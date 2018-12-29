Русская смута и церковь

В процессе назревания и в ходе самой смуты большое значение играет религия и церковь. Это мы можем увидеть в мире и сегодня, к примеру, в ходе войны на Ближнем Востоке или противостояния в Малой Руси (Украине).Понятно, что момент острого кризиса религиозные противоречия всегда оказываются связанными с социальными противоречиями (особенно в вопросе социальной справедливости) и политическими интересами и используются противоборствующими сторонами как знамя, которое оказывает мощное влияние на эмоции людей. В частности, так шла дискредитация, очернение «безбожного» СССР.То есть давать базовые понятия существования цивилизации, государства и народа. Различение того, что такое хорошо и что такое плохо. К сожалению, в России к моменту катастрофы 1917 года, и не смогла ни остановить, ни затормозить раскол народа и назревание взаимной ненависти в разных его частях. В частности, расовой ненависти господ к «хамам» и ненависти народа с господам-барам, буржуям-капиталистам, попам, «золотопогонникам» и «вшивым интеллигентам».Глубинная причина этого явления лежит в расколе религии Романовыми и «реформой» Никона. При Романовых в раскол ушла лучшая часть народа, наиболее энергичная, праведная и совестливая. Староверы сохранили основы русской веры – чистоту, трезвость, высокую мораль и духовную стойкость. В остальной России воцарилось никонианство. С этого момента началась постепенная утрата народом веры, падение авторитета церкви. Дело дошло до того, что к началу XX столетия попы считались простым народом частью своры угнетателей и эксплуататоров. Казенное, никонианское христианство вырождается и мельчает. Религия сохранила форму, но утратила свою огненную суть – «православие», «славие прави-правды» (синтез древней веры русов-русских и христианства).Пётр завершил этот процесс – ликвидировал институт патриархата. Церковь стала частью государственного аппарата по контролю над народом. Неудивительно, что в конце мы увидим разграбленные, оскверненные и разрушенные храмы, святыни, убитых священников и монахов. Веру порушили отнюдь не красные комиссары, она умерла до них. Если бы народ видел в религии и церкви свою естественную и лучшую часть, тот никто бы не посмел взрывать и осквернять русские святыни.Надо отметить, что с 1990-х годов всё повторяется – снова мы видим казенную, пустую церковь, «возрожденное православие», которую больше всего интересуют сугубо материальные вещи, «возврат» имущества, финансовые потоки. Форма есть – красивые, новые храмы и церкви, масса новоделов, а сути – нет. Церковь не выполняет свою основную задачу – что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому мораль нынешнего общества в России намного ниже по уровню, чем в «безбожном» СССР. И снова мы видим назревание новой цивилизационной, государственной и социальной катастрофы.Таким образом, в начале XX столетия церковь выродилась, стала видимостью и не имела авторитета в народе, чтобы остановить катастрофу. При этом, главным фактором, вызывающим раздражение людей. Так, в приговорах сельских и волостных сходов, посвященных взаимоотношениям с церковью, крестьяне отмечали, что «священники только и живут поборами», берут продукты и вещи, «норовят, как бы почаще с молебнами походить за деньгами…» Деньги брали за похороны, крещение новорожденных, исповедь, свадьбу. Использовали в хозяйстве, строительстве. Церковные служители, священник тянули с бедных крестьян за похороны 7-10 рублей, за венчание – 10-25 рублей и т. д. Крестьяне должны были платить буквально за всё, да ещё и отбывать различные повинности (к примеру, строить дома для церковников). Для того чтобы оценить эти траты на церковь, надо знать, что обеспечение питанием крестьянина в целом составляло около 20 рублей в год.При этом антицерковные настроения в целом не означали отхода народа от веры. Требования крестьян в отношении церкви были социально-экономическими, а не духовными. В частности, в наказах крестьян в Государственную думу в 1907 году отмечалась необходимость назначать духовенству определенное жалованье от государства, чтобы прекратить поборы церковников, так как эти поборы развращают народ и ведут к падению веры.Ещё одной причиной антицерковных настроений в годы революции стало активное участие церкви в политической борьбе. Церковь была частью государственного аппарата и поддерживала власть. Выступления против неё предавались анафеме (проклятию). Священники, которые присоединялись к требованиям крестьян, лишались сана. Уже в годы Первой русской революции (1905-1907 гг.) из епархий в Синод стали поступать донесения о массовом отходе рабочих от церкви. После того как государство вошло в конфликт с крестьянством, подавляющим большинством населения России, он втянуло в конфликт и церковь. Интеллигенция же – в целом прозападная, либеральная, больная нигилизмом, отошла от официальной церкви ещё раньше.Таким образом,и её авторитет к моменту кризиса 1917 года был невысок. Так, по данным военных духовников, когда в 1917 году Временное правительство освободило солдат-христиан от обязательного соблюдения церковных таинств, процент причащающихся сразу же сократился со 100 до 10 и менее.При этом надо помнить, что это не был отход от веры, а от церкви. Коммунистическое учение в России, включая «анархический крестьянский коммунизм», во многом было верой. М. Пришвин записал в своём дневнике 7 января 1919 года: «Социализм революционный есть момент жизни религиозной народной души: он есть прежде всего бунт масс против обмана церкви…».Сама русская революция, её глубинная суть, была глубоко религиозным движением, хотя и антицерковным. Русский большевизм, именно местный, «почвенный», а не принесенный извне, интернациональный, основывался русской матрице, цивилизационном коде. Русские большевики взялись строить цивилизацию справедливости-правды, честного труда, общину людей, живущих по совести, любви к ближнему, рай земной. Поэтому многие русские, христиански настроенные мыслители одновременно выступали и сторонниками социализма. Многие мыслители отмечали, что Запад бездуховен, а Советская Россия – глубоко религиозна. Социалистическое государство – это идеократическое, сакральное государство. Социализм – мессианская вера. Хранителем этом мессианской веры-идеи выступала особая иерархия – коммунистическая партия.Революционный подъем породил русского рабочего начала XX века. Этот русский рабочий, ядро революции, был в культурном отношении продуктом просвещения и православия, при этом имел активную позицию. Она была направлена земное воплощение мечты о равенстве, братстве и социальной справедливости. Русский рабочий, по происхождению крестьянин, сохранил космическое чувство, связь с Богом и внёс вектор реального построения материальных основ «царства Божьего» (царства справедливости) на земле. Активная позиция означала отход от толстовского принципа непротивления злу насилием, русские большевики были готовы к насилию, в битве за справедливость.Духовенство, как и другие сословия старой России, раскололось в отношении революции. Некоторые иерархи увидели глубинный цивилизационный смысл Октября, путь к спасению и избавлению и цивилизационной, государственной катастрофы. Но в целом, как институт и важная часть старой государственности, церковь Октябрь не приняла. Советское идеократическое государство неминуемо вступало в конфликт с церковью. Сосуществование на равных двух «носителей правды-истины» — институтов, претендующих на статус высшего судьи в вопросах жизнеустройства, было невозможно. Поэтому конфликт церкви с советской властью способствовал разжиганию Гражданской войны.Таким образом, церковь во время революции не смогла встать над назревающей братоубийственной бойней как высшая, миротворческая сила. Она сама заняла позиции в этой битве на стороне Белого движения, то есть той силы, которая не была поддержана народом.15 декабря 1917 года Собор принял документ «О правовом положении Православной российской церкви». Он шёл против принципов советской власти. В частности, православная церковь объявлялась первенствующей в государстве, главой государства и министром просвещения могли быть только православные, признавалось обязательным преподавание в школах для детей православных родителей Закона божьего и т. д. 19 января 1918 года патриарх Тихон предал советскую власть анафеме. В итоге большая часть духовенства поддерживала Белое движение. За эту ошибку церковь заплатила страшную цену. Ситуация стабилизировалась только к середине 1920-х годов.Патриарх Тихон признал ошибочной враждебную политику к советской власти и пошёл на компромисс с большевиками только в 1923 году, написав «покаянное» заявление: «Я отныне советской власти не враг». Затем патриарх осудил посягательства на советскую власть и борьбу против неё, призвал церковь быть вне политики. В 1924 году примирение церкви и советской власти было официально закреплено.