов и патронов, не сообщили.
Групповой снимок членов Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских и депутатов. В центре, в военной форме — командующий Народной армии полковник Федичкин
3 ноября 1918 года командующий 2-й армией Шорин подписал приказ о наступлении на Ижевск. Согласно плану, Особая Вятская дивизия должна была начать демонстративное наступление на Воткинск, чтобы сковать силы воткинской группировки противника. Задача воспрепятствовать попыткам Воткинской армии прийти на помощь Ижевску возлагалась также на Полтавский полк, перекрывший Гольянский тракт и железную дорогу Воткинск — Ижевск. Его действия поддерживали с Камы корабли Волжской флотилии. Собственно взятие Ижевска возлагалось на 2-ю Сводную дивизию Азина, которая должна была наступать на южном направлении.
Источник карты: http://izhlife.ru/
Наступление дивизии Азина на Ижевск началось 5 ноября. На следующий день части 2-й дивизии подошли к Завьялово и Пирогово и начали артиллерийскую подготовку. При этом орудия стреляли только по окраинам, чтобы не уничтожить завод и плотину. Бои 5 – 7 ноября за Ижевск были крайне упорными. Обе стороны несли большие потери. Недостаток боеприпасов стал для повстанцев фатальным, приходилось экономить патроны на крайний случай, всё чаще ходить в штыковые атаки. Все рабочие, по установившемуся порядку, где бы они ни находились, были вооружены. По тревожному реву заводского гудка все немедленно бежали на сборные пункты своих рот. Из штаба приходили приказы, и роты быстро направлялись на атакованные пункты. Тысячи рабочих принимали участие в отражении сильных атак. Ижевцы, из-за нехватки патронов, применили т. н. психические атаки. Цепи бойцов шли в атаку шагом с винтовками наперевес, но без выстрелов. Вместе с атакующими шли несколько гармонистов, ревел заводской гудок, били колокола Михайловского собора. Приблизившись к позициям красных, повстанцы вступили в рукопашный бой, используя штыки и ножи. 2-й Мусульманский полк бежал с поля боя, оставив позиции, оставив противнику батарею, пулеметы и другую материальную часть. Во время бегства солдаты разграбили полковой обоз (за позорное и преступное поведение полк расформировали). Только личное вмешательство комдива Азина, который возглавил контратаку, вернуло солдат на позиции.
Диорама из ижевского городского музея, на которой красные готовятся к отражению психической атаки повстанцев
Ижевцы понесли тяжёлые потери (до полутора тысяч человек убитыми) и вечером 6 ноября, оставив передовые позиции, отступили на тыловые позиции, у самого завода. Воткинская армия пытались оказать помощь Ижевску, однако воткинцы, пробивавшиеся к городу, были втянуты в бои с 1-м Советским полком, занявшим Гольяны, и не успели вовремя подойти, Красным войскам отдается приказ взять Ижевск 7 ноября во что бы то ни стало. С утра началась артиллерийская подготовка и устройство проходов в проволочных заграждениях. К 12 часам красные войска пошли на штурм. Вечером южный фронт был прорван, бронированный поезд «Свободная Россия» ворвался на станцию Ижевск и своим огнем внес в ряды белых сильное расстройство. Красная кавалерия вслед за пехотой вошла в город. Однако в руках повстанцев оставалась нагорная часть города, заречная же была занята кавалерией Азина. Вечером 7 ноября Азин направил в Москву телеграмму о взятии Ижевска. Ночью боевые действия были приостановлены.
Дальнейшее сопротивление было бессмысленным и вело к большим жертвам среди населения города, был отдан приказ об оставлении завода. Ижевцы, как бойцы, так и большинство их семей, покинули свои родные места. Подвод было мало, большинство шло пешком – город покинуло до 15 тыс. человек, включая 10 тыс. мужчин (по другим данным – до 40 тыс. человек). Гарнизон Ижевска отступил к Воткинску. 8 ноября красные заняли весь город. 2-я армия начала движение на Воткинск. Непосредственно после взятия города красными было расстреляно значительное количество участников восстания. Называются разные цифры — от нескольких десятков до нескольких сотен повстанцев. Позднее расстрелы производились и в Воткинске.
Газета Ижевского Совета, выходившая во времена восстания
Поражение восстания
Собравшееся 8 ноября совещание гражданских и военных властей пришло к выводу, что сражение проиграно. Отбить Ижевск сил нет; помощи извне не будет; и дальнейшая оборона Воткинска на северных и восточных подступах к городу, в условиях полного исчерпания возможностей к сопротивлению на юге, становится бесперспективной. Что необходим отступать на другой берег Камы (то есть была признана правота бывшего командующего Прикамской армией Федичкина). В итоге было отдано распоряжение о сооружении под руководством капитана 2 ранга Вологдина понтонного моста и начале срочной эвакуации армии и населения на левый берег Камы. Однако это решение явно запоздало, что не позволило эвакуировать всех желающих.
Воткинская армия получила задачу вести упорную оборону, чтобы произвести планомерную эвакуацию госпиталей, дать возможность населению Воткинска и его окрестностей, не желающему оставаться у большевиков, уйти за Каму и дать время ижевцам подойти к переправе. Ижевцам, отступавшим вдоль железной дороги на Воткинск, было приказано идти к переправе кратчайшим путем, имея сильный заслон в сторону пристани Гольяны. Красные войска, занявшие Ижевск, были настолько изнурены боями, что первоначально за отступающими ижевцами следовали только передовые отряды. Эта заминка красных позволила повстанцам эвакуировать боеспособное ядро армии.
Красные, обнаружив подготовку к эвакуации города, усилил натиск. 11 – 12 ноября прошли в тяжелых боях. В ночь с 12 на 13 ноября выдвинутые вдоль железной дороги и тракта Ижевск-Воткинск заслоны повстанцев были сбиты. Их арьергарды отступили через восточную часть города к переправе. После короткого штурма Воткинск пал. Планомерный отход превратился в беспорядочное бегство: по разным источникам, к 14 ноября за реку сумели переправиться от 16 до 30 тыс. ижевцев (из них около 10 тыс. боеспособных мужчин) и от 30 до 45 тыс. воткинцев (из них до 15 тыс. бойцов). Для предотвращения захвата переправы красными 15 ноября мост через Каму был сожжён. Часть ижевцев, которая не успела пробиться к мосту, была уничтожена или пленена. Отдельные группы повстанцев (в основном отступавшие из Ижевска) не успели переправиться и продолжали оказывать сопротивление на рубеже реки Сива в течение ещё двух недель. Их остатки перешли через Каму после установления на реке ледяного покрова в конце ноября. Ижевцы вывезли с собой несколько тысяч винтовок. Воткинцы вместе с госпиталями и семьями эвакуировали управление завода и увезли некоторые электрические машины, что делало завод неработоспособным на долгое время.
Экипаж красного бронепоезда "Свободная Россия"
Итоги
Белое движение потеряло возможность использовать потенциал Ижевского завода, выпускавшего до одной трети всего стрелкового оружия, производимого в России. Эти заводы перешли в руки красных. Однако, так как большая часть рабочих ушло из города, выпуск винтовок на Ижевском заводе резко сократился. Только к январю 1919 года удалось довести его до 1000 штук в день, что более чем вдвое уступало прежнему объему производства.
Ижевско-воткинское восстание (7 августа -14 ноября 1918 г.) закончилось поражением. Оно изначально было обречено на поражение (как и всё Белое движение). Ижевцы и воткинцы создали «государство в государстве» - со своей территорией и населением, со своей промышленностью (Ижевский и Воткинский заводы) и аграрной базой, со своим правительством (Прикамским КОМУчем) и органами местного самоуправления (Советами), со своими вполне боеспособными вооруженными силами (Ижевская и Воткинская Народные армии). Однако Прикамская республика не была поддержана белыми правительствами Самары и Уфы. Красная Армия, оправившись после первых неудач, перегруппировала и восстановила 2-ю армию, перешла в наступление и разгромила повстанцев.
При этом восстание отвлекло большие силы красных (2-й и 3-й армий), что оказало существенную помощь Белой армии. Если бы белые правительства в Самаре и Уфе наладили взаимодействие с ижевцами, поддержали их войсками и боеприпасами, то повстанцы могли продержаться больше времени и расширить район восстания. Однако белые и чехословаки, связанные интересами Антанты, избрали ошибочную стратегию, пытаясь прорваться на пермско-вятском направлении, не обращая внимания на другие перспективные направления.
После отступления за р. Каму воткинцы и ижевцы заняли позиции вдоль левого берега. Затем командующий ижевцами Журавлев увел подчиненную ему бригаду в район Уфимского корпуса. С уходом ижевцев в район Уфимского корпуса их совместный с воткинцами путь борьбы с красными временно разошелся: первые дрались в рядах Западной (позднее 3-й) армии, а вторые — в Сибирской (потом 2-й Сибирской) армии. Только в Забайкалье поредевшие в тяжелых походах ряды ижевцев и воткинцев, сведенные в полки, в конце 1920 г. вновь встретились. Остатки дивизии отступили в Маньчжурию, далее двинулись в Приморье. К весне 1921 ижевцев и воткинцев насчитывалось 1506 человек, в т. ч. 231 офицер. Ижевско-Воткинская бригада в ноябре – декабре 1921 года вела бои в районе Спасска, Хабаровска, в декабре - феврале вела бои на ст. Волочаевка. 27-28 февраля 1922 года Ижевско-Воткинская бригада приняла последний бой у ст. Бикин, затем ушла в Приморье под защиту японцев. Остатки ижевцев и воткинцев оставались в Приморье до октября 1922 года. Потерпев окончательное поражение у Спасска, они пересекли китайскую границу и были интернированы местными властями. Часть из них вернулась в Советскую Россию, часть уехала в Калифорнию, часть осталась в Китае и участвовала в рейдах белогвардейцев.
Воткинская батарея 2-го стрелкового артиллерийского дивизиона. Приморье, 1922 год
Штурм Ижевска
Во второй половине октября 1918 года положение ижевских повстанцев стало безнадежным. Помощи никакой от Самарского КОМУЧ, а затем Уфимской Директории, они не получили. Более того, Белая армия отступала. Внутренние резервы Ижевско-Воткинской армии подошли к концу и надежды на помощь извне больше не было. Красная Армия, взяв Самару и Казань, надавила со всех сторон на восставший район. Ижевск был отрезан от возможных союзников и окружен крупными силами красных. В ходе боев 23 – 28 октября красные овладели пристанью Гольяны, полностью окружив район восстания.
Попытки контратак 17 и 18 октября оказались малоуспешными. В сложившейся критической ситуации 20 октября на совместном заседании старших чинов армии и командующий войсками Прикамской армии Д. И. Федичкин поставил вопрос о возможности оставления заводов и необходимости заблаговременной подготовки к эвакуации за Каму. Он отмечал, что необходимо пока есть возможность, в течение нескольких ближайших дней эвакуировать женщин и детей, и ценное имущество. Через неделю у ижевцев не будет ни одного патрона и снаряда и «мы должны будем бежать из Ижевска голыми по льду через реку Каму». Как показали дальнейшие события, с военной точки зрения, это было верное решение. В ответ на решительные возражения со стороны гражданского правительства он демонстративно подал в отставку. Это привело к серьёзному кризису власти - вплоть до бегства гражданского правительства в Воткинск из опасения военного переворота в Ижевске. С тем, чтобы не вносить в войска дальнейший раздор, Федичкин в тот же день отбыл в Уфу. На его место был назначен социалист, командующий Воткинской армией Г. Н. Юрьев. Командование ижевскими частями было передано штабс-капитану Журавлеву. Через несколько дней, успокоившись, члены Прикамского КОМУЧа вернулись в Ижевск. Они даже провели митинг с горячими призывами к спасению заводов от захвата красными и даже о готовности похода на Москву. Правда, как это сделать без снарядов и патронов, не сообщили.
Групповой снимок членов Ижевского Совета рабочих, солдатских и крестьянских и депутатов. В центре, в военной форме — командующий Народной армии полковник Федичкин
3 ноября 1918 года командующий 2-й армией Шорин подписал приказ о наступлении на Ижевск. Согласно плану, Особая Вятская дивизия должна была начать демонстративное наступление на Воткинск, чтобы сковать силы воткинской группировки противника. Задача воспрепятствовать попыткам Воткинской армии прийти на помощь Ижевску возлагалась также на Полтавский полк, перекрывший Гольянский тракт и железную дорогу Воткинск — Ижевск. Его действия поддерживали с Камы корабли Волжской флотилии. Собственно взятие Ижевска возлагалось на 2-ю Сводную дивизию Азина, которая должна была наступать на южном направлении.
Источник карты: http://izhlife.ru/
Наступление дивизии Азина на Ижевск началось 5 ноября. На следующий день части 2-й дивизии подошли к Завьялово и Пирогово и начали артиллерийскую подготовку. При этом орудия стреляли только по окраинам, чтобы не уничтожить завод и плотину. Бои 5 – 7 ноября за Ижевск были крайне упорными. Обе стороны несли большие потери. Недостаток боеприпасов стал для повстанцев фатальным, приходилось экономить патроны на крайний случай, всё чаще ходить в штыковые атаки. Все рабочие, по установившемуся порядку, где бы они ни находились, были вооружены. По тревожному реву заводского гудка все немедленно бежали на сборные пункты своих рот. Из штаба приходили приказы, и роты быстро направлялись на атакованные пункты. Тысячи рабочих принимали участие в отражении сильных атак. Ижевцы, из-за нехватки патронов, применили т. н. психические атаки. Цепи бойцов шли в атаку шагом с винтовками наперевес, но без выстрелов. Вместе с атакующими шли несколько гармонистов, ревел заводской гудок, били колокола Михайловского собора. Приблизившись к позициям красных, повстанцы вступили в рукопашный бой, используя штыки и ножи. 2-й Мусульманский полк бежал с поля боя, оставив позиции, оставив противнику батарею, пулеметы и другую материальную часть. Во время бегства солдаты разграбили полковой обоз (за позорное и преступное поведение полк расформировали). Только личное вмешательство комдива Азина, который возглавил контратаку, вернуло солдат на позиции.
Диорама из ижевского городского музея, на которой красные готовятся к отражению психической атаки повстанцев
Ижевцы понесли тяжёлые потери (до полутора тысяч человек убитыми) и вечером 6 ноября, оставив передовые позиции, отступили на тыловые позиции, у самого завода. Воткинская армия пытались оказать помощь Ижевску, однако воткинцы, пробивавшиеся к городу, были втянуты в бои с 1-м Советским полком, занявшим Гольяны, и не успели вовремя подойти, Красным войскам отдается приказ взять Ижевск 7 ноября во что бы то ни стало. С утра началась артиллерийская подготовка и устройство проходов в проволочных заграждениях. К 12 часам красные войска пошли на штурм. Вечером южный фронт был прорван, бронированный поезд «Свободная Россия» ворвался на станцию Ижевск и своим огнем внес в ряды белых сильное расстройство. Красная кавалерия вслед за пехотой вошла в город. Однако в руках повстанцев оставалась нагорная часть города, заречная же была занята кавалерией Азина. Вечером 7 ноября Азин направил в Москву телеграмму о взятии Ижевска. Ночью боевые действия были приостановлены.
Дальнейшее сопротивление было бессмысленным и вело к большим жертвам среди населения города, был отдан приказ об оставлении завода. Ижевцы, как бойцы, так и большинство их семей, покинули свои родные места. Подвод было мало, большинство шло пешком – город покинуло до 15 тыс. человек, включая 10 тыс. мужчин (по другим данным – до 40 тыс. человек). Гарнизон Ижевска отступил к Воткинску. 8 ноября красные заняли весь город. 2-я армия начала движение на Воткинск. Непосредственно после взятия города красными было расстреляно значительное количество участников восстания. Называются разные цифры — от нескольких десятков до нескольких сотен повстанцев. Позднее расстрелы производились и в Воткинске.
Газета Ижевского Совета, выходившая во времена восстания
Поражение восстания
Собравшееся 8 ноября совещание гражданских и военных властей пришло к выводу, что сражение проиграно. Отбить Ижевск сил нет; помощи извне не будет; и дальнейшая оборона Воткинска на северных и восточных подступах к городу, в условиях полного исчерпания возможностей к сопротивлению на юге, становится бесперспективной. Что необходим отступать на другой берег Камы (то есть была признана правота бывшего командующего Прикамской армией Федичкина). В итоге было отдано распоряжение о сооружении под руководством капитана 2 ранга Вологдина понтонного моста и начале срочной эвакуации армии и населения на левый берег Камы. Однако это решение явно запоздало, что не позволило эвакуировать всех желающих.
Воткинская армия получила задачу вести упорную оборону, чтобы произвести планомерную эвакуацию госпиталей, дать возможность населению Воткинска и его окрестностей, не желающему оставаться у большевиков, уйти за Каму и дать время ижевцам подойти к переправе. Ижевцам, отступавшим вдоль железной дороги на Воткинск, было приказано идти к переправе кратчайшим путем, имея сильный заслон в сторону пристани Гольяны. Красные войска, занявшие Ижевск, были настолько изнурены боями, что первоначально за отступающими ижевцами следовали только передовые отряды. Эта заминка красных позволила повстанцам эвакуировать боеспособное ядро армии.
Красные, обнаружив подготовку к эвакуации города, усилил натиск. 11 – 12 ноября прошли в тяжелых боях. В ночь с 12 на 13 ноября выдвинутые вдоль железной дороги и тракта Ижевск-Воткинск заслоны повстанцев были сбиты. Их арьергарды отступили через восточную часть города к переправе. После короткого штурма Воткинск пал. Планомерный отход превратился в беспорядочное бегство: по разным источникам, к 14 ноября за реку сумели переправиться от 16 до 30 тыс. ижевцев (из них около 10 тыс. боеспособных мужчин) и от 30 до 45 тыс. воткинцев (из них до 15 тыс. бойцов). Для предотвращения захвата переправы красными 15 ноября мост через Каму был сожжён. Часть ижевцев, которая не успела пробиться к мосту, была уничтожена или пленена. Отдельные группы повстанцев (в основном отступавшие из Ижевска) не успели переправиться и продолжали оказывать сопротивление на рубеже реки Сива в течение ещё двух недель. Их остатки перешли через Каму после установления на реке ледяного покрова в конце ноября. Ижевцы вывезли с собой несколько тысяч винтовок. Воткинцы вместе с госпиталями и семьями эвакуировали управление завода и увезли некоторые электрические машины, что делало завод неработоспособным на долгое время.
Экипаж красного бронепоезда "Свободная Россия"
Итоги
Белое движение потеряло возможность использовать потенциал Ижевского завода, выпускавшего до одной трети всего стрелкового оружия, производимого в России. Эти заводы перешли в руки красных. Однако, так как большая часть рабочих ушло из города, выпуск винтовок на Ижевском заводе резко сократился. Только к январю 1919 года удалось довести его до 1000 штук в день, что более чем вдвое уступало прежнему объему производства.
Ижевско-воткинское восстание (7 августа -14 ноября 1918 г.) закончилось поражением. Оно изначально было обречено на поражение (как и всё Белое движение). Ижевцы и воткинцы создали «государство в государстве» - со своей территорией и населением, со своей промышленностью (Ижевский и Воткинский заводы) и аграрной базой, со своим правительством (Прикамским КОМУчем) и органами местного самоуправления (Советами), со своими вполне боеспособными вооруженными силами (Ижевская и Воткинская Народные армии). Однако Прикамская республика не была поддержана белыми правительствами Самары и Уфы. Красная Армия, оправившись после первых неудач, перегруппировала и восстановила 2-ю армию, перешла в наступление и разгромила повстанцев.
При этом восстание отвлекло большие силы красных (2-й и 3-й армий), что оказало существенную помощь Белой армии. Если бы белые правительства в Самаре и Уфе наладили взаимодействие с ижевцами, поддержали их войсками и боеприпасами, то повстанцы могли продержаться больше времени и расширить район восстания. Однако белые и чехословаки, связанные интересами Антанты, избрали ошибочную стратегию, пытаясь прорваться на пермско-вятском направлении, не обращая внимания на другие перспективные направления.
После отступления за р. Каму воткинцы и ижевцы заняли позиции вдоль левого берега. Затем командующий ижевцами Журавлев увел подчиненную ему бригаду в район Уфимского корпуса. С уходом ижевцев в район Уфимского корпуса их совместный с воткинцами путь борьбы с красными временно разошелся: первые дрались в рядах Западной (позднее 3-й) армии, а вторые — в Сибирской (потом 2-й Сибирской) армии. Только в Забайкалье поредевшие в тяжелых походах ряды ижевцев и воткинцев, сведенные в полки, в конце 1920 г. вновь встретились. Остатки дивизии отступили в Маньчжурию, далее двинулись в Приморье. К весне 1921 ижевцев и воткинцев насчитывалось 1506 человек, в т. ч. 231 офицер. Ижевско-Воткинская бригада в ноябре – декабре 1921 года вела бои в районе Спасска, Хабаровска, в декабре - феврале вела бои на ст. Волочаевка. 27-28 февраля 1922 года Ижевско-Воткинская бригада приняла последний бой у ст. Бикин, затем ушла в Приморье под защиту японцев. Остатки ижевцев и воткинцев оставались в Приморье до октября 1922 года. Потерпев окончательное поражение у Спасска, они пересекли китайскую границу и были интернированы местными властями. Часть из них вернулась в Советскую Россию, часть уехала в Калифорнию, часть осталась в Китае и участвовала в рейдах белогвардейцев.
Воткинская батарея 2-го стрелкового артиллерийского дивизиона. Приморье, 1922 год
- Автор:
- Самсонов Александр
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