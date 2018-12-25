"Пермская катастрофа"
100 лет назад, в ночь 24 на 25 декабря 1918 года, войска Колчака, разгромив 3-ю красную армию, взяли Пермь. Однако успешное наступление белой армии остановил контрудар 5-й красной армии, которая 31 декабря взяла Уфу и создала угрозу левому крылу и тылу Сибирской армии.
Ситуация на Восточном фронте
К началу ноября 1918 года Красная Армия на Восточном фронте добилась серьёзных успехов: на правом фланге (4-я красная армия), в центре (1-я и 5-я армии). Тогда же 2-я красная армия заняла Ижевско-Воткинский район (Как подавили Ижевско-Воткинское восстание; Штурм Ижевска), который клином входил в красный фронт и довольно долгое время связывал значительные силы красных, сковывая их оперативную свободу. Эти успехи сопровождались с разложением войск Директории, особенно на уфимском направлении. 3-я красная армия, имевшая против себя главные силы противника, была в более сложном положении. Однако оборона была устойчивой, и красные добились ряда частных успехов.
Таким образом, общая обстановка на фронте была благоприятной для красных и давала возможность развить наступление в ходе новой кампании. Поэтому главное командование Красной Армии решило, что кризис на Восточном фронте преодолен и можно за счёт его войск усилить другие фронты, в основном Южный. При этом ослабляли только правый фланг Восточного фронта, левый, то есть 3-ю армию, укрепили – 5-я и 7-я стрелковые дивизии и бригада 4-й стрелковой дивизии. Так, 6 ноября предложили выделить из состава Восточного фронта для усиления Южного фронта всю 1-ю армию. Одновременно в тылу маршевые пополнения стали направлять не на Восточный, а на Южный фронт. Новые части, формировавшиеся в тылу Восточного фронта, также перенаправляли. К примеру, 4 ноября приказали 10-ю стрелковую дивизию, заканчивавшую формирование в Вятке, перебросить в район Тамбов – Козлов, чтобы затем направить на Западный фронт.
В это же время Красная Армия продолжала наступление на Восточном фронте. Это было связано с рядом факторов. Во-первых, это было связано с силой первоначального удара красных на уфимском направлении, который они нанесли по белым. Во-вторых, шёл процесс внутреннего разложения армии Директории, её боеспособность резко упала. В-третьих, с передовой в тыл стали уходить чехословацкие части, бывшие боевым ядром белой армии. Чехи, сочувствовавшие социал-демократическому правительству, не поддержали военный переворот в Омске, но под давлением Антанты не оказали противодействия перевороту. Кроме того, они были утомлены войной и более не желали сражаться, когда получили известие о капитуляции Германии. Лозунг «домой» стал самым популярным среди чешских легионеров. Они стали покидать фронт, и выйдя из боевой атмосферы чехословацкое войско стало быстро разлагаться, основной деятельностью легионеров стало личное и коллективное обогащение перед возвращением на родину. Их воинские эшелоны теперь походили на товарные поезда, набитые разным добром, награбленным в России.
Поэтому в ноябре продолжали наступление все армии красного Восточного фронта, кроме 3-й. Так, с 11 по 17 ноября 1918 года красные продвинулись на оренбургском направлении на два перехода к Оренбургу. Также красные продвигались на уфимском направлении, на мензелинском направлении наступали на Бирск, взяли город Белебей. На воткинском направлении, после взятия Воткинска 11 – 13 ноября, красные форсировали Каму. Только в пермском районе бои шли с переменным успехом.
Лишь начале декабря ситуация изменилась. На уфимском направлении белые перешли в контрнаступление, пытаясь сдержать красных. В районе Белебея завязались упорные бои, он был временно потерян красными. На сарапульском направлении 2-я армия продолжала медленно развивать успех, заняв широкую полосу на левом берегу Камы. На участке 3-й армии белые стали теснить красных.
После военного переворота 18 ноября 1918 года, когда в условиях полной военной и экономической несостоятельности социал-демократического Временного правительства (Директории), военные при согласии Антанты назначили «верховным правителем» адмирала Александра Колчака. Диктатор сохранил военную стратегию белочехов: наступление главных сил армии на пермско-вятском направлении, выход к Вологде, чтобы соединиться с северными частями белых и интервентов, получить доступ к портам Архангельск и Мурманск. По сути, Колчак принял по наследству военные планы чехословацкого командования, которое стремилось найти более близкий путь в Европу (северные порты), чем Владивосток. Эту идею поддерживала Антанта и ей следовал главнокомандующий войсками Директории генерал Василий Болдырев. Генерал 2 ноября 1918 года подготовил директиву о наступлении Екатеринбургской группы Сибирской армии для захвата Перми и выхода на рубеж реки Камы.
Верховный правитель А. В. Колчак вручает полковое знамя. 1919 г.
Однако, фактически это был стратегический тупик. Белое командование, из-за интересов Антанты, пренебрегало главным операционным направлением (на Москву) и более важным южным, где можно было установить связь с сильными армиями белоказаков на Дону и Кубани (через Волжский путь и Царицын). Северное направление было весьма обширным и поглощало основную ударную силу Белой армии, коммуникации здесь были менее развитыми. К моменту наступления войск Колчака Северный фронт Антанты и белых был окончательно скован наступлением зимы и не мог помочь колчаковцам встречным ударом. Даже при полном успехе операции и соединении Восточного и Северного антибольшевистских фронтов, белые получали обширные районы с незначительным населением и слабым экономическим (промышленным и аграрным) потенциалом. Большевики сохраняли контроль над наиболее развитой центральной частью России. Северный фронт был слишком слабым, чтобы серьёзно усилить боевой потенциал армии Колчака. Интервенты не стремились вглубь России и не желали оказаться на первых ролях в боях с красными. Запад решал задачу разжигания братоубийственной гражданской войны в России, и не собирался использовать свои войска для решительных операций на огромных русских просторах. Не удивительно, что чехословацкие части, которые находились под контролем Антанты, вскоре ушли с белогвардейского фронта, что также сказалось на активности армии Колчака.
2-я красная армия под началом В. И. Шорина насчитывала 9,5 тыс. штыков и сабель при 43 орудиях и 230 пулеметах. 3-я армия М. М. Лашевича имела в своем составе более 28 тыс. штыков и сабель при 96 орудиях и 442 пулеметах. Им противостояли Екатеринбургская и Пермская группы Сибирской армии: более 73,5 тыс. штыков и сабель, 70 орудий и 230 пулеметов.
Артиллерия белочехов под Кунгуром
Пермская операция
29 ноября 1918 года, белые начали Пермскую операцию. Наступление начала Екатеринбургская группа Сибирской армии (1-й Средне-Сибирский армейский корпус генерала А. Пепеляева и 2-я чешская дивизия), численностью около 45 тыс. бойцов. 3-я красная армия под натиском превосходящих сил противника начинает терять свою устойчивость. 30 ноября красные оставляют станцию Выя, отходят к станциям Калино и Чусовая. Белые прорывают фронт 3-й армии. 11 декабря колчаковцы берут Лысьвенский завод, 14 декабря выходят на рубеж Чусовской завод – Кунгур. Красные пытаются остановить противника на рубеже р. Чусовая, но из-за больших потерь (до половины личного состава) и слабой боеспособности частей продолжили отступление на Кунгур и Пермь.
Стоит отметить, что основной причиной быстрого поражения 3-й красной армии стала не её численная слабость по сравнению с противником, а качественная слабость. К этому времени армия имела довольно резервов, но её лучшие кадры из уральского пролетариата были уже выбиты, а приток из центра страны из сравнительно хорошо обученных и дисциплинированных, политически грамотных подразделений прекратился. 3-я красная армия пополнялась маршевыми батальонами ротами из мобилизованных крестьян Вятской и Пермской губерний, которые отличались слабой боевой и политической подготовкой. Они только разлагали остальные войска, а не усиливали их. Также среди причин поражения красных отмечают: растянутость фронта (400 км), нехватку продовольствия и фуража, природные условия (сильные морозы, глубокий снег) в условиях нехватки зимнего обмундирования, обуви, топлива и транспортных средств.
15 декабря корпус Пепеляева, преследуя 3-ю армию, занял станции Калино и Чусовая. Командование красной 3-й армии имело ещё сильные количественно, но очевидно, слабые качественно, резервы. Силы 29-й и 30-й стрелковых дивизий занимали случайные позиции в сплошной лесисто-болотистой местности протяжением 40 – 50 км, охватывающей Пермь с севера и востока. Поэтому в полосе обороны красных были сильные разрывы. Красное командование усилило из Перми свой левый фланг тремя полками местных формирований из состава особой дивизии (до 5 тыс. человек) и Отдельной камской бригадой (2 тыс. бойцов). На усиление 29-й дивизии из Перми направили несколько эшелонов 4-й Уральской дивизии. Затем из Перми вывели и последний армейский резерв – бригаду 4-й Уральской дивизии. В результате 3-я армия осталась без резервов, которые использовали без толку, а Пермь без гарнизона и должной обороны. Белые, использовали ошибки противника и лесистую местность для того, чтобы прорваться в Пермь в промежутке между отдельными участками обороны 3-й армии, который образовался благодаря измене одного из новых полков.
24 декабря Колчак объединил Екатеринбургскую и Пермскую группы в новую Сибирскую армию под началом Р. Гайды. 21 декабря колчаковцы взяли Кунгур. В ночь с 24 на 25 декабря белогвардейцы захватили Пермь. Красные оставили город без боя и по линии железной дороги бежали на Глазов. Колчаковцы захватили в плен запасной батальон 29-й стрелковой дивизии, большие запасы и артиллерию – 33 орудия. Белые с ходу форсировали Каму и захватили на её правом берегу большой плацдарм. Возникла угроза прорыва войск Колчака к Вятке и крушения всего левого фланга красного Восточного фронта. Однако вскоре успешное наступление Сибирской армии на пермской направлении заглохло. 27 декабря в связи с успехами 5-й красной армии на уфимском направлении белое командование прекратило наступление на пермском направлении и начало вывод войск в резерв. Фронт 3-й красной армии стабилизировался перед Глазовым. 31 декабря Колчак начал формирование новой отдельной Западной армии под началом генерала М. В. Ханжина (в составе 3-го Уральского корпуса, Камской и Самарской войсковых групп, в дальнейшем — 8-й Уфимский и 9-й Волжский корпуса), для действий на уфимском направлении.
Главное командование красных обратило внимание на кризисную ситуацию на участке 3-й армии. 10 декабря 1918 года оно приказало восстановить положение на фронте, и парировать удар противника на Пермь маневрированием сил 2-й и 5-й армий. Однако 3-я армия не могла восстановить положение из-за отсутствия фронтовых резервов, которые можно было немедленно бросить в бой на опасном направлении. А результаты операций 2-й и 5-й армии не могли сразу сказаться на участке 3-й армии. Поэтому красные продолжали вести упорные встречные бои и местами продвигаться на оренбургском, уфимском и сарапульском направлениях на восток, а 3-я армия продолжала отступление. 14 декабря главное командование в связи с кризисом на участке 3-й армии ставит командованию Восточного фронта задачу развития наступление на фронте Екатеринбург – Челябинск. 22 декабря главное командование ещё раз дало указание 2-й армии прийти на помощь 3-й.
После падения Перми главное командование приняло меры по усилению обороны Ижевска и Воткинска. 2-й красной армии было категорически приказано остановить наступление на восток и повернуть на север для действия во фланг и тыл Пермской группы противника. 27 декабря приняли решение оставить 1-ю армию на Восточном фронте, отменив её переброску на юг. 31 декабря войска 5-й красной армии взяли Уфу, создав угрозы прорыва белого фронта. 6 января 1919 года Колчак подтверждает переход войск к обороне в районе Перми, и ставит задачу нанести поражение красной группировке в районе Уфы и отбить город.
В середине января 1919 года красное командование организовало контрнаступление с целью отбить Пермь, Кунгур и восстановить положение на фронте. В операции приняли участие войска 3-й армии (более 20 тыс. штыков и сабель) и 2-й армии (18,5 тыс. человек), которую усилил бригадой 7-й стрелковой дивизии из резерва главного командования и двумя полками из состава 5-й армии. Также вспомогательный удар на Красноуфимск наносила ударная группа 5-й армии (4 тыс. человек), которая в районе Уфы основными силами перешла к обороне. 19 января 1919 года перешла в наступление 2-я армия с юга и ударная группа 5-й армии, 21 января – 3-я армия. Операция не привела к успеху, сказались: поспешность в организации и медленность в перегруппировке, отсутствие превосходства в силах в полосе 2-й армии, а также суровые зимние условия. К 28 января 2-я красная армия продвинулась на 20 – 40 км, 3-я армия – на 10 -20 км, ударная группа 5-й армии – на 35 – 40 км. Красные войска не смогли создать серьёзной угрозы Пермской группировке белых. Не сумев прорвать фронт противника, красные перешли к обороне.
Источник карты: Советская историческая энциклопедия
Итоги
Армия Колчака на своем правом фланге прорвала красный фронт и разбила 3-ю армию, захватила Пермь и Кунгур. Первый этап по созданию связи с Северным фронтом через Вятку и Вологду был успешно реализован. Белые захватили крупный городской центр и важные Мотовилихинские заводы, а также серьёзный узел коммуникаций – водных, железнодорожных и грунтовых путей.
Однако дальнейшего развития план наступления белого командования не получил. Это было связано, во-первых, с мерами красного командования. 31 декабря красная 5-я армия взяла Уфу. Колчак был вынужден остановить наступление на пермском направлении. Белая Сибирская армия перешла к обороне, отражая контрнаступление красных и готовя новый удар на уфимском направлении.
Во-вторых, это было связано со стратегической ошибкой белого командования. Белые второй раз наступили на грабли, наступая на северном, пермском направлении. Это направление в силу своего огромного пространства, климатических и местных условий (болота и сплошные леса), малой численности населения и слабого экономического потенциала, сильно затрудняло ведение наступательных операций и поглощало ударные силы Белой армии. Кроме того, Северный фронт интервентов и белых к этому времени был скован зимними условиями и не мог помочь армии Колчака. А части чехословаков к этому времени ушли с передовой.
Таким образом, первый успех белых не привёл к решительному результату, а пренебрежение белого командования к главному операционному направлению довольно скоро привело армию Колчака к общему поражению.
В советском руководстве потеря Перми стала поводом для внутрипартийной борьбы: Ленин – Сталин против Троцкого – Свердлова. Ленин использовал ситуацию для восстановления своих позиций, как лидера партии и верховного главнокомандующего, которые пошатнулись после его ранения и временного отсутствия на политическом олимпе. Также «пермская катастрофа» стала очередным после Царицынского конфликта этапом в противостоянии Сталина и Троцкого. Ещё до Пермской операции нарком по военным делам и председатель Реввоенсовета Республики Троцкий вступил в конфликт с местными большевиками и руководством 3-й армии, требуя наказать комиссаров, которые должны были следить за военспецами (в частности, летом 1918 года командарм 3-й армии Б. Богословский перешёл на сторону белых). Затем Сталин и Дзержинский были назначены расследовать события «пермской катастрофы».
5 января 1919 года члены ЦК прибыли в Вятку – штаб 3-й армии. Проведя расследование, они возложили ответственность на Реввоенсовет и командование 3-й армии. Среди выявленных Сталиным и Дзержинским причин поражения были отмечены: ошибки командования армии, разложение тыла (начались аресты снабженцев, уличённых в небрежности, бездеятельности, пьянстве и других должностных преступлениях); слабость местных партийных и советских органов (началась их чистка и усиление); «засорение» армии «классово чуждыми, контрреволюционными элементами» (Дзержинский ужесточил политику в отношении военспецов); недостаток людских и материальных резервов, плохое материальное снабжение армии. Также партийно-следственная комиссия отметили ошибки РВСР во главе с Троцким, в частности, отсутствие налаживания нормального взаимодействия 2-й и 3-й армий. Ленин положительно оценил деятельность комиссии. Позже, в 1930 – 1940-е годы, советская историография стала оценивать деятельность Троцкого в этом эпизоде Гражданской войны как предательскую.
Пермские пушечные заводы в Мотовилихе. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org
Ситуация на Восточном фронте
К началу ноября 1918 года Красная Армия на Восточном фронте добилась серьёзных успехов: на правом фланге (4-я красная армия), в центре (1-я и 5-я армии). Тогда же 2-я красная армия заняла Ижевско-Воткинский район (Как подавили Ижевско-Воткинское восстание; Штурм Ижевска), который клином входил в красный фронт и довольно долгое время связывал значительные силы красных, сковывая их оперативную свободу. Эти успехи сопровождались с разложением войск Директории, особенно на уфимском направлении. 3-я красная армия, имевшая против себя главные силы противника, была в более сложном положении. Однако оборона была устойчивой, и красные добились ряда частных успехов.
Таким образом, общая обстановка на фронте была благоприятной для красных и давала возможность развить наступление в ходе новой кампании. Поэтому главное командование Красной Армии решило, что кризис на Восточном фронте преодолен и можно за счёт его войск усилить другие фронты, в основном Южный. При этом ослабляли только правый фланг Восточного фронта, левый, то есть 3-ю армию, укрепили – 5-я и 7-я стрелковые дивизии и бригада 4-й стрелковой дивизии. Так, 6 ноября предложили выделить из состава Восточного фронта для усиления Южного фронта всю 1-ю армию. Одновременно в тылу маршевые пополнения стали направлять не на Восточный, а на Южный фронт. Новые части, формировавшиеся в тылу Восточного фронта, также перенаправляли. К примеру, 4 ноября приказали 10-ю стрелковую дивизию, заканчивавшую формирование в Вятке, перебросить в район Тамбов – Козлов, чтобы затем направить на Западный фронт.
В это же время Красная Армия продолжала наступление на Восточном фронте. Это было связано с рядом факторов. Во-первых, это было связано с силой первоначального удара красных на уфимском направлении, который они нанесли по белым. Во-вторых, шёл процесс внутреннего разложения армии Директории, её боеспособность резко упала. В-третьих, с передовой в тыл стали уходить чехословацкие части, бывшие боевым ядром белой армии. Чехи, сочувствовавшие социал-демократическому правительству, не поддержали военный переворот в Омске, но под давлением Антанты не оказали противодействия перевороту. Кроме того, они были утомлены войной и более не желали сражаться, когда получили известие о капитуляции Германии. Лозунг «домой» стал самым популярным среди чешских легионеров. Они стали покидать фронт, и выйдя из боевой атмосферы чехословацкое войско стало быстро разлагаться, основной деятельностью легионеров стало личное и коллективное обогащение перед возвращением на родину. Их воинские эшелоны теперь походили на товарные поезда, набитые разным добром, награбленным в России.
Поэтому в ноябре продолжали наступление все армии красного Восточного фронта, кроме 3-й. Так, с 11 по 17 ноября 1918 года красные продвинулись на оренбургском направлении на два перехода к Оренбургу. Также красные продвигались на уфимском направлении, на мензелинском направлении наступали на Бирск, взяли город Белебей. На воткинском направлении, после взятия Воткинска 11 – 13 ноября, красные форсировали Каму. Только в пермском районе бои шли с переменным успехом.
Лишь начале декабря ситуация изменилась. На уфимском направлении белые перешли в контрнаступление, пытаясь сдержать красных. В районе Белебея завязались упорные бои, он был временно потерян красными. На сарапульском направлении 2-я армия продолжала медленно развивать успех, заняв широкую полосу на левом берегу Камы. На участке 3-й армии белые стали теснить красных.
После военного переворота 18 ноября 1918 года, когда в условиях полной военной и экономической несостоятельности социал-демократического Временного правительства (Директории), военные при согласии Антанты назначили «верховным правителем» адмирала Александра Колчака. Диктатор сохранил военную стратегию белочехов: наступление главных сил армии на пермско-вятском направлении, выход к Вологде, чтобы соединиться с северными частями белых и интервентов, получить доступ к портам Архангельск и Мурманск. По сути, Колчак принял по наследству военные планы чехословацкого командования, которое стремилось найти более близкий путь в Европу (северные порты), чем Владивосток. Эту идею поддерживала Антанта и ей следовал главнокомандующий войсками Директории генерал Василий Болдырев. Генерал 2 ноября 1918 года подготовил директиву о наступлении Екатеринбургской группы Сибирской армии для захвата Перми и выхода на рубеж реки Камы.
Верховный правитель А. В. Колчак вручает полковое знамя. 1919 г.
Однако, фактически это был стратегический тупик. Белое командование, из-за интересов Антанты, пренебрегало главным операционным направлением (на Москву) и более важным южным, где можно было установить связь с сильными армиями белоказаков на Дону и Кубани (через Волжский путь и Царицын). Северное направление было весьма обширным и поглощало основную ударную силу Белой армии, коммуникации здесь были менее развитыми. К моменту наступления войск Колчака Северный фронт Антанты и белых был окончательно скован наступлением зимы и не мог помочь колчаковцам встречным ударом. Даже при полном успехе операции и соединении Восточного и Северного антибольшевистских фронтов, белые получали обширные районы с незначительным населением и слабым экономическим (промышленным и аграрным) потенциалом. Большевики сохраняли контроль над наиболее развитой центральной частью России. Северный фронт был слишком слабым, чтобы серьёзно усилить боевой потенциал армии Колчака. Интервенты не стремились вглубь России и не желали оказаться на первых ролях в боях с красными. Запад решал задачу разжигания братоубийственной гражданской войны в России, и не собирался использовать свои войска для решительных операций на огромных русских просторах. Не удивительно, что чехословацкие части, которые находились под контролем Антанты, вскоре ушли с белогвардейского фронта, что также сказалось на активности армии Колчака.
2-я красная армия под началом В. И. Шорина насчитывала 9,5 тыс. штыков и сабель при 43 орудиях и 230 пулеметах. 3-я армия М. М. Лашевича имела в своем составе более 28 тыс. штыков и сабель при 96 орудиях и 442 пулеметах. Им противостояли Екатеринбургская и Пермская группы Сибирской армии: более 73,5 тыс. штыков и сабель, 70 орудий и 230 пулеметов.
Артиллерия белочехов под Кунгуром
Пермская операция
29 ноября 1918 года, белые начали Пермскую операцию. Наступление начала Екатеринбургская группа Сибирской армии (1-й Средне-Сибирский армейский корпус генерала А. Пепеляева и 2-я чешская дивизия), численностью около 45 тыс. бойцов. 3-я красная армия под натиском превосходящих сил противника начинает терять свою устойчивость. 30 ноября красные оставляют станцию Выя, отходят к станциям Калино и Чусовая. Белые прорывают фронт 3-й армии. 11 декабря колчаковцы берут Лысьвенский завод, 14 декабря выходят на рубеж Чусовской завод – Кунгур. Красные пытаются остановить противника на рубеже р. Чусовая, но из-за больших потерь (до половины личного состава) и слабой боеспособности частей продолжили отступление на Кунгур и Пермь.
Стоит отметить, что основной причиной быстрого поражения 3-й красной армии стала не её численная слабость по сравнению с противником, а качественная слабость. К этому времени армия имела довольно резервов, но её лучшие кадры из уральского пролетариата были уже выбиты, а приток из центра страны из сравнительно хорошо обученных и дисциплинированных, политически грамотных подразделений прекратился. 3-я красная армия пополнялась маршевыми батальонами ротами из мобилизованных крестьян Вятской и Пермской губерний, которые отличались слабой боевой и политической подготовкой. Они только разлагали остальные войска, а не усиливали их. Также среди причин поражения красных отмечают: растянутость фронта (400 км), нехватку продовольствия и фуража, природные условия (сильные морозы, глубокий снег) в условиях нехватки зимнего обмундирования, обуви, топлива и транспортных средств.
15 декабря корпус Пепеляева, преследуя 3-ю армию, занял станции Калино и Чусовая. Командование красной 3-й армии имело ещё сильные количественно, но очевидно, слабые качественно, резервы. Силы 29-й и 30-й стрелковых дивизий занимали случайные позиции в сплошной лесисто-болотистой местности протяжением 40 – 50 км, охватывающей Пермь с севера и востока. Поэтому в полосе обороны красных были сильные разрывы. Красное командование усилило из Перми свой левый фланг тремя полками местных формирований из состава особой дивизии (до 5 тыс. человек) и Отдельной камской бригадой (2 тыс. бойцов). На усиление 29-й дивизии из Перми направили несколько эшелонов 4-й Уральской дивизии. Затем из Перми вывели и последний армейский резерв – бригаду 4-й Уральской дивизии. В результате 3-я армия осталась без резервов, которые использовали без толку, а Пермь без гарнизона и должной обороны. Белые, использовали ошибки противника и лесистую местность для того, чтобы прорваться в Пермь в промежутке между отдельными участками обороны 3-й армии, который образовался благодаря измене одного из новых полков.
24 декабря Колчак объединил Екатеринбургскую и Пермскую группы в новую Сибирскую армию под началом Р. Гайды. 21 декабря колчаковцы взяли Кунгур. В ночь с 24 на 25 декабря белогвардейцы захватили Пермь. Красные оставили город без боя и по линии железной дороги бежали на Глазов. Колчаковцы захватили в плен запасной батальон 29-й стрелковой дивизии, большие запасы и артиллерию – 33 орудия. Белые с ходу форсировали Каму и захватили на её правом берегу большой плацдарм. Возникла угроза прорыва войск Колчака к Вятке и крушения всего левого фланга красного Восточного фронта. Однако вскоре успешное наступление Сибирской армии на пермской направлении заглохло. 27 декабря в связи с успехами 5-й красной армии на уфимском направлении белое командование прекратило наступление на пермском направлении и начало вывод войск в резерв. Фронт 3-й красной армии стабилизировался перед Глазовым. 31 декабря Колчак начал формирование новой отдельной Западной армии под началом генерала М. В. Ханжина (в составе 3-го Уральского корпуса, Камской и Самарской войсковых групп, в дальнейшем — 8-й Уфимский и 9-й Волжский корпуса), для действий на уфимском направлении.
Главное командование красных обратило внимание на кризисную ситуацию на участке 3-й армии. 10 декабря 1918 года оно приказало восстановить положение на фронте, и парировать удар противника на Пермь маневрированием сил 2-й и 5-й армий. Однако 3-я армия не могла восстановить положение из-за отсутствия фронтовых резервов, которые можно было немедленно бросить в бой на опасном направлении. А результаты операций 2-й и 5-й армии не могли сразу сказаться на участке 3-й армии. Поэтому красные продолжали вести упорные встречные бои и местами продвигаться на оренбургском, уфимском и сарапульском направлениях на восток, а 3-я армия продолжала отступление. 14 декабря главное командование в связи с кризисом на участке 3-й армии ставит командованию Восточного фронта задачу развития наступление на фронте Екатеринбург – Челябинск. 22 декабря главное командование ещё раз дало указание 2-й армии прийти на помощь 3-й.
После падения Перми главное командование приняло меры по усилению обороны Ижевска и Воткинска. 2-й красной армии было категорически приказано остановить наступление на восток и повернуть на север для действия во фланг и тыл Пермской группы противника. 27 декабря приняли решение оставить 1-ю армию на Восточном фронте, отменив её переброску на юг. 31 декабря войска 5-й красной армии взяли Уфу, создав угрозы прорыва белого фронта. 6 января 1919 года Колчак подтверждает переход войск к обороне в районе Перми, и ставит задачу нанести поражение красной группировке в районе Уфы и отбить город.
В середине января 1919 года красное командование организовало контрнаступление с целью отбить Пермь, Кунгур и восстановить положение на фронте. В операции приняли участие войска 3-й армии (более 20 тыс. штыков и сабель) и 2-й армии (18,5 тыс. человек), которую усилил бригадой 7-й стрелковой дивизии из резерва главного командования и двумя полками из состава 5-й армии. Также вспомогательный удар на Красноуфимск наносила ударная группа 5-й армии (4 тыс. человек), которая в районе Уфы основными силами перешла к обороне. 19 января 1919 года перешла в наступление 2-я армия с юга и ударная группа 5-й армии, 21 января – 3-я армия. Операция не привела к успеху, сказались: поспешность в организации и медленность в перегруппировке, отсутствие превосходства в силах в полосе 2-й армии, а также суровые зимние условия. К 28 января 2-я красная армия продвинулась на 20 – 40 км, 3-я армия – на 10 -20 км, ударная группа 5-й армии – на 35 – 40 км. Красные войска не смогли создать серьёзной угрозы Пермской группировке белых. Не сумев прорвать фронт противника, красные перешли к обороне.
Источник карты: Советская историческая энциклопедия
Итоги
Армия Колчака на своем правом фланге прорвала красный фронт и разбила 3-ю армию, захватила Пермь и Кунгур. Первый этап по созданию связи с Северным фронтом через Вятку и Вологду был успешно реализован. Белые захватили крупный городской центр и важные Мотовилихинские заводы, а также серьёзный узел коммуникаций – водных, железнодорожных и грунтовых путей.
Однако дальнейшего развития план наступления белого командования не получил. Это было связано, во-первых, с мерами красного командования. 31 декабря красная 5-я армия взяла Уфу. Колчак был вынужден остановить наступление на пермском направлении. Белая Сибирская армия перешла к обороне, отражая контрнаступление красных и готовя новый удар на уфимском направлении.
Во-вторых, это было связано со стратегической ошибкой белого командования. Белые второй раз наступили на грабли, наступая на северном, пермском направлении. Это направление в силу своего огромного пространства, климатических и местных условий (болота и сплошные леса), малой численности населения и слабого экономического потенциала, сильно затрудняло ведение наступательных операций и поглощало ударные силы Белой армии. Кроме того, Северный фронт интервентов и белых к этому времени был скован зимними условиями и не мог помочь армии Колчака. А части чехословаков к этому времени ушли с передовой.
Таким образом, первый успех белых не привёл к решительному результату, а пренебрежение белого командования к главному операционному направлению довольно скоро привело армию Колчака к общему поражению.
В советском руководстве потеря Перми стала поводом для внутрипартийной борьбы: Ленин – Сталин против Троцкого – Свердлова. Ленин использовал ситуацию для восстановления своих позиций, как лидера партии и верховного главнокомандующего, которые пошатнулись после его ранения и временного отсутствия на политическом олимпе. Также «пермская катастрофа» стала очередным после Царицынского конфликта этапом в противостоянии Сталина и Троцкого. Ещё до Пермской операции нарком по военным делам и председатель Реввоенсовета Республики Троцкий вступил в конфликт с местными большевиками и руководством 3-й армии, требуя наказать комиссаров, которые должны были следить за военспецами (в частности, летом 1918 года командарм 3-й армии Б. Богословский перешёл на сторону белых). Затем Сталин и Дзержинский были назначены расследовать события «пермской катастрофы».
5 января 1919 года члены ЦК прибыли в Вятку – штаб 3-й армии. Проведя расследование, они возложили ответственность на Реввоенсовет и командование 3-й армии. Среди выявленных Сталиным и Дзержинским причин поражения были отмечены: ошибки командования армии, разложение тыла (начались аресты снабженцев, уличённых в небрежности, бездеятельности, пьянстве и других должностных преступлениях); слабость местных партийных и советских органов (началась их чистка и усиление); «засорение» армии «классово чуждыми, контрреволюционными элементами» (Дзержинский ужесточил политику в отношении военспецов); недостаток людских и материальных резервов, плохое материальное снабжение армии. Также партийно-следственная комиссия отметили ошибки РВСР во главе с Троцким, в частности, отсутствие налаживания нормального взаимодействия 2-й и 3-й армий. Ленин положительно оценил деятельность комиссии. Позже, в 1930 – 1940-е годы, советская историография стала оценивать деятельность Троцкого в этом эпизоде Гражданской войны как предательскую.
Пермские пушечные заводы в Мотовилихе. Источник фотографий: https://ru.wikipedia.org
- Автор:
- Самсонов Александр
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